I Edizione il 22 e 23 marzo 2025

Teatro Ivelise e Celeste de Moriae production

presentano

Maximum Burlesque Festival 2025

Biennale del Burlesque in Italia

Presentato dal Teatro Ivelise e Celeste De Moriae Production, con il Patrocinio del Comune di Roma e dell’Associazione Gay Center, il

Maximum Burlesque Festival torna per la sua II Edizione il 22 e 23 marzo2025, divenendo la prima ed unica Biennale del Burlesque in Italia.

L’Evento: Questo festival internazionale, unico nel suo genere in Italia, parte dal cuore storico di Roma, a pochi passi dal Colosseo, per

trasformare l’intera area circostante in un magico palcoscenico burlesque. Dalle antiche fondazioni del Colosseo si risveglieranno miti e divinità per dare vita a un festival ricco di attività artistiche e spettacoli. Un viaggio attraverso la mitologia romana che si snoderà dall’Arco di Costantino, intorno al Colosseo, fino ai prati del Colle Oppio e ai viali dei Fori Romani. Ispirato alla mitologia dell'antica Roma, il festival accoglie performer da tutto il mondo per rappresentare la loro arte in un’atmosfera surreale e incantata. Inclusione e Diversità: Il festival celebra l’importanza dell’inclusione, della diversità, del rispetto e della pace. Con la collaborazione tra il Teatro Ivelise e Celeste De Moriae Production, questa edizione segna una nuova era, guidata da due donne eccezionali: Brenda Monticone Martini e Celeste De Moriae. Roma Capitale e Croazia si uniscono in un patto di "sorellanza", dimostrando che il burlesque è delle persone per le

persone. La Madrina: A rappresentare il fascino del Teatro e l’Arte della Recitazione al Burlesque sarà la Madrina della II edizione: Giulia Di

Quilio (Vesper Julie), attrice e Burlesquer di fama internazionale che darà il via agli show con una performance di classic burlesque, per passare la staffetta sia agli ospiti che ai concorsisti. Ospiti Speciali: La II edizione promette emozionanti sorprese con performance di leggende come Miss Botero (FR), che terrà anche una delle sue uniche masterclass al mondo e farà parte della Giuria di Esperti. Saranno presenti Lady Dada (FR) e la vincitrice della scorsa edizione del MBF, Bunny D’vine (CH). Obiettivi del Festival: Il Maximum Burlesque Festival mira a coinvolgere il pubblico nell’arte più inclusiva al mondo, promuovendo i diritti umani e la bellezza delle diversità. Incontrerete performer, artisti e artigiani da tutto il mondo, pronti a condividere le loro storie e la loro arte nel cuore di Roma.

Programma:

● Due show con esponenti del Burlesque da tutta Europa.

● Workshop di approfondimento e specializzazione tenuti da docenti

locali e internazionali.

● Esposizioni artistiche e attività artistiche in aree storiche aperte.

● Gala di premiazione con proclamazione delle nuove Divinità

Romane del Burlesque.

Il Contest: Il festival ha lanciato una call internazionale per performer di Burlesque. Le candidature sono aperte fino al 5 gennaio 2025, con

selezioni per il concorso che si svolgerà durante i due show in programma. I premi: Verranno proclamate le nuove Divinità Romane, come la

Divinità del Classic Burlesque e la Divinità del New Burlesque (i due premi principali). Nascerà una nuova Divinità per ogni categoria del

Burlesque, decretate da una Commissione di Esperti di alto livello e dalla Giuria Popolare costituita dagli spettatori degli show.

La Commissione Tecnica: La Giuria include nomi prestigiosi come Celeste De Moriae (CRO) , Marco Belocchi (IT) , J-Cequins (FR) e la

leggendaria Miss Botero (FR). Per partecipare al contest, visita il sito del Teatro Ivelise o il link sulle pagine social del Maximum Burlesque Festival.

SITO WEB:

https://www.teatroivelise.it/m-b-f/

ACCOUNT IG:

https://www.instagram.com/maximum.burlesque.festival/

ACCOUNT FB:

https://www.facebook.com/p/Maximum-Burlesque-Festival-

100094979559027/

Contatti: maximum.burlesquefest@gmail.com