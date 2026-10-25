Teatro Brancaccio, Il Principe d’Egitto – Il Musical

Il ”: il kolossal della DreamWorks dal 29 ottobre tra effetti speciali, grande musica e oltre 50 artisti in scena

“Il Principe d’Egitto – Il Musical”, il nuovo grande kolossal teatrale prodotto da Broadway Italia e tratto dall’omonimo film d’animazione della DreamWorks Animation,

arriva per la prima volta in Italia con un imponente allestimento diretto da Federico Bellone, già firma di grandi successi internazionali come “The Phantom of the Opera” e “Anastasia”. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Brancaccio dal 29 ottobre 2026 e successivamente al Teatro degli Arcimboldi dal 25 novembre 2026.

Con oltre 50 artisti in scena, scenografie monumentali, musica dal vivo, grandi coreografie ed effetti speciali spettacolari firmati da Paolo Carta, “Il Principe d’Egitto – Il Musical” si presenta come uno degli eventi teatrali più attesi della stagione. L’allestimento porta sul palcoscenico tutta la potenza visiva ed emotiva del celebre film DreamWorks, trasformando la storia di Mosè in un’esperienza immersiva tra epica, spiritualità e grande spettacolo.

Le musiche sono firmate dal compositore premio Oscar Stephen Schwartz, autore di celebri successi internazionali come “Wicked”, “Pocahontas” e “Il Gobbo di Notre Dame”. Tra i momenti più attesi dello spettacolo spicca il celebre brano “When You Believe”, vincitore dell’Oscar per la Miglior Canzone Originale e reso famoso nel mondo dalle interpretazioni di Whitney Houston e Mariah Carey.

Il cast vede protagonisti Riccardo Maccaferri nel ruolo di Mosè, Lorenzo Tognocchi nel ruolo di Ramses e Giulia Sol nei panni di Tzipporah, accompagnati da una compagnia di performer impegnati in un allestimento dal forte impatto scenico ed emotivo.

PROSSIME DATE DEL TOUR

Première Nazionale Teatro Brancaccio, Roma – dal 29 ottobre all’8 novembre 2026

Teatro Arcimboldi, Milano – dal 25 novembre al 13 dicembre 2026