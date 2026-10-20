Una Striscia Di Terra Feconda, Mederic Collignon /Christophe Monniot Duo + Eric Sèva / Daniel Zimmerman Duo

domenica 25 ottobre Museo Macro

Il festival Una Striscia Di Terra Feconda, chiude, domenica 25 ottobre, alle 17,00, con un doppio appuntamento, a ingresso gratuito, al Museo Macro. Ad aprire il duo composto da Mederic Collignon, tromba e Christophe Monniot, sassofono

. L’uno sembra avere lo strumento più malinconico e introspettivo, l’altro apparentemente l’utensile più brillante e dall’espressione più solare, ma sono tutto tranne che due artisti “classici” e ben ordinati nei cassetti del suono e dell’espressione: possono mutare aspetto in piena libertà̀, con agilità e flessibilità. La loro complicità dura da diversi decenni, attraverso ogni sfumatura del jazz e delle musiche elettriche o sinfoniche. Il loro vocabolario è prolisso e consente una libertà totale, delineando contorni interiorizzati di una riservatezza marcata o i raggi di un’espressività traboccante. Libertà, libertà e ancora libertà! Ma con il legame che li unisce come le ali di un uccello, senza mai mollare la tensione tra loro. Talvolta una campana indiana, talvolta un flauto armonico (overtone), certi suoni appariranno come foto di viaggi in mezzo alle impennate di energia. A seguire, Eric Sèva e Daniel Zimmerman, due solisti d’eccezione che hanno deciso di prolungare la loro esperienza comune esplorando una formula intimista e del tutto inedita: il duo sax baritono / trombone, una combinazione di suoni che sprigiona una vibrazione calda, profonda e potente… Il repertorio attinge a un folklore immaginario comune, dove si intrecciano composizioni originali e molteplici musiche popolari del XX secolo e soprattutto di tutto il mondo.

La manifestazione è ritenuta dalla critica specializzata tra le più originali e innovative in Europa, nella graduatoria nazionale relativa alla Qualità’ Artistica dei 19 Festival storici, stilata dal Ministero della Cultura, Una striscia di terra feconda risulta al secondo posto in Italia. Nel 2022 il festival ha vinto il Premio Gender Equality assegnato dalla Federazione nazionale del jazz italiano, per la consistente presenza di artiste donne nel programma.

La rassegna fa parte delle più importanti reti europee di jazz, EJN e I-JAZZ.

Diverse prestigiose istituzioni italiane sostengono il festival: il Ministero della Cultura , la la Regione Lazio, il Comune di Roma (Municipio II), Zetema, la SIAE (main sponsor), la Fondazione Musica per Roma – Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, Institut Français in Italia- Ambasciata Francese a Roma, la Fondazione Nuovi Mecenati, Goethe Institut, il Museo Macro, RAI Radio 3 (media partner), il Centro di Produzione Insulae Lab, MIDJ, Puglia Sounds, Azienda Speciale PalaEXPO, Promu, Musica Jazz, il Teatro di Tor Bella Monaca, I-jazz, il Conservatorio di Salerno, il Conservatorio di Bari, il Conservatorio di Frosinone, la Scuola Saint Louis, i Comuni di Santa Marinella e Velletri

INFO: 349 2643452

INGRESSO GRATUITO

UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA

FESTIVAL FRANCO-ITALIANO DI JAZZ E MUSICHE IMPROVVISATE

XXIX edizione

direzione artistica Paolo Damiani, Armand Meignan

“

domenica 25 ottobre 2026 ore 17,00

MUSEO MACRO

Mederic Collignon /Christophe Monniot Duo

Mederic Collignon, tromba

Christophe Monniot, sassofono

a seguire

Eric Sèva / Daniel Zimmerman Duo

Eric Sèva, sax

Daniel Zimmerman, trombone