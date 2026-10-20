Venezia

Jazz Area Metropolitana chiude con Roberto Bonati

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Roberto Bonati Madreperla Trio, concerto di Jazz Area Metropolitana a Mirano

Jazz Area Metropolitana si chiude il 23 ottobre a Mirano con il Roberto Bonati Madreperla Trio e Parfois la nuit

Venerdì 23 ottobre, alle 21.00, il Castellantico 15, a Mirano (VE), ospita il Roberto Bonati Madreperla Trio per il sesto e ultimo concerto della decima edizione di JAM-Jazz Area Metropolitana. Il contrabbassista e compositore presenta Parfois la nuit, una suite dedicata alla notte, insieme a Gabriele Fava ai sassofoni tenore e soprano e Luca Perciballi alla chitarra e all’elettronica. Nel pomeriggio, alle 16.30, la rassegna fa tappa alla Biblioteca di Scorzè con Il paese delle emozioni sonore, appuntamento conclusivo del ciclo di laboratori musicali per bambini.

Contents

Parfois la nuit, la suite di Roberto Bonati per Jazz Area Metropolitana

Parfois la nuit attraversa la notte fino all’alba, tra sogni, incontri e fantasmi. Nelle note che accompagnano il progetto, Bonati descrive le ore notturne come quelle in cui pensieri ed emozioni si fanno più rumorosi, mentre all’esterno domina il silenzio. A questa idea affianca un breve testo poetico in francese, con la versione italiana: «A volte la notte è sospesa, qualche volta ha una grazia particolare, una bellezza dolorosa. La notte, a volte misteriosa, sempre sconosciuta».

La suite dà il titolo al disco registrato dal trio nel luglio 2024 e pubblicato dall’etichetta ParmaFrontiere. Nel Madreperla Trio Bonati prosegue il proprio percorso insieme a due musicisti di una generazione più giovane, in una formazione senza batteria. L’incontro tra contrabbasso, sassofoni, chitarra ed elettronica dà alle composizioni un carattere cameristico: la ricerca melodica si accompagna alla sperimentazione sonora e all’improvvisazione, con riferimenti al jazz, al folk e alla musica contemporanea.

Accanto al contrabbasso e alla composizione, Roberto Bonati si dedica alla direzione d’orchestra con la ParmaFrontiere Orchestra ed è direttore artistico del ParmaJazz Frontiere Festival. Da anni mantiene un legame con la Norwegian Academy of Music e con la scena jazz del Nord Europa.

Il laboratorio per bambini alla Biblioteca di Scorzè

Alla Biblioteca di Scorzè, in via dei Soranzo 7, Il paese delle emozioni sonore, a cura di Lorenza Bano, prende invece spunto dal Pinocchio di Carlo Collodi. Bambine e bambini dai 6 ai 10 anni trasformeranno in musica gli stati d’animo del burattino nel corso delle sue peripezie. L’appuntamento fa parte del progetto «Musica per la creatività», che il 2 ottobre a Dolo ha proposto le filastrocche di Gianni Rodari e il 16 ottobre a Santa Maria di Sala i tamburi della tradizione africana di Seydou Kienou.

Jazz Area Metropolitana 2026, i colori del jazz

Con la giornata del 23 ottobre si completa il programma 2026 di JAM, dedicato al tema «I colori del jazz»: sei concerti in cinque comuni della Città metropolitana di Venezia, iniziati il 4 settembre con MYND a Santa Maria di Sala e proseguiti con Lea Maria Fries a Scorzè, Perla Palmieri a Spinea, il Giacomo Ganzerli Trio a Dolo e l’Ensemble Due Fiumi a Mirano.

Informazioni e biglietti Jazz Area Metropolitana

Concerto al Castellantico 15, via Castellantico 15, Mirano: biglietti 3,00 euro più commissioni per l’acquisto online su oooh.events; 5,00 euro in loco, fino a esaurimento dei posti.

Laboratorio alla Biblioteca di Scorzè, via dei Soranzo 7: ingresso gratuito, per bambini dai 6 ai 10 anni, con prenotazione a info@jazzareametropolitana.com.

Contatti
+39 327 4610693
info@jazzareametropolitana.com
www.jazzareametropolitana.com

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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