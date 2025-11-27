AltroRoma

ANFOLS rinnova il direttivo

Macciardi presidente, Gasdia vicepresidente
ANFOLS rinnova il direttivo: Macciardi presidente, Gasdia vicepresidente

Roma, 27.11.2025

L’Assemblea dei Soci dell’ANFOLS – Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche, riunita questa mattina a Roma, ha confermato Fulvio Macciardi, Sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, alla guida dell’Associazione e Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona nel ruolo di Vicepresidente.

Le cariche sono state elette per acclamazione dall’Assemblea, rinnovando il direttivo dell’ANFOLS per il prossimo triennio.

«Ringrazio i membri dell’Assemblea per aver rinnovato la loro fiducia, un segnale importante che riconosce il lavoro svolto e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione. Negli ultimi anni è stato svolto un lavoro importante, a partire dal rinnovo del contratto collettivo nazionale del triennio 2019-2021. Molto lavoro resta ancora da fare: siamo già impegnati nel percorso che porterà al nuovo contratto collettivo e il dialogo con le istituzioni continuerà a intensificarsi, anche in vista del futuro varo del nuovo Codice dello Spettacolo – ha dichiarato Fulvio Macciardi in seguito alla riconferma – Lavoreremo affinché le Fondazioni lirico-sinfoniche possano affrontare con strumenti adeguati le sfide dei prossimi anni, rafforzando il loro ruolo culturale, sociale ed economico nel Paese.»

Nato a Milano nel 1959, Fulvio Macciardi ha compiuto studi umanistici e musicali. Ha svolto ampia attività come violinista dal 1980 fino al 2003, interprete in numerose formazioni, cameristiche e orchestrali – in particolare, ha fatto parte dell’orchestra del Teatro Verdi di Trieste dal 1986 – e si è esibito nella sua carriera su numerosi palcoscenici nazionali e internazionali. Da tre decenni si occupa della gestione artistica di teatri lirici, iniziando dal Verdi di Trieste dove si è occupato inizialmente di Organizzazione e gestione delle masse artistiche, e poi assumendo nel triennio 2006/2008 il ruolo di Segretario artistico. Nel 2008 è stato nominato direttore dell’Area Artistica del Teatro Comunale di Bologna, ove ha assunto anche il ruolo di casting manager; nel 2015 ha assunto l’incarico di direttore generale, e dal 2017 è stato nominato Sovrintendente, carica rinnovata nel 2020. Nel 2025 è stato nominato sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli.

L’A.N.FO.L.S. è l’associazione che, in seno all’AGIS , rappresenta e tutela gli interessi delle Fondazioni lirico-sinfoniche Associate promuovendo e favorendo in Italia e all’estero la conoscenza dei valori culturali, artistici e sociali del mondo della musica in generale e dell’opera e della danza, in particolare, al fine di favorire l’informazione, la conoscenza e la cultura della musica e della danza come strumento di crescita e progresso civile, nonché rendendo di pubblica ragione la posizione dell’Associazione nei riguardi delle esigenze e delle istanze che, direttamente o indirettamente, interessano le attività istituzionali delle Fondazioni lirico-sinfoniche, anche attraverso la elaborazione di iniziative e politiche a medio-lungo termine e promuovendo studi e ricerche su tematiche afferenti.

