CAPODANNO DI NAPOLI 2024: al “BIT FEST – Back In Town” con RIVA STARR e DEBORAH DE LUCA.

14 ore di musica con oltre venti artisti.

Nei quattro giorni di festeggiamenti promossi dal Comune di Napoli, spiccano due eventi dedicati ai giovani e ai turisti under 35: musica elettronica con talenti internazionali napoletani, come Riva Starr e Deborah De Luca e spazio ai giovani del contest per DJ “Napoli Cambia Traccia”. Non mancheranno inoltre musica funk, pop, rap e dance con artisti come Tony Esposito, Ellynora, Marco Corvino, Greg Rega, Jovine, Jelecrois e La Nap Jam Session, che renderà omaggio a Pino Daniele. Un totale di oltre 20 artisti, tra solisti e band, si alterneranno per 14 ore di musica. Previste oltre 20 mila persone.

Per il terzo anno consecutivo il Capodanno di Napoli si articolerà in quattro giorni, unendo tradizione e contemporaneità. La città si prepara a celebrare in grande stile il nuovo anno anche con l’evento “BIT FEST – Back in Town”, pensato per il pubblico giovane e i turisti under 35, offrendo un’alternativa artistica al concerto tradizionale, in linea con le tendenze europee della musica elettronica. La due giorni, che rientra nel programma complessivo del Capodanno voluto dal Sindaco Manfredi per il macro progetto Napoli Città della Musica, vedrà protagonisti la notte del 31 dicembre i talenti internazionali napoletani Riva Starr (presso Piazza Vittoria) e Deborah De Luca (presso il main stage della Rotonda Diaz); mentre il 1° gennaio sarà il turno di Tony Esposito per un pomeriggio in memoria di Pino Daniele. Coinvolti oltre 20 artisti per un totale di 14 ore di musica dal vivo con una presenza di pubblico stimata in oltre 20 mila persone.

Il “BIT FEST – Back in Town” non è solo un evento musicale, ma un’esperienza che unisce persone, culture e stili, promuovendo un dialogo tra Napoli e il mondo. Cittadini e turisti si riuniranno in un unico luogo per festeggiare l’inizio del 2025, immersi in un’atmosfera di creatività e innovazione arricchita da proiezioni video e performance artistiche. Il tutto sarà ambientato nella suggestiva cornice di Partenope appena sveglia.

L’intera manifestazione, a ingresso libero, si svolgerà alla Rotonda Diaz e a Piazza Vittoria, dalle ore 22:00 alle 5:00 per la notte del 31 dicembre, trasformando il Lungomare Caracciolo in un palcoscenico vibrante di musica elettronica e dance. Un’offerta artistica pensata per i gusti dei più giovani che potranno vivere le atmosfere dance tipiche di Ibiza o Berlino, offrendo anche ai turisti un’esperienza unica di Napoli.

Durante la lunga maratona di musica da club si alterneranno alla consolle DJ come Danilo De Santo, Ellynora, MrPhn, Marco Corvino e Camilla De Simone. Prima di loro si esibirà il DJ vincitore del contest “Napoli Cambia Traccia” che verrà annunciato a fine contest il 28 dicembre. Quest’iniziativa si è ampliata grazie alla collaborazione con l’A.P.S. “4 Eaw City Sound” che ha individuato un giovane proveniente da un contesto sociale difficile. Il talento individuato potrà usufruire di un corso di formazione professionale per DJ e gli verrà donata una consolle completa, per aiutarlo a seguire il suo sogno artistico e lavorativo.

Il Bit Fest – Back in Town, organizzato da The Band Agency e DROP Eventi, proseguirà il pomeriggio del 1° gennaio alla Rotonda Diaz. Dalle ore 18:00 a mezzanotte, una maratona live vedrà l’esibizione di Tony Esposito, storico percussionista di Pino Daniele e negli anni 80 anticipatore dei ritmi dance. Prima di lui si esibiranno artisti come Greg Rega con la sua inconfondibile voce soul, Jelecrois, Gea, Gioz, El Say, Fabrizio Mandara, Balbucea, Jovine, Brugnano, Sabba, Tartaglia, Simona Boo e i ragazzi di CIOÈ, giovani talenti formati dall’Accademia diretta da Lello Arena. Gli artisti saranno accompagnati da una straordinaria backing band composta da Massimiliano Jovine, Antonio Esposito e Giuseppe Spinelli dei 99 Posse, insieme a Enrico Sforza e Dario Spinelli. La conduzione dell’evento sarà affidata a Davide Scafa di Radio Marte e il dj set finale a Irene Ferrara. Durante le sei ore di live, si renderà omaggio a Pino Daniele, in occasione dell’imminente anniversario della sua scomparsa, con brani del bluesman napoletano rivisitati e riarrangiati dalla Nap Jam Orchestra.

Chi sono Deborah De Luca e Riva Starr

Deborah De Luca e Riva Starr sono due DJ e produttori di fama internazionale, nati a Napoli, che hanno conquistato il pubblico globale. Entrambi si preparano a tornare nella loro città d’origine per un’esibizione che promette di far ballare e divertire il pubblico.

Riva Starr, pseudonimo di Stefano Miele, è un DJ che ha collaborato con artisti di fama mondiale come Fatboy Slim, Groove Armada, Armand Van Helden, Calvin Harris, Diplo, Carl Cox e Bob Sinclar, suonando in festival di prestigio come Glastonbury, Fuji Rock, Creamfields e Tomorrowland nonché di scena

Deborah De Luca, originaria delle Vele di Scampia, è riconosciuta a livello globale come DJ, producer e leader di un’etichetta discografica. Ha collaborato con artisti come Geolier, Emma Marrone, Franco Ricciardi e Achille Lauro, e si è esibita in festival importanti come Time Warp, Burning Man e Galactica. Con oltre tre milioni di follower sui social, è una delle personalità più influenti del panorama musicale elettronico.

