teatro Vascello – STAGIONE TEATRALE 2025 2026

www.teatrovascello.it

Manuela Kustermann Presenta la Stagione Teatro Vascello 2025-2026

https://youtu.be/p6gyfWHP6kk

Teatro d’Arte, Ricerca e Futuro

Sono queste le coordinate che guidano, anche quest’anno, la rotta del Teatro Vascello.

Una stagione, la 2025-2026, pensata come un attraversamento.

Un viaggio tra linguaggi, visioni, sperimentazioni.

Un atto poetico e politico insieme.

Fedeli alla nostra vocazione, continuiamo a battere la strada della ricerca, dell’innovazione,

della memoria viva.

Non una semplice rassegna di spettacoli, ma un cantiere di senso, un laboratorio della

forma che sfida l’omologazione e scardina le certezze.

In scena, i nomi più audaci e significativi del panorama teatrale contemporaneo.

Voci indipendenti, radicali, capaci di reinventare il teatro come luogo di rivelazione.

Ognuno con la propria grammatica, ognuno con la propria necessità.

Crediamo in un teatro che cura, che scuote, che non consola.

In una parola scenica che resiste: necessaria, non addomesticata, mai neutra.

Contro le narrazioni dominanti e il linguaggio manipolato dall’infocrazia, il nostro teatro si fa

spazio di resilienza simbolica.

Una parola vera, viva, impertinente.

Una parola che difende l’umano, la sua complessità, la sua fragilità.

Il Teatro Vascello è questo: un microcosmo culturale inquieto e irrinunciabile.

Un avamposto. Un punto fermo nel vortice.

Accanto alla nostra programmazione – che abbraccia prosa, danza, musica – continua la

collaborazione con il RomaEuropa Festival, che quest’anno si rafforza anche attraverso

nuove coproduzioni di rilievo nazionale.

La stagione si aprirà a fine settembre con una rassegna di spettacoli dedicati al teatro etico

e civile: opere potenti, urgenti, imperdibili.

E nel nostro foyer, spazio vivo e pulsante, torneranno gli appuntamenti con la musica dal

vivo e la stand-up comedy.

Vi invitiamo a scoprire gli spettacoli in programma e a continuare con noi questo viaggio,

sempre alla ricerca di un teatro che non avete mai visto.

E che non potete dimenticare.

Manuela Kustermann

23-24 settembre (martedì e mercoledì h 21)

MICROCLIMA

Scritto e diretto da Alessia Cristofanilli

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

Con Federico Gatti, Sylvia Milton, Luca di Sessa

Movimenti di scena Alberto Bellandi

Scene Eleonora Ticca

Costumi Nika Campisi

Organizzazione e Ufficio Stampa Chiara Crupi – Artinconnessione

Consulente politologo Luca Argenta

Produzione Fragile Spazio, Fondazione Friedrich-Ebert-Stiftung

La Fabbrica dell'Attore – teatro Vascello

in collaborazione con Media Partner Scomodo- La redazione

Durata 1 ora e 20 minuti

Sinossi

"Che cosa erano le manifestazioni papà?" chiede Demo a Rud prima di prendere sonno. È

sera e nella casa-vivaio in cui vivono insieme a 138 piante l'aria è così densa che sembra di

toccarla. Edda e Rud hanno 3 figli e tante piante che chiamano per nome ogni mattina. Non

sappiano nulla né del luogo né del tempo in cui si trovano. Edda e Rud si sono battuti per i

valori della democrazia quando erano più giovani ed ora nel tentativo di rimanere coerenti,

conducono un’esistenza sospesa tra quello che in cui credono e quello che bisogna fare per

stare in piedi.

Questo equilibrio opaco potrebbe resistere ancora a lungo, ma quella sera di settembre una

manciata di parole sussurrate durante una cena, mettono in crisi l’ecosistema da dentro, le

certezze crollano, insieme alle piante sulle mensole, per un attimo il mondo si rovescia, si

apre la strada al dubbio e alla messa in discussione di tutta una vita.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/microclima/268572

26-27-28 settembre (venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

A PLACE OF SAFETY

Viaggio nel Mediterraneo centrale

ideazione Kepler-452

regia e drammaturgia Enrico Baraldi e Nicola Borghesi

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

con Nicola Borghesi, Flavio Catalano, Miguel Duarte, Giorgia Linardi, Floriana Pati, José

Ricardo Peña

assistente alla regia Roberta Gabriele

scene e costumi Alberto Favretto

disegno luci Maria Domènech

suono e musiche Massimo Carozzi

consulente per il movimento Marta Ciappina

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato,

CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Théâtre des 13 vents CDN

Montpellier (Francia)

in collaborazione con Sea-Watch e EMERGENCY

il progetto gode del sostegno del bando Culture Moves Europe, finanziato dall’Unione

Europea e dal Goethe-Institut

spettacolo in italiano, inglese, spagnolo e portoghese con sovra titoli

Durata 1 ora e 50 minuti

Una compagnia di teatro si imbarca su una nave di ricerca e soccorso nel Mediterraneo

centrale. Non sanno bene cosa stanno cercando, sanno solo che da tempo sentono parlare

di ciò che accade a pochi chilometri dalle coste italiane e vogliono capire in prima persona

uno dei fenomeni più drammatici degli ultimi anni: la tratta migratoria più letale al mondo, un

grande rimosso collettivo della civiltà europea.

A place of safety è dunque la storia dell’incontro tra una compagnia teatrale e un gruppo di

persone che ha deciso di dedicare una parte della propria vita al soccorso in mare.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/a-place-of-safety-viaggio-nel-

mediterraneo-centrale/268554

29-30 settembre (lunedì e martedì h 21)

VAUTOURS (AVVOLTOI)

di Roberto Serpi

interpretato e diretto da Sergio Romano, Roberto Serpi, Ivan Zerbinati

luci Luca Bronzo

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

produzione Fondazione Teatro Due Parma

Premio Mezz’ore d’Autore 2022

Durata 1h e 15’

Testo, cinico, allo stesso tempo reale e surreale e dai risvolti involontariamente comici

In un indefinito ambiente sotterraneo vivono tre uomini che hanno perso l’unica cosa che

conta davvero: il loro lavoro. Avere un’occupazione stabile è il solo modo di esistere e di

non essere soli al mondo, ma ora è tutto perduto. I tentativi per rientrare in Azienda si

succedono in un crescendo goffo ma inarrestabile che mette a nudo la loro vera anima fino

a quel momento assopita dalla routine. Uno spaccato cinico di un'umanità anestetizzata

moralmente ed eticamente che non si ferma davanti a nulla pur di raggiungere lo scopo, e

che non piange e non ride più, da un bel po’ di tempo. Un avvoltoio appollaiato che aspetta

la sua carogna.

Per gli attori Vautours (Avvoltoi) è un vero gioco dai ritmi serrati, che segue le orme della

struttura del giallo e oscilla fra la tensione di un continuo sentimento di sospensione e le

paradossali conseguenze a catena innescate da una irresistibile dinamica testuale.

Un lavoro di messa in scena corale che, in un ambiente nudo e privo di appigli scenografici

o sonori, fa risuonare con maggiore potenza la delicata intensità del lavoro degli attori,

impegnati in un’indagine sulla ricerca del proprio posto nel mondo, forse addirittura sul

senso della vita.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/vautours-avvoltoi/268577

1-2 ottobre (mercoledì e giovedì h 21)

LUNCH WITH SONIA

creazione e regia di Federico Restrepo e Denise Greber

Coreografie di Federico Restrepo

con Melisa Álvarez, Marina Celander, Mónica Lerch, Juan Pablo Toro, e Federico Restrepo,

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

voce di Sonia: Luz Beatriz Pizano

Performers in Kitchen Video: Alberto Quiroga, con Esmeralda Pinzon, Carolina Restrepo,

Federico Restrepo e Natalia Schönwald.

Burattini, luci, video e scenografia di Federico Restrepo.

Sound design e musica di Leonie Bell.

Costumi di Becky Hubbert

produzione Loco7 Dance Puppet Theatre Company (Colombia)

associato a LaMama Excperimental Theatre Club di New York (USA)

presentato in collaborazione con La MaMa Umbria International

Con il supporto dell’Ambasciata Colombiana a Roma

e di Mid Atlantic Arts -US Artists International

Durata 55 minuti

Dedicato a Sonia Jaramillo (1940-2012) per averci ispirato a raccontare questa parte della

sua storia. Le conversazioni sul suicidio assistito sollevano questioni controverse ed

emotivamente complesse: moralità, religione, politica e fede.

La Loco7 Dance Puppet Theatre Company, fondata dall'artista colombiano Federico

Restrepo nel 1985, sviluppa e promuove produzioni creative di danza, teatro, burattini, arti

visive e altre forme di espressione artistica, enfatizzando il pluralismo, il dialogo e la

trasformazione culturale. La missione artistica è quella di sviluppare l'uso del teatro di figura

come strumento per il danzatore, uno stile che incorpora danza e design. Utilizzando

musiche originali, musicisti, ballerini, burattini e marionette più grandi del vero. La

compagnia esplora l'intersezione tra razza, cultura, storia e media a New York e in tutta la

comunità globale.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/lunch-with-sonia/268569

7 ottobre (martedì h 21)

IL PARADISO DI ACCATTONE

dagli appunti di Pier Paolo Pasolini

un progetto di Paola Pitagora e Massimo Luconi

con Paola Pitagora

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

musiche originali live Mirio Cosottini (tromba)

regia a cura di Massimo Luconi

produzione La Fabbrica dell'Attore

durata 70’

Un viaggio affascinante nella Roma degli anni 60, quella della dolce vita e della scoperta

delle borgate da parte di Pasolini. Un memoir inedito che ci racconta il girovagare nella

Roma dei ragazzi di vita, in un percorso di amicizie e di rapporti con il grande mondo della

letteratura e del cinema.

Non è un momento facile per Pasolini, ha lasciato l’insegnamento nella scuola di Ciampino

e ha incominciato a scrivere sceneggiature per Fellini e Bolognini e sarà proprio Bolognini a

fargli avere l’opportunità per realizzare il suo primo film, un capolavoro indiscusso che

ancora oggi ci appassiona e ci commuove.

Accattone è un affresco di quel sottoproletariato che vive nelle periferie delle grandi città

senza alcuna speranza per un miglioramento della propria condizione, a cui non resta che

la morte come via di uscita da una condizione disperante. Il film doveva essere prodotto

da Federico Fellini , che si tirò indietro all'ultimo momento, preoccupato dall'imperizia di

Pasolini con le tecnicità del mezzo, a cui si avvicina per la prima volta con questo progetto.

Il film sarà quindi prodotto da Alfredo Bini grazie all’aiuto di Bolognini che convinse il

produttore.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-paradiso-di-accattone/268561

18 – 19 ottobre (sabato h 21– domenica h 17) in corealizzazione con Romaeuropa Festival)

L'ANALFABETA

liberamente tratto dai testi di Agota Kristof

un progetto di Fanny&Alexander – Federica Fracassi

con Federica Fracassi

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

regia scene e luci Luigi Noah De Angelis

sound design Damiano Meacci

drammaturgia Chiara Lagani

produzione E Production, Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa,

Teatro Stabile di Bolzano,

In una fabbrica di orologi in Svizzera, Agota Kristof lavora in silenzio, immersa nel ritmo

ossessivo delle macchine che scandiscono il tempo. Nel cassetto del suo tavolo da operaia,

c’è un foglio e una matita: quando un pensiero prende forma, lo annota con urgenza, come

per non perderlo. La lingua del luogo le è estranea. Usarla è una sfida continua, quella di

“un’analfabeta”. Eppure, tra il ticchettio incessante delle macchine, la sua storia comincia a

prendere vita. Per raccontarsi, Kristof deve inventare delle maschere (quelle di Lucas,

Claus, Sandor o Line) e la fabbrica presto diventa il palcoscenico di un mondo interiore,

dove i sogni e i ricordi dell’infanzia si mescolano alle immagini del presente. Federica

Fracassi, con una fedeltà straordinaria, incarna Kristof: stessa espressione, stessi occhiali,

stessa postura. Il sound design trasforma il ticchettio degli orologi in un battito vitale, dando

forma a un labirinto di memoria e scrittura, un atto di ricordo, di resurrezione, che risveglia

l’anima di Kristof in una danza tra ciò che è stato e ciò che ancora vive nel suo pensiero.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-analfabeta/265729

https://www.vivaticket.com/it/ticket/fanny-alexander-l-analfabeta/264734 BIGLIETTERIA DI

ROMAEUROPA

Dal 21 al 26 ottobre (dal martedì al venerdì h 21 sabato h 19 e domenica h 17)

in corealizzazione con Romaeuropa Festival

FRANKENSTEIN (a love story) + FRANKENSTEIN (a history of hate)

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

uno spettacolo di Motus

ideazione e regia di Daniela Nicolò & Enrico Casagrande

drammaturgia Ilenia Caleo

con Silvia Calderoni, Alexia Sarantopoulou, Enrico Casagrande

traduzione Ilaria Patano

scena e costumi Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande

ambienti sonori Enrico Casagrande

video Vladimir Bertozzi

produzione Motus con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, TPE –

La compagnia italiana Motus presenta per la prima volta insieme i due capitoli del proprio

progetto dedicato alla figura di Frankenstein: A love story e A History of Hate. Se nel primo

capitolo la solitudine della scrittrice Mary Shelley e delle sue creature diventa spunto per

esplorare il confine tra umano e non-umano, in A History of Hate tratta di quell’inceppo del

meccanismo amoroso che provoca un ribaltamento dalle conseguenze irreversibili. È qui

che l’amore, inaspettatamente, si trasforma in odio, la benevolenza in violenza, e le

creature, inascoltate e isolate, si fanno mostri. Come nel romanzo di Shelley, dove la

creatura è un “infelice”, qui il mostro nasce dalla solitudine, dalla sofferenza, e dal rifiuto, in

un continuo, doloroso tentativo di trovare un posto nel mondo.

Acquista on line spettacolo con RomaEuropa mercoledì 22 ottobre h 21 e sabato 25 ottobre

h 19 https://www.vivaticket.com/it/ticket/motus-frankenstein-a-love-story-frankenstein-a-

history-of-hate/264733

Acquista giovedì e venerdì h 21 e domenica 26 ottobre h 17

https://www.vivaticket.com/it/ticket/frankenstein-a-love-story-frankenstein-a-history-of-

hate/265728

Dal 28 al 30 ottobre (martedì, mercoledì e giovedì h 21)

in corealizzazione con Romaeuropa Festival

LA DIVA DEL BATACLAN

regia, drammaturgia e testi Gabriele Paolocà con Claudia Marsicano

musiche originali Fabio Antonelli

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

con Claudia Marsicano

scene Rosita Vallefuoco

luci Martìn Emanuel Palma

costumi Anna Coluccia

prodotto da Cranpi, SCARTI Centro di Produzione Teatrale d'Innovazione,

Romaeuropa Festival

La Diva del Bataclan è un musical che scava nelle pieghe oscure di una società

ossessionata dalla fama e dalla redenzione. Creato da Gabriele Paolocà, con musiche di

Fabio Antonelli, lo spettacolo racconta la storia di Audrey, una giovane donna disposta a

tutto pur di sfuggire a una realtà da cui si sente lontana. Claudia Marsicano dà vita a questa

figura ambigua, reinventando sé stessa come sopravvissuta agli attacchi del Bataclan in un

pericoloso gioco tra finzione e realtà. Gli attacchi del 13 novembre 2015 sono stati

l'epicentro di un'esplosione mediatica, dove dolore e solidarietà hanno preso forma e voce

sui social media. In un mondo di immagini e parole, che amplifica il dramma trasformandolo

in spettacolo, emerge il terreno fertile per la creazione di "false vittime": figure che scelgono

di aumentare la propria visibilità appropriandosi del dolore altrui. Nel suo disperato desiderio

di riscatto, Audrey si immerge in un'identità costruita, sfidando la realtà e i suoi confini, e si

trasforma in una martire, la "Diva del Bataclan". Rocker (riferendosi alla band Eagles of

Death Metal che si esibì la notte del tragico evento), è pronta a trascinare il pubblico in un

vortice dove ogni nota racconta il desiderio di reinventarsi e scomparire, di essere vista a

ogni costo.

Acquista on line biglietteria di RomaEuropa martedì e giovedì 28 e 30 ottobre h 21

https://www.vivaticket.com/it/ticket/gabriele-paoloca-claudia-marsicano-fabio-antonelli-la-

diva-del-bataclan/264735 –

mercoledì 29 ottobre h 21 https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-diva-del-bataclan/265730

Dal 12 al 16 novembre (dal mercoledì al venerdì 21 sabato h 19 e domenica h 17)

in corealizzazione con Romaeuropa Festival

OLTRE

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

ideazione e regia Fabiana Iacozzilli

dramaturg Linda Dalisi

con Andrei Balan, Francesco Meloni, Marta Meneghetti, Giselda Ranieri, Evelina Rosselli,

Isacco Venturini, Simone Zambelli

scene Paola Villani

musica e suono Franco Visioli

luci Raffaella Vitiello

animazione cura Michela Aiello

produzione Teatro Stabile dell'Umbria

in coproduzione con Cranpi, La Fabbrica dell'Attore – Teatro Vascello

Con Oltre, Fabiana Iacozzilli torna al Romaeuropa Festival per raccontare una storia di

sopravvivenza e trasformazione. Scritta da Linda Dalisi, la pièce è ispirata al disastro aereo

sulle Ande del 1972: sedici giovani in lotta contro il freddo, la fame e la morte. Il loro atto più

estremo – nutrirsi dei compagni perduti – diventa sacro, comunione tra vivi e morti. Il rugby,

gioco di corpi intrecciati, diventa simbolo di resistenza: nella mischia, ci si tiene e si spinge

avanti insieme. Nella neve, la fusoliera spezzata è grembo e tomba, rifugio e prigione. Le

marionette di Paola Villani trasformano la sofferenza in visione: corpi che appassiscono, si

fratturano, si fondono l'uno nell'altro. Oltre non è una storia di catastrofe, ma di rinascita. Di

ciò che resta, di ciò che ci tiene in vita. E della memoria, che si rifiuta di lasciar scomparire i

morti.

Acquista on line biglietteria di RomaEuropa mercoledì 12 novembre h 21 e sabato 15

novembre h 19 https://www.vivaticket.com/it/ticket/fabiana-iacozzilli-oltre-come-16-29-

persone-hanno-attraversato-il-disastro-delle-ande/264739 –

giovedì e venerdì 13.14 novembre h 21, domenica 16 novembre h 17

https://www.vivaticket.com/it/ticket/fabiana-iacozzilli-oltre-come-16-29-persone-hanno-

attraversato-il-disastro-delle-ande/265731

18 novembre (martedì h 21)

BURNT OFFERING (Je: Una Vita in Fiamme)

direttore artistico e coreografia: Jang Hyerim

danza: Jang Hyerim, Jang Seoyi, Lee Gowoon, Lee Sookyung, Choo Seryoung

musica: Park Jihyun, Cha Haerang

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

composta e diretta da Ju Bora e Hwang Gina

costumi: Min Cheonhong, Bae Kyoungsool direttore di scena: Park Jonghoon

produttore: Uh Jean 99artcompany di Seoul Corea

in collaborazione con Istituto Cultura Coreano e Korean Foundation for International

Cultural Exchange

durata 55’

99artcompany, diretta dalla coreografa Jang Hyerim, sviluppa la sua ricerca partendo

dall’unicità della tradizione coreana riletta attraverso uno sguardo contemporaneo. Fondata

nel 2014, le sue creazioni superano l’idea di una tradizione standardizzata e propongono

una visione che sottolinea l’importanza del ruolo dell’arte nel guidare i cambiamenti della

nostra società.

Burnt Offering della compagnia coreana 99artcompany, premiata come miglior produzione

ai Seoul Arts Awards, si basa sulla danza tradizionale “Seungmu” e utilizza la musica

coreana, la voce e il movimento per esprimere le storie contemporanee che bruciano dentro

di noi. I danzatori si riuniscono all’altare e, uno alla volta, offrono il loro sacrificio. Sono

operai, travolti e sopraffatti dal lavoro, intrappolati in una ripetitiva routine quotidiana, la loro

vita brucia e si consuma senza significato, ma quando alzano lo sguardo, mentre nuvole di

incenso fluttuano nell’aria, danno inizio a una danza che arde, avvolgendo tutti i sensi e

risuonando nell’anima.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/burnt-offering/268559

dal 21 al 30 novembre dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

Debutto venerdì 21 novembre h 21

ANTIGONE

di Jean Anouilh

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

adattamento di Roberto Latini

personaggi e interpreti

Silvia Battaglio – ISMENE

Ilaria Drago – EMONE

Manuela Kustermann – LA NUTRICE

Roberto Latini – ANTIGONE

Francesca Mazza – CREONTE

scene Gregorio Zurla

costumi Gianluca Sbicca

musica e suono Gianluca Misiti

luci e direzione tecnica Max Mugnai

in collaborazione con Bàste Sartoria

regia Roberto Latini

produzione La Fabbrica dell'Attore teatro Vascello – Teatro di Roma teatro Nazionale

PRIMA NAZIONALE Anfiteatro Ostia Antica 18-19 luglio 2025

Antigone è nel destino del Teatro di ogni tempo.

È uno dei modelli archetipici che ci accompagnano a prescindere dalla nostra storia,

cultura, religione, visione.

È filosofia scesa intorno a noi, che ci cammina accanto, che ci chiede, che ci ascolta.

È una delle prove del nostro essere umani, una di quelle poche che abbiamo scelto di

portarci attraverso i secoli, per affermarci e riconoscerci.

Per consolarci, promettendo a noi stessi di averne cura.

L’abbiamo evocata, immaginata, misurata al nostro poco. L’abbiamo trattenuta, pregata,

liberata nel cuore.

L’abbiamo raccontata, ogni volta che abbiamo potuto.

L’abbiamo riscritta con le parole nuove che abbiamo imparato vivendo, morendo nel

quotidiano fallire, sapendo che ogni variazione è già Teatro.

Come quando lo spettacolo incontra un altro palcoscenico oltre quello del debutto,

la misura, l’accordo, la messa in voce di suoni e corpi, si conclamano dallo spazio

successivo a quello della prima.

Le parole sono in movimento, avanti e indietro e intorno al punto di percezione di quando

siamo spettatori.

Come quando lo spettacolo incontra un’altra platea oltre quella del debutto.

Il dono che portiamo è una promessa e quella di Anouilh è un’Antigone che ci parla da così

vicino che quasi quasi potremmo abbracciarla.

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

La sentiamo dire di noi in tutte le lingue, e capiamo tutto, ogni sfumatura, silenzio, respiro.

Di Antigone, Anouilh, non ha riscritto le parole, ha scritto la voce.

Antigone o della disputa della ragione, delle ragioni.

Di quelle trasversali, dimesse dall’identità individuale a favore di un corpo-coro che le

comprenda tutte.

Oltre l’appartenenza, l’anagrafica, il genere, sono parole che vengono da noi stessi: le

ascoltiamo nella nostra stessa voce: siamo Antigone e Creonte insieme, o lo siamo già stati

più volte, di più in certe fasi della vita e meno in altre e viceversa o in alternanza.

Le leggi devono regolare il vivere o la vita dovrebbe regolare le leggi che regolano la vita?

Uno di fronte all’altro, a farsi carico di una ragione giusta, di una giustizia, o di un’altra

giustizia, incontriamo noi di fronte a noi, a scegliere le domande da infilare nelle tasche del

tempo, dell’età, della speranza; ad aspettare le risposte che il tempo, guardandoci,

sceglierà di farci dire.

Penso a questo testo come a un soliloquio a più voci. Una confessione intima e segreta,

nella verità vera, scomoda, incapace, parziale, che ci dice che la nostalgia del vivere è

precedente a tutti noi, perché sappiamo da sempre che quel corpo insepolto siamo noi

mentre siamo ancora vivi.

Anche per questo, ho distribuito i ruoli in due modalità diverse e complementari.

Alcuni personaggi corrispondono a se stessi, altri al proprio riflesso.

Antigone e Creonte, come di fronte a uno specchio: chi è Antigone è il riflesso di Creonte e

chi è Creonte è il riflesso di Antigone.

A Teatro parliamo sempre di questo:

Essere uomini o essere umani.

Roberto Latini

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/antigone/268555

Dal 2 dicembre all’11 gennaio (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

METADIETRO

di Flavia Mastrella Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Daniele Cavaioli

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

habitat Flavia Mastrella

(mai) scritto da Antonio Rezza

assistente alla creazione Massimo Camilli

luci e tecnica Alice Mollica

voci fuori campo Noemi Pirastru e Mauro Ranucci

montaggio traccia sonora Barbara Faonio

mix traccia sonora Stefano Falcone

una produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello – Rezza Mastrella

L’ammutinamento è sempre auspicabile in un organismo sano. Un ammiraglio blu elettrico

tenta di portare in salvo la sua nave spalleggiato da una frotta che lo stordisce con

ossessioni di mercato: la salvezza di chi ti è vicino non è la via di fuga per chi vive delle

proprie idee. In ogni caso nessuno è colpevole, c’è solo un gran divario nello stare al

mondo. Tra visioni difformi si consuma l’ennesimo espatrio, che non è la migrazione di un

popolo, ma l’allontanamento inesorabile dalla propria volontà.

E vissero tutti relitti e portenti.

Tornare alla dimensione naturale e selvaggia è impossibile. Viviamo una nuova preistoria;

la mansione umana è mortificata, confusa e inadeguata. Nello spazio virtuale fatto materia,

un ecopentagono provoca il vuoto, personaggi invisibili fiancheggiano l’egocentrico edificio:

non sono fantasmi ma sollecitazioni induttive e, nonostante tutto, la realtà non è mai

uniforme, scombina sempre i programmi prestabiliti e nutre in modo imprevedibile la

funzione della fantasia.

La crudeltà tecnologica permea l’essere vivente.

È la scomparsa dell’eroe.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/metadietro/268571

Lunedì’ 22 dicembre (h 21)

LE GRANDI COLONNE SONORE 2

M° Paolo Vivaldi dirige l'Orchestra Giovanile di Roma

omaggio a Nino Rota, Ennio Morricone, Ryūichi Sakamoto e altri.

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

dopo il grande successo dello scorso anno proponiamo una nuova edizione del concerto

con l’esecuzione sinfonica delle più celebri colonne sonore che hanno fatto la storia del

cinema, verranno eseguite e introdotte da una breve introduzione del Maestro Vivaldi che

ne spiegherà la loro attinenza al film e le loro caratteristiche espressive Il concerto sarà

eseguito con il supporto delle immagini dei film sullo schermo.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/le-grandi-colonne-sonore-2/268567

Dal 15 al 18 gennaio (giovedì e venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

WONDER WOMAN

di Antonio Latella e Federico Bellini

regia Antonio Latella

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

con Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara, Beatrice Verzotti

Costumi Simona D’amico

Musiche e suono Franco Visioli

Movimenti Francesco Manetti e Isacco Venturini

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa in collaborazione con Stabilemobile

Durata 80 minuti

Nel 2015, ad Ancona, una ragazza peruviana è con ogni probabilità vittima di uno stupro di

gruppo; con una sentenza che suscitò molto scalpore, le giudici della Corte d’Appello

chiamate ad emettere una sentenza sul fatto decisero di assolvere gli imputati con

motivazioni quantomeno discutibili. Secondo le giudici, la ragazza risultava “troppo

mascolina” per essere attraente e causa di violenza sessuale. L’intera vicenda contribuisce

a creare una sorta di eroina contemporanea, una Wonder Woman che, come nel fumetto

creato da William Marston, sembra essere parte di quelle Amazzoni costrette a combattere

contro gli uomini oppressori guidati da Ercole. Una donna guerriera dei nostri tempi che non

esita a denunciare i propri assalitori e a farsi carico della fatica e della sofferenza che

provoca ogni tentativo di far emergere l’autenticità dei fatti, come ben sapeva William

Marston stesso, a cui si deve, oltre all’invenzione di Wonder Woman, la creazione della

cosiddetta macchina della verità.

acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/wonder-woman/268578

dal 20 al 25 gennaio (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

AMORE

uno spettacolo di Pippo Delbono

con Dolly Albertin, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Aline Frazão,

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

Mario Intruglio, Pedro Jóia, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Miguel Ramos, Pepe Robledo,

Grazia Spinella

musiche originali di Pedro Jóia e di autori vari

collaboratori artistici scene Joana Villaverde, costumi Elena Giampaoli,

luci Orlando Bolognesi, consulenza letteraria Tiago Bartolomeu Costa

suono Pietro Tirella,

regia Pippo Delbono

produzione Emilia Romagna Teatro ERT- Teatro Nazionale

Durata: 60’

Il progetto nasce dall’incontro e dall’amicizia fra Pippo Delbono e il produttore teatrale

italiano da anni attivo in Portogallo Renzo Barsotti e dal loro desiderio di realizzare insieme

uno spettacolo sul Portogallo. Da qui inizia la ricerca sull’“amore” come sentimento, stato

dell’anima. Un vero e proprio ingranaggio nell’organismo umano, che seleziona, sposta,

frantuma e ricompone tutto ciò che vediamo, che sentiamo, tutto ciò che desideriamo.

Amore è un viaggio musicale e lirico attraverso una geografia esterna – oltre al Portogallo,

l’Angola, Capo Verde – e una interna, quella delle corde dell’anima che vibrano al minimo

colpo della vita. Le note sono quelle malinconiche del fado, che esplodono in slanci energici

attraverso la voce dei suoi cantanti, spalancata a raggiungere ogni angolo della sala; il ritmo

quello ora di una parata, ora di un tableau vivant, ora di una lenta processione; l’immagine è

un quadro che muta nei colori, si scalda e si raffredda.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/amore/268942

dal 27 gennaio all’8 febbraio (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

MISURARE IL SALTO DELLE RANE

Uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

Drammaturgia Gabriele Di Luca

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

Regia Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti

Con Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa

Musiche originali Massimiliano Setti

Scene Enzo Mologni

Costumi Elisabetta Zinelli

Una produzione Fondazione Teatro Due, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro

Stabile d’Abruzzo, Teatri di Bari e Fondazione Campania dei Festival –

in collaborazione con Asti Teatro 47

Misurare il salto delle rane è una dark comedy ambientata in un piccolo paese di

pescatori tra gli anni '80 e '90. Protagoniste sono tre donne di diverse generazioni – Lori,

Betti e Iris – unite da un tragico lutto avvenuto vent'anni prima e ancora avvolto in un'aura di

mistero. Il paese emerge come un frammento dimenticato, circondato da un vasto lago e da

una palude minacciosa che lo isola dal mondo esterno, un microcosmo sospeso tra

arcaismo e quotidianità, dove una piccola comunità persiste ancorata a consuetudini

superate. Partendo da questo habitat, Misurare il salto delle rane, la nuova produzione di

Carrozzeria Orfeo, senza rinunciare all’ironia che la contraddistingue, vuole essere

un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea: un viaggio

nell'intimità di tre esistenze femminili che si specchiano l'una nell'altra e che, in modo

diverso, rifiutano etichette imposte dall’esterno

acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/misurare-il-salto-delle-rane/268573

9 -10-11 febbraio (lunedì, martedì e mercoledì h 21)

IL SEN(N)O

di Monica Dolan

titolo originale The B*easts

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

con Lucia Mascino

adattamento e regia Serena Sinigaglia

dramaturg e traduzione Monica Capuani

scene Maria Spazzi

luci e suoni Roberta Faiolo

costumi Stefania Cempini

produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

distribuzione a cura di Mismaonda

durata 75’ senza intervallo

Alla fine tutto si riduce a una sola domanda: pensiamo che il seno sia una cosa oscena

oppure che sia quello che è e basta?

Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha

preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una

serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo.

Un monologo volutamente sfidante, Il Sen(n)o ci conduce nell’esplorazione di un tema

terribilmente attuale: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia

nell’era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura.

Scritto da Monica Dolan e tradotto da Monica Capuani, dopo un enorme successo in

Inghilterra Il Sen(n)o debutta per la prima volta in Italia interpretato da Lucia Mascino con la

regia di Serena Sinigaglia.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-sen-n-o/268562

dal 13 al 22 febbraio dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

debutto venerdì 13 febbraio h 21

POVERI CRISTI

di e con Ascanio Celestini

e con Gianluca Casadei alla fisarmonica

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

produzione Fabbrica, Teatro Carcano

In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di

poveri cristi.

C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la

merce nel magazzino senza sapere leggere una parola.

C’è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro:

i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può

pagare.

C’è Joseph che è partito dal suo paese, ma prima di arrivare in Italia è stato seppellitore,

emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone.

E poi c’è il razzista, la Donna Impicciata, lo Zingaro di otto anni che fuma, Domenica, il

Preposto della cooperativa e persino San Francesco…

Ma quando andiamo in scena non ci sono tutti.

Ogni replica scegliamo un paio di storie, una manciata di personaggi. Come in un concerto

dove il musicista sceglie quali brani diversi da suonare, fa una scaletta.

Tutti questi personaggi hanno qualcosa in comune. Sono quelli brutti che finiscono sui

giornali quando accade qualcosa di grave, di scandaloso. Io cerco di raccontarli come santi

quando succede un prodigio.

Ascanio Celestini è nato a Roma nel 1972. I suoi testi sono legati a un lavoro di ricerca sul

campo e indagano nella memoria di eventi e questioni relative alla storia recente e

all’immaginario collettivo. Tra i suoi ultimi spettacoli teatrali, Laika (2015), Pueblo (2017)

e Rumba (2023) fanno parte della trilogia che è all’origine di Poveri cristi. Di questi testi,

Celestini ha curato la regia in Belgio e in Francia con l’attore David Murgia, e in Svezia con

l’attore Özz Nûjen. Per il cinema ha realizzato due film: La pecora nera (2010), in concorso

alla 67ª Mostra del cinema di Venezia, e Viva la sposa (2015) in concorso alle Giornate

degli autori a Venezia. Il suo disco Parole sante ha vinto il Premio Ciampi come Miglior

debutto discografico dell’anno e il Premio Arci «Dalla parte buona della musica». Per

Einaudi ha pubblicato Storie di uno scemo di guerra (2005), La pecora nera (2006), Lotta di

classe (2009), Io cammino in fila indiana (2011), Pro patria (2012), Barzellette (2019), Radio

clandestina (2020), I parassiti (2021) e Poveri cristi (2025).

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/poveri-cristi/268575

Dal 24 febbraio al 1° marzo (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

4 5 6

scritto e diretto da Mattia Torre

con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino

e con Giordano Agrusta

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

scene Francesco Ghisu

costumi Mimma Montorselli

produzione Marche Teatro / Nutrimenti Terrestri / Walsh

Durata: 80’

456 è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una

valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si

lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima,

litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile

ci sia al mondo.

E tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e

deve cambiare il loro futuro.

Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.

4 5 6 nasce dall’idea che l’Italia non è un paese, ma una convenzione. Che non avendo

un’unità culturale, morale, politica, l’Italia rappresenti oggi una comunità di individui che

sono semplicemente gli uni contro gli altri: per precarietà, incertezza, diffidenza e paura; per

mancanza di comuni aspirazioni. 4 5 6 è una commedia che racconta come proprio

all’interno della famiglia – che pure dovrebbe essere il nucleo aggregante, di difesa

dell’individuo – nascano i germi di questo conflitto

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/456/268553

dal 3 all’8 marzo (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

ORLANDO

Andrea De Rosa / Fabrizio Sinisi / Anna Della Rosa / Virginia Woolf

dal romanzo di Virginia Woolf

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

e dal carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West Scrivi sempre a mezzanotte

(Donzelli)

drammaturgia Fabrizio Sinisi traduzione Nadia Fusini

regia Andrea De Rosa

con Anna Della Rosa

scene Giuseppe Stellato

musica di scena Sinfonia n.6 (Patetica) di Čajkovskij

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa

durata 60’

Il 9 ottobre del 1927, Virginia Woolf scrive una lettera all’amata Vita Sackville-West:

“Supponi che Orlando si riveli essere Vita e che sia tutto su di te e la lussuria della tua

carne e la seduzione della tua mente… ti secca? Di’ sì o no”. Vita non si sottrae, accettando

di diventare oggetto, musa, modello e interlocutrice di uno dei romanzi più originali della

letteratura moderna. La scrittura di Orlando nasce così: come un omaggio d’amore, un atto

di gioia offerto a una donna e al mondo. Intersecandosi continuamente con la vita della

scrittrice, in un enigmatico intreccio tra opera e biografia, la vicenda di Orlando – nato uomo

nel XVI secolo, vissuto per più di quattrocento anni, e mistericamente transitato nel

Femminile – si trasforma in questo spettacolo in un inno all’estasi ma anche all’ossessione

della letteratura: una lunga, straordinaria lettera d’amore in forma di romanzo.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/orlando/268574

dal 12 al 22 marzo (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

LA STORIA

liberamente ispirato a La storia di Elsa Morante

drammaturgia Marco Archetti

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

regia Fausto Cabra

con Franca Penone, Alberto Onofrietti, Francesco Sferrazza Papa

scene e costumi Roberta Monopoli

drammaturgia del suono Mimosa Campironi

luci Gianluca Breda, Giacomo Brambilla

video Giulio Cavallini

produzione Teatro Franco Parenti / Centro Teatrale Bresciano /

Fondazione Campania dei Festival

durata 1 h e 50’

La Storia si scrive sulla carne viva degli ultimi, ma scrive anche Elsa Morante è la piccola

storia di Nino, Useppe e Ida. E, in scena, una donna di oggi, rileggendo il romanzo,

capolavoro assoluto del ‘900 europeo, ricrea nella mente il suo personale attraversamento

di quelle vicende. Questo nostro spettacolo non ha l'ambizione di sostituirsi all'esperienza

del libro, anzi: sarà veramente riuscito se accenderà il desiderio di tornare al libro. Il nostro

lavoro, infatti, non può che offrirsi, onestamente, come uno dei mille viaggi possibili

all’interno di questo inesauribile scrigno di umanità.

L’altra via d’accesso che abbiamo utilizzato nell’allestimento vuole mettere a contatto una

dimensione estremamente macchinosa e razionale con l’immensa umanità e fragilità

delle creature raccontate dalla Morante. In questo senso, lo spettacolo vuole anche essere

un omaggio a due Maestri della scena italiana: Luca Ronconi con le sue lucide architetture

e vivisezioni analitiche, e Carlo Cecchi con la sua caotica e turbinosa umanità imbevuta di

qui e ora.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-storia/268564

dal 24 al 29 marzo (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

LETTERE A BERNINI

di Marco Martinelli

in scena Marco Cacciola

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

disegno luci Luca Pagliano

scenografia Edoardo Sanchi

musiche originali e sound design Marco Olivieri

ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari

regia Marco Martinelli

coproduzione Albe / Ravenna Teatro – Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

Lettere a Bernini si svolge interamente in un giorno d’estate dell’anno 1667. In scena, nel

suo studio di scultore, pittore e architetto, il vecchio Gian Lorenzo Bernini, la massima

autorità artistica della Roma barocca, è infuriato con Francesca Bresciani, intagliatrice di

lapislazzuli che ha lavorato per lui nella Fabbrica di San Pietro e che ora lo accusa, di fronte

ai cardinali, di non pagarle il giusto prezzo per il suo lavoro.

Nell’infuriarsi, Bernini evoca l’ombra dell'odiato rivale, Francesco Borromini, il geniale

architetto ticinese. Un’evocazione in absentia, al pari di quelle dei suoi allievi, ai quali

Bernini si rivolge, discutendo con loro, mettendoli in posa, facendoli recitare nelle commedie

da lui scritte e dirette, perché imparino a incarnare gli ‘affetti’, i sentimenti che dovranno

trasferire nel marmo. Quando, poi, giungerà la notizia inaspettata del suicidio di Borromini,

la furia cederà il passo alla pietas: per la tremenda depressione che aveva colpito il rivale in

quegli ultimi anni e, al contempo, per l’incessante guerra che gli artisti si fanno, tutti contro

tutti. Travolto da quella pietas, Bernini giungerà a riconsiderare l’opera del collega,

riconoscendone l’alto valore.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/lettere-a-bernini/268568

dal 31 marzo al 4 aprile (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19)

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

scritto e diretto da Valentina Esposito

con Alessandro Bernardini, Fabio Camassa, Luca Carrieri, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri,

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Roberto Fiorentino, Sofia Iacuitto, Gabriella Indolfi,

Giulio Maroncelli, Claudia Marsicano, Giancarlo Porcacchia, Cristina Vagnoli,

Camila Urbano

costumi Mari Caselli

fantocci Mari Caselli e Costanza Solaro Del Borgo

teste in lattice Gemelli Magrì

ideazione scenografica Valentina Esposito

pupazza Edoardo Timmi

musiche Luca Novelli

Produzione Fort Apache Cinema Teatro in collaborazione con La Fabbrica dell'Attore –

teatro Vascello

Lo spettacolo affronta il tema della violenza di genere e della cultura patriarcale e omertosa

che la legittima, degli abusi sulle donne, dei corpi feriti fino alla negazione dell’identità.

Carnevale, provincia e riti popolari fanno da cornice alla feroce interpretazione delle attrici e

degli attori ex detenuti della Compagnia, in un allestimento visionario tra maschere della

tradizione teatrale rivisitate dalla costumista Mari Caselli, fantocci in lattice realizzati dai

maestri degli effetti speciali Gemelli Magrì e musiche originali di Luca Novelli (Mokadelic).

FORT APACHE CINEMA TEATRO è l’unica Compagnia teatrale stabile in Italia ed

Europa costituita da attori ex detenuti oggi professionisti di cinema e palcoscenico. È diretta

da Valentina Esposito, autrice e regista impegnata da quasi vent’anni nella conduzione di

attività teatrali dentro e fuori le carceri italiane. Realizza produzioni cinematografiche e

collabora con Sapienza Università di Roma in Progetti di Ricerca e Formazione.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/mercoledi-delle-ceneri/268570

dall’8 al 12 aprile (dal mercoledì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

LA SORELLA MIGLIORE

di Filippo Gili

con Vanessa Scalera

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

e con Daniela Marra, Giovanni Anzaldo, Michela Martini

regia Francesco Frangipane

produzione Argot Produzioni e Infinito Teatro

in co-produzione Teatro Delle Briciole Solares Fondazione delle Arti

Un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra e fa a botte con il

senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto, che è

morale.

Come cambierebbe la vita di un uomo, anni prima colpevole di un gravissimo omicidio

stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per

chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita?

Sarebbe riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni del dolo e del lutto, gli stessi in cui

vivono per chissà quanti anni ancora, le persone legate alla donna uccisa?

E quanto sarebbe giusto offrire alla coscienza di un uomo, macchiatosi di una tale

nefandezza, una scorciatoia verso la leggerezza, verso la diluizione di un tale peso? Ma poi

siamo così sicuri che un familiare, una strana sorella, per quanto possa amare lo stolto, gli

regalerebbe questa comoda verità? Oppure a suo modo, mettendo da parte l’amore e forse

per chissà quali pregressi gliela farebbe comunque scontare?

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-sorella-migliore/268563

dal 14 al 19 aprile (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

STANZA CON COMPOSITORE, DONNE, STRUMENTI MUSICALI, RAGAZZO

testo inedito di Fabrizia Ramondino

regia e scene Mario Martone

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

con la collaborazione di Ippolita di Majo

con Lino Musella, Iaia Forte, Tania Garribba, Totò Onnis, India Santella, Matteo De Luca

costumi Ortensia De Francesco

luci Cesare Accetta

con i contributi di Ernesto Tatafiore (strumenti musicali), Pasquale Scialò (sinfonia degli

attacchi), Anna Redi (tango)

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Durata: 70’

Un uomo, un compositore, dal chiuso della sua stanza, si rivolge al mondo esterno. Nel

flusso di questo monologare sbalzano fuori le figure cardine del suo mondo interiore: gli

affetti più cari e gli strumenti musicali. Un teatro della mente scolpito da versi che

colpiscono al cuore.

Fabrizia Ramondino cominciò a frequentare assiduamente il teatro dopo l’esperienza della

sceneggiatura di Morte di un matematico napoletano che scrivemmo insieme. Si divertiva

moltissimo col mondo dei registi, degli attori, dei nuovi autori che veniva a scoprire.

Folgorante fu l’incontro con i testi di Thomas Bernhard, che la spinsero a tuffarsi nella

scrittura teatrale. A distanza di trent’anni dalla messa in scena di Terremoto con madre e

figlia sono felice di portare all’attenzione degli spettatori un altro suo testo, Stanza con

compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo, che spero contribuisca a metterla in luce

come autrice della nostra contemporaneità. Le sue prose come il suo teatro esplorano

coraggiosamente sentieri espressivi che oggi vengono praticati dagli autori e autrici più

interessanti. Mario Martone

acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/stanza-con-compositore-donne-

strumenti-musicali-ragazzo/268576

dal 22 al 30 aprile (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

ANTOLOGIA DANCO

Scritto e diretto da Eleonora Danco

Con Eleonora Danco e cast in via di definizione.

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

Musiche scelte da Marco Tecce

Scenografia Mario Antonini

Disegno Luci Eleonora Danco

Regia Eleonora Danco

dEVERSIVO (22-23-24/4 h. 21)

spettacolo cult di Eleonora Danco, ispirato all’opera di Robert Rauschenberg. Uno

spettacolo tragicomico, dissacrante e scanzonato. L’intero palcoscenico viene usato come

un tappeto volante che sorvola una città Roma immobile nel tempo: da Piazza Navona a

Tor Bella Monaca, la protagonista si aggira senza pace, scontrandosi con una serie di

personaggi memorabili, tra il comico e il drammatico. Lo spettacolo è stato ispiratore del suo

ultimo film N-EGO uscito a maggio 2025.

Durata 60’

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/antologia-danco-deversivo/268556

SABBIA (25/4 h.19 e 26/4 ore 17)

testo commissionato ad Eleonora Danco nel 2005 sul tema dell’omosessualità. “Avere una

doppia vita, mentire, nascondere. Sono voci, squarci, corpi. Un passaggio soave e violento.

Uomini, donne, adolescenti non escono mai dalla loro condizione, la vivono, la subiscono.

Come disegni sulla sabbia svaniscono ingoiati da loro stessi. Non esistono più.” Lo

spettacolo rappresentato dal 2005 in tutta Italia, a distanza di 25 anni dal suo debutto

dimostra di essere attualissimo contemporaneo, senza tempo.

Durata 60’

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/antologia-danco-sabbia/268558

INTRATTENIMENTO VIOLENTO – con ospiti a sorpresa (28-29-30/4 h.21)

Intrattenimento Violento è uno spettacolo performance, tragicomico e viscerale.

Al teatro vascello verrà presentato in forma corale con un cast di attori artisti. Personaggi

presi dalla strada, stati d’animo, frammenti d’infanzia. Una performance intensa, vitale e

trascinante. Un concerto, uno spartito, una tela che si fa a pezzi.

Durata 65’

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/antologia-danco-intrattenimento-

violento/268557

dal 5 al 10 maggio (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

Istruzioni per l’uso del Divino Amore: mana enigmistico.

LE BACCANTI

di Euripide che “precipitano” a contatto col reagente Marcido

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

riscrittura di Marco Isidori

con Paolo Oricco, Maria Luisa Abate, Valentina Battistone, Ottavia Della Porta,

Alessio Arbustini, Alessandro Bosticco e l’Isi (Marco Isidori)

scene e costumi Daniela Dal Cin

regia Marco Isidori

produzione: Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale

Alle soglie del quarantennale della loro avventura artistica, i Marcido tornano alla tragedia

greca: una sorta di fil rouge nella loro produzione. Il testo di Euripide, attraversato come

d’abitudine dalla penna affilata di Isidori, vive in una riscrittura che trasporta la sensibilità

attica nella temperie dell’oggi.

La vicenda è riletta attraverso la lente del grottesco: la via dell’antica catarsi è percorsa da

una spiccata dimensione ludica; trionfa il gioco del Teatro, affidato alla

voce di un coro tragico che diventa Coro Marcido, catalizzatore di un’energia scenica

travolgente, una voce sola, un tutt’uno con la macchina scenica che campeggia sul palco.

Questa volta è il Palazzo di Penteo, l’ultima delle straordinarie invenzioni della scenografa

Daniela Dal Cin (che per il Palazzo di “Edipo re” era stata finalista ai Premi Ubu); gli

interpreti lo scalano, lo assediano, s’inerpicano sopra e dentro l’architettura aprendo botole

e svelando meccanismi nascosti, nel segno di quella fantasia sorprendente che è il simbolo

più vivo e più conosciuto del teatro dei Marcido.

acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/le-baccanti/268566

dal 13 al 17 maggio (dal mercoledì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

CASANOVA

Di Fabrizio Sinisi

liberamente ispirato a Storia della mia vita di Giacomo Casanova

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

regia Fabio Condemi

Personaggi e interpreti

Casanova – Sandro Lombardi

Mesmerista – Marco Cavalcoli

Henriette – Simona De Leo

Voltaire – Alberto Marcello

Marchesa D’Urfé – Betti Pedrazzi

Casanova bambino – (attore in via di definizione)

scene e drammaturgia dell’immagine Fabio Cherstich

costumi Gianluca Sbicca

disegno luci Giulia Pastore

musiche e sound design Andrea Gianessi

produzione LAC Lugano Arte e Cultura

in coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, TPE – Teatro

Piemonte Europa, Compagnia Lombardi – Tiezzi

Durata 1h e 40’

Lo spettacolo presenta scene di nudo e luci stroboscopiche.

Dopo essersi misurato con Pier Paolo Pasolini in Calderón e Thomas Ligotti in Nottuari, il

regista Fabio Condemi torna a collaborare con il LAC portando in scena Casanova, lavoro

di cui Fabio Cherstich firma scenografia e drammaturgia dell’immagine, su un testo originale

di Fabrizio Sinisi. Ispirato alle memorie autobiografiche del celebre intellettuale veneziano

Giacomo Casanova, lo spettacolo si avvale dell’interpretazione di Sandro Lombardi, grande

protagonista del panorama teatrale italiano.

Casanova è una riflessione sulla memoria e sul tempo di un’intera epoca. Filosofo,

prestigiatore e truffatore, Giacomo Casanova ha attraversato il Secolo dei Lumi per

spegnersi alla fine del Settecento, mentre il mondo si trasforma e inizia la modernità.

acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/casanova/268560

dal 19 al 24 maggio (dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17)

LA VEGETARIANA

scene dal romanzo di Han Kang Premio Nobel per la letteratura 2024

adattamento del testo Daria Deflorian e Francesca Marciano

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

co-creazione Daria Deflorian, Paolo Musio, Monica Piseddu, Gabriele Portoghese

regia Daria Deflorian

scene Daniele Spanò

luci Giulia Pastore

una produzione INDEX

in coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale;

La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello; TPE – Teatro Piemonte Europa; Triennale Milano

Teatro; Odéon–Théâtre de l'Europe; Festival d’Automne à Paris; théâtre Garonne, scène

européenne – Toulouse

copyright © Han Kang 2007

copyright © Adelphi 2016

durata 110’

Daria Deflorian torna al Teatro Vascello in veste di regista e attrice per portare in scena

insieme a Monica Piseddu, Paolo Musio e Gabriele Portoghese il gesto misterioso, potente,

irrazionale quanto politico di Yeong-hye, protagonista de “La vegetariana”, romanzo della

scrittrice sudcoreana Han Kang, premio Nobel per la Letteratura 2024.

Un testo sensuale, provocatorio, ricco di immagini potenti, colori sorprendenti e domande

inquietanti: il rifiuto radicale, categorico quanto violento di una donna che sceglie di non

mangiare più carne dà il via ad un graduale processo di metamorfosi. Mentre Yeong-hye

cambia, cercando di diventare essa stessa vegetazione, ecco che è l’intero mondo che la

circonda a vivere l’impatto della sua trasformazione: dall’irritazione sconcertata del marito,

all’esaltazione artistica del cognato fino alla consapevolezza addolorata della sorella.

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-vegetariana/268565

Info e prenotazioni esclusivamente tramite abbonamenti Zefiro , Eolo e CARD LIBERA E

CARD LOVE e VIVICINEMAETEATRO valido a partire dal 26 settembre e fino al 9

novembre, info promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Biglietti: Intero 25 euro – Ridotto over 65: 20 euro – Ridotto addetti ai lavori del settore e

Cral/Enti convenzionati: 18 euro – Ridotto studenti, studenti universitari, docenti e operatori

esclusivamente delle scuole di teatro, cinema e danza 16 euro e gruppi di almeno 10

persone 16 euro a persona È possibile acquistare i biglietti, abbonamenti e card

telefonicamente 065881021 con carta di credito e bancomat abilitati,

acquista direttamente alla biglietteria

acquista tramite bonifico bancario SOLAMENTE PER GRUPPI DI ALMENO 10 PERSONE

a favore di Coop. La Fabbrica dell’Attore E.T.S. BANCA INTESA SAN PAOLO ag. Circ.

Gianicolense 137 A di Roma iban IT28f0306905096100000013849

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

oppure acquista on line tutta la stagione

https://www.vivaticket.com/it/search?q=teatro+vascello

Info: 06 5881021 – 06 5898031

promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Monteverde Roma

ORARI spettacoli

dal lunedì al venerdì h.21

sabato h.19

domenica h.17

BIGLIETTERIA

intero € 25

over 65 € 20

cral e convenzioni € 18

studenti € 16

Abbonamenti

Zefiro (9 titoli € 135) acquista on line

https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-zefiro-9-spettacoli/268550

Antigone (Roberto Latini)

Amore (Pippo Delbono)

Poveri Cristi (Ascanio Celestini)

456 (Mattia Torre)

Orlando (Andrea De Rosa)

La Storia (Elsa Morante/Fausto Cabra)

La sorella migliore (Filippo Gili/Vanessa Scalera)

Stanza con compositore… (Mario Martone/Lino Musella)

Casanova (Fabio Condemi/Alessandro Lombardi)

Eolo (9 titoli € 135) acquista on line

https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-eolo-9-spettacoli/268837

Frankenstein (Motus)

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

Oltre (Fabiana Iacozzilli)

Metadietro (Rezza Mastrella)

Wonder Woman (Antonio Latella)

Misurare il salto delle rane (Carrozzeria Orfeo)

Lettere a Bernini (Marco Martinelli)

Antologia Danco (Eleonora Danco) (solo uno spettacolo a scelta dell’antologia)

Baccanti (Marcido Marcidoris)

La vegetariana (Daria Deflorian)

Card rassegna “la nostra esistenza” 4 spettacoli € 60 acquista on line

https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-la-nostra-esistenza/268839

Microclima

A place of safety

Vautours (Avvoltoi)

Lungh with Sonia

Card Antologia Danco 3 spettacoli € 45 acquista on line

https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-antologia-danco/268838

dEVERSIVO (22-23-24/4 h. 21)

SABBIA (25/4 h.19 e 26/4 ore 17)

INTRATTENIMENTO VIOLENTO (28-29-30/4 h.21)

le card libere a 6 spettacoli e le card love sono valide fino al 24 maggio 2026, ultima

replica dell'ultimo spettacolo in cartellone

Card libera (6 spettacoli a scelta su tutta la programmazione) € 108 acquista on line

https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-libera-6-spettacoli/268840

Card love (2 spettacoli a scelta su tutta la programmazione per 2 persone -4 ingressi) € 72

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-love-2-spettacoli-per-2-

persone-4-ingressi/268841

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO

Donaci il tuo 5×1000 con la prossima dichiarazione dei redditi basta indicare al tuo

commercialista il nostro codice fiscale: 01340410586 – Coop. La Fabbrica dell’Attore

Coop. La Fabbrica dell’Attore (E.T.S.) iscritta all’Albo delle Cooperative n.A138933 Partita Iva 00987471000 C.F. 01340410586

via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 fax 065816623 E-mail: amministrazione@teatrovascello.it

www.teatrovascello.it

E.T.S. BANCA INTESA SAN PAOLO ag. Circ. Gianicolense 137 A di Roma iban

IT28f0306905096100000013849

#Drammaturgia Contemporanea #Prosa #Danza #Musica #Concerti #FestivaL #Eventi

#Laboratori

Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura

Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro

Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R.

Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere

da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno

Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro

Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione

Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO