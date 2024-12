sabato 21 dicembre, il pianista Franco D’Andrea insieme a Gabriele Evangelista, contrabbasso e Roberto Gatto, batteria, presentano “Something Bluesy and More“, l’ultimo disco pubblicato dalla Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma. Restando a completa disposizione, ringrazio in anticipo per la preziosa collaborazione nel dare visibilità a quanto in oggetto. Un cordiale saluto,

Matilde Morselli Associazione Culturale Jazz Club Ferrara Ministero della Cultura, Regione Emilia–Romagna, Comune di Ferrara, Endas Emilia-Romagna Ferrara in Jazz 2024 – 2025 XXVI Edizione – Prima Parte 03 Ottobre – 22 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA Sabato 21 dicembre, ore 21.15 Franco D’Andrea Trio |Something Bluesy and More Franco D’Andrea, pianoforte – Gabriele Evangelista, contrabbasso – Roberto Gatto, batteria L’idea alla base dell’incontro tra tre dei massimi esponenti del jazz nazionale e delle rispettive generazioni, è quella di portare nella formula del trio le invenzioni ritmico- intervallari e la libertà tipiche della musica di D’Andrea, attraverso un repertorio poco frequentato da questo tipo di formazione. Un processo creativo generato dal reciproco ascolto che, recuperando il blues feeling delle origini del jazz, si proietta in una musica libera, gioiosa, ed estremamente comunicativa. Nato a Merano nel 1941, D’Andrea incide il suo primo disco con Gato Barbieri nel ’64. Da lì in poi hanno inizio collaborazioni con molti importanti musicisti della scena internazionale (Johnny Griffin, Dexter Gordon, Steve Lacy, Lee Konitz, Phil Woods, Dave Liebman). Nel 1972 entra nel gruppo progressive jazz “Perigeo”. Alla fine degli anni ‘70 dà vita a proprie formazioni, tiene concerti come solista e inizia la sua attività di docente. Ha al suo attivo più di 200 incisioni discografiche. Dagli anni ‘80 a oggi è stato più volte eletto musicista jazz dell’anno nel “top jazz” della rivista “Musica Jazz”. Ha anche conseguito il “Prix du Musicien Européen 2010” de l’Academie Jazz de France. La sua musica abbraccia tutta la storia e le sfaccettature del jazz, con uno speciale interesse nell’esplorazione delle origini poliritmiche africane. I suoi dischi più recenti sono stati pubblicati dalla Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma, incluso quest’ultimo dal titlolo Something Bluesy and More.