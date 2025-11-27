Cartellone - StagioneFirenze La “Maratona Lighthouse” del Teatro dell’Elce: 12 ore di spettacoli per 9 atti sulla cultura civile Ultima modifica: 27 Novembre 2025 15:58 Redazione Condividi 60 Screenshot CONDIVIDI Sabato 6 dicembre dalle 11.00 alle 23.00 al Teatro Cantiere Florida, Firenze Ti Potrebbero Interessare Anche La “Maratona Lighthouse” del Teatro dell’Elce: 12 ore di spettacoli per 9 atti sulla cultura civile Florence Korea Film Fest Grandi Classici nelle ville Medicee SAO KO KELLE TERRE – La Compagnia delle Seggiole Capitolo Rock in concerto Sign Up For Daily NewsletterBe keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.[mc4wp_form]By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time. Condividi questo articolo Facebook Twitter Copy Link Print Articolo precedente ANFOLS rinnova il direttivo Articolo successivo Al Teatro delle Spiagge di Firenze torna ReStArt! Arte per resistere Social9.8kLike3.6kFollow35SubscribeSostieni Teatrionline News Al Teatro delle Spiagge di Firenze torna ReStArt! Arte per resistere Firenze La “Maratona Lighthouse” del Teatro dell’Elce: 12 ore di spettacoli per 9 atti sulla cultura civile Cartellone - Stagione Firenze ANFOLS rinnova il direttivo Altro Roma “The world in Florence” Altro Firenze