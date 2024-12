Alexanderplatz Jazz Club, Federico Zampaglione & Mario Donatone/Sara Berni Blues Band

A Natale e Santo Stefano

Natale e Santo Stefano all’insegna del blues all’Alexanderplatz Jazz Club, in collaborazione con il Big Mama. A Natale, mercoledì 25 dicembre, Federico Zampaglione & Mario Donatone in “Blues Christmas Night”, mentre a Sato Stefano, giovedì 26 dicembre, Sara Berni Blues Band. “Blues Christmas Night” è il titolo della serata di autentico Blues che l’Alexanderplatz propone in collaborazione con il Big Mama, mercoledì 25 dicembre: sul palco ci saranno Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e appassionato cultore della musica del diavolo, e Mario Donatone, pianista e blues singer, con una lunga carriera anche come direttore di coro gospel. Dopo aver dato vita al progetto “Buzz”, in cui hanno proposto, con grande successo anche al Pistoia Blues Fest del 2013, una contaminazione dei classici blues con l’elettronica, Zampaglione e Donatone tornano ad un genuino minimalismo acustico, con la forma del duo strumentale e vocale. Una fusione amabile di chitarre acustiche e dobro, pianoforte e voci, intessendo trame ricche di groove, spaziando in un repertorio che va dal blues rurale di Robert Johnson al Chicago style di Willie Dixon, insieme a classici della black music di Ray Charles, B.B.King, J.J.Cale, Sleepin’ John Eastes, Dr. John. Ci sarà anche una particolare nota natalizia, con l’inclusione di brani come Merry Chrismas Baby, o classici come White Christmas o Silent Night in versione blues e gospel. Un viaggio unplugged e affascinante, emozionale e senza tempo, per le strade di una musica che ha formato generazioni di musicisti. Giovedì 26 dicembre, Sara Berni Blues Band. Da “Let the good times roll” di Ray Charles a “Feeling Alright” di Dave Mason, ai grandi successi di Etta James, è lungo l’elenco di classici della Black Music interpretati dalla calda voce di Sara Berni. Impossibile restare fermi davanti ai frenetici ritmi di questa band, che scava nelle profondità dell’emozione tra suoni arcaici e moderni su ballad come “Ain’t no sunshine” di Bill Whiters. Un repertorio “women oriented” con un immancabile omaggio a Big Mama Thornton e alle più autorevoli female vocalist del blues, come Susan Tedeschi, oltre a rivisitazioni di brani tutti al maschile, come Sara Berni ha sempre amato fare per creare versioni personali e uniche.

