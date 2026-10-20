Jazz Area Metropolitana chiude con Roberto Bonati

Jazz Area Metropolitana si chiude il 23 ottobre a Mirano con il Roberto Bonati Madreperla Trio e Parfois la nuit
Venerdì 23 ottobre, alle 21.00, il Castellantico 15, a Mirano (VE), ospita il Roberto Bonati Madreperla Trio per il sesto e ultimo concerto della decima edizione di JAM-Jazz Area Metropolitana. Il contrabbassista e compositore presenta Parfois la nuit, una suite dedicata alla notte, insieme a Gabriele Fava ai sassofoni tenore e soprano e Luca Perciballi alla chitarra e all’elettronica. Nel pomeriggio, alle 16.30, la rassegna fa tappa alla Biblioteca di Scorzè con Il paese delle emozioni sonore, appuntamento conclusivo del ciclo di laboratori musicali per bambini.
- Jazz Area Metropolitana si chiude il 23 ottobre a Mirano con il Roberto Bonati Madreperla Trio e Parfois la nuit
- Parfois la nuit, la suite di Roberto Bonati per Jazz Area Metropolitana
- Il laboratorio per bambini alla Biblioteca di Scorzè
- Jazz Area Metropolitana 2026, i colori del jazz
- Informazioni e biglietti Jazz Area Metropolitana
Parfois la nuit, la suite di Roberto Bonati per Jazz Area Metropolitana
Parfois la nuit attraversa la notte fino all’alba, tra sogni, incontri e fantasmi. Nelle note che accompagnano il progetto, Bonati descrive le ore notturne come quelle in cui pensieri ed emozioni si fanno più rumorosi, mentre all’esterno domina il silenzio. A questa idea affianca un breve testo poetico in francese, con la versione italiana: «A volte la notte è sospesa, qualche volta ha una grazia particolare, una bellezza dolorosa. La notte, a volte misteriosa, sempre sconosciuta».
La suite dà il titolo al disco registrato dal trio nel luglio 2024 e pubblicato dall’etichetta ParmaFrontiere. Nel Madreperla Trio Bonati prosegue il proprio percorso insieme a due musicisti di una generazione più giovane, in una formazione senza batteria. L’incontro tra contrabbasso, sassofoni, chitarra ed elettronica dà alle composizioni un carattere cameristico: la ricerca melodica si accompagna alla sperimentazione sonora e all’improvvisazione, con riferimenti al jazz, al folk e alla musica contemporanea.
Accanto al contrabbasso e alla composizione, Roberto Bonati si dedica alla direzione d’orchestra con la ParmaFrontiere Orchestra ed è direttore artistico del ParmaJazz Frontiere Festival. Da anni mantiene un legame con la Norwegian Academy of Music e con la scena jazz del Nord Europa.
Il laboratorio per bambini alla Biblioteca di Scorzè
Alla Biblioteca di Scorzè, in via dei Soranzo 7, Il paese delle emozioni sonore, a cura di Lorenza Bano, prende invece spunto dal Pinocchio di Carlo Collodi. Bambine e bambini dai 6 ai 10 anni trasformeranno in musica gli stati d’animo del burattino nel corso delle sue peripezie. L’appuntamento fa parte del progetto «Musica per la creatività», che il 2 ottobre a Dolo ha proposto le filastrocche di Gianni Rodari e il 16 ottobre a Santa Maria di Sala i tamburi della tradizione africana di Seydou Kienou.
Jazz Area Metropolitana 2026, i colori del jazz
Con la giornata del 23 ottobre si completa il programma 2026 di JAM, dedicato al tema «I colori del jazz»: sei concerti in cinque comuni della Città metropolitana di Venezia, iniziati il 4 settembre con MYND a Santa Maria di Sala e proseguiti con Lea Maria Fries a Scorzè, Perla Palmieri a Spinea, il Giacomo Ganzerli Trio a Dolo e l’Ensemble Due Fiumi a Mirano.
Informazioni e biglietti Jazz Area Metropolitana
Concerto al Castellantico 15, via Castellantico 15, Mirano: biglietti 3,00 euro più commissioni per l’acquisto online su oooh.events; 5,00 euro in loco, fino a esaurimento dei posti.
Laboratorio alla Biblioteca di Scorzè, via dei Soranzo 7: ingresso gratuito, per bambini dai 6 ai 10 anni, con prenotazione a info@jazzareametropolitana.com.
Contatti
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