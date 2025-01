ALESSANDRO LONGOBARDI

presenta

50 ANNI DI AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

una produzione Viola Produzioni Srl

commedia musicale di GARINEI E GIOVANNINI

scritta con JAJA FIASTRI

musiche di ARMANDO TROVAJOLI

liberamente ispirata a “AFTER ME THE DELUGE” DI DAVID FORREST

GIOVANNI SCIFONI – Don Silvestro

special Guest LORELLA CUCCARINI – Consolazione

“La Voce di Lassù” è di ENZO GARINEI

MARCO SIMEOLI Sindaco Crispino SOFIA PANIZZI Clementina

FRANCESCO ZACCARO Toto FRANCESCA NUNZI Ortensia

ENSEMBLE

ALESSANDRO DI GIULIO (nel ruolo del Cardinale)

CHIARA ALBI | SIMONE BAIERI | VINCENZA BRINI | NICO BURATTA | GIUDITTA COSENTINO | KEVIN PECI

ANNA DI MATTEO | STEFANO MARTORIELLO | ELEONORA PELUSO | ANNAMARIA RUSSO

ALESSANDRO SCAVELLO | ROCCO STIFANI | YLENIA TOCCO

ORCHESTRA

Direttore Orchestra MAURIZIO ABENI

Sax/flauto ALESSANDRO TOMEI | I Tromba FERNANDO BRUSCO | II Tromba MATTEO COSTANZI

III Tromba GIUSEPPE PANICO I Trombone ENZO DE ROSA | II Trombone MASSIMO PIRONE

Trombone basso PALMIRO DEL BROCCO | Pianoforte e tastiera ETTORE GENTILE

Programmazione e tastiere MAURIZIO SANSONE | Chitarra elettrica ROBERTO VALLE

Batteria GIAN MARCO CAREDDU | Basso elettrico STEFANO DI MEGLIO | Percussioni ENRICO SOTGIU

Coordinamento orchestrali VITTORIA MERCI – Produzione esecutiva orchestra PIERO LORETI

scenografie – progetto originale di GIULIO COLTELLACCI adatt. scenografico di GABRIELE MORESCHI

costumi – disegni originali di GIULIO COLTELLACCI adattamento di FRANCESCA GROSSI

disegno luci di EMANUELE AGLIATI disegno fonico di EMANUELE CARLUCCI/TOMMASO MACCHI

direttore di produzione CARLO BUTTÒ supervisione artistica ALESSANDRO LONGOBARDI

coreografie originali di GINO LANDI riprese da CRISTINA ARRO’

direzione musicale MAURIZIO ABENI

regia originale di PIETRO GARINEI e SANDRO GIOVANNINI

ripresa teatrale di MARCO SIMEOLI

assistente di produzione VALERIA SERRAINO amministratrice di compagnia IRENE ANGELOPULOS

aiuto regia MANUELA SCRAVAGLIERI assistente coreografo VINCENZA BRINI vocal coach MARCO BOSCO

direttore di scena ALESSANDRO CATALANO capo macchinista CRISTIAN CARCIONE

macchinisti ANDREA BECCHETTI – MANUEL CARELLA – AMONI VACCA

datore luci/video DIEGO BALDUZZI elettricista SERGIO SALES

fonico di sala TOMMASO MACCHI microfonista MARIA CELESTE CASTALDINI

adattamento costumi e sarta FRANCESCA GROSSI – aiuto sarta GIULIA BALBI – trucco MICOL BARTOLUCCI

realizzazione scenografie SHAPER SCENE

FB Sisi Communication

IG sisi_communication

WEB www.comunicazioneeservizi.com

realizzazione pedana e movimentazioni scenografie DARI AUTOMAZIONI

realizzazioni costumi SARTORIA BRANCACCIO

noleggio impianti luci e audio SUONO E LUCI trasporti EMANUELE FRAGRARIA

foto locandina DAVIDE MUSTO foto di scena CHIARA LUCARELLI videomaker DEBORA MANZO

realizzazioni contributi video MAATVISUAL&MAPPING

visual e coordinamento grafico LIVIA CLEMENTI

ufficio stampa SILVIA SIGNORELLI COMUNICAZIONE E SERVIZI grafica MARCO SPADONI

la colomba è addestrata da FABIO FRATTARI

si ringrazia ALESSANDRO CARIA per la memoria storica dello spettacolo

si ringrazia GIANCARLO BOTTONE in omaggio al disegno luci originale

si ringrazia la famiglia GARINEI per la concessione dell’uso della voce di ENZO GARINEI

aggiungiunpostoatavola.com #aggiungiunpostoatavola

A grande richiesta aggiunte 3 repliche straordinarie 17, 18 e 19 gennaio

Alessandro Longobardi per Viola produzioni – Centro di Produzione Teatrale – presenta la

nuova edizione di AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA di Pietro Garinei e Sandro Giovannini,

scritta con Jaja Fiastri, con le musiche composte da Armando Trovajoli. L’8 dicembre 2024

sono stati festeggiati 50 anni dal mitico debutto di uno degli spettacoli più longevi e amati

dagli italiani.

In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata

a Marco Simeoli che dichiara: “Dopo quasi 800 repliche eseguite nei ruoli di Toto e poi del

Sindaco, che manterrò in questa nuova edizione, sono davvero emozionato per questo incarico.

Ringrazio la produzione e gli autori per la fiducia accordatami; una grande responsabilità che

affronto con entusiasmo e impegno. Voglio fare un’edizione indimenticabile che onori gli

autori che nel 1974 concepirono una delle più belle Commedie Musicali italiane dal successo

inossidabile.”

Solo a Roma, al Brancaccio, per festeggiare l’evento del cinquantenario ci sarà l’orchestra dal

vivo composta da 13 elementi diretta dal maestro Maurizio Abeni.

Nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico.

“Un desiderio che diviene realtà! È la prima volta che partecipo a una grossa produzione

musical. Mio padre mi fece vedere Aggiungi un posto a tavola in televisione che avevo 6 anni,

mi ricordo ogni gesto. Sono entusiasta e terrorizzato; non vedo l'ora di dare il mangime alla

colomba”.

Special Guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione sarà presente in tutte le repliche.

“Un altro sogno che si avvera; Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della

mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da

adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio

di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e

ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice

Valori e Alida Chelli. mi impegnerò per non essere da meno.”

“La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo

onore. Nel ruolo del Sindaco ritroveremo Marco Simeoli, nel ruolo di Clementina debutta Sofia

Panizzi e Toto sarà interpretato da Francesco Zaccaro. Francesca Nunzi è confermata nel

ruolo di Ortensia e in alcune repliche in quello di Consolazione.

Completano il cast artistico 16 performer.

FB Sisi Communication

IG sisi_communication

WEB www.comunicazioneeservizi.com

Il cast creativo è composto dal direttore musicale Maurizio Abeni, già assistente di Armando

Trovajoli; Gabriele Moreschi, scenografo che ha adattato il progetto originale di Giulio

Coltellacci della celebre e ingegnosa scenografia con il doppio girevole e la grande arca;

Francesca Grossi che ha adattato i disegni originali dei raffinati costumi, anche questi di Giulio

Coltellacci. Il disegno luci è di Emanuele Agliati; il disegno fonico è di Emanuele

Carlucci/Tommaso Macchi. Le coreografie originali di Gino Landi sono riprese da Cristina

Arrò; la scena è stata realizzata dalla scenotecnica di Mario Amodio, che fu il costruttore nella

prima edizione del ’74 e da Antonio Dari per la parte meccanica; i costumi sono confezionati

dalla Sartoria Brancaccio.

LA TRAMA

La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di

Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata

inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente

secondo diluvio universale. Don Silvestro, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa,

nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di

Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese. Finita

l’arca, al momento dell’imbarco, interviene un cardinale inviato da Roma che convince la gente

del paese a non seguire Don Silvestro che a suo dire disonora l’abito che porta. Comincia il

diluvio, sull'arca si ritrovano solo Don Silvestro e Clementina, la giovane figlia del sindaco

perdutamente innamorata di lui. L’acqua incomincia a sommergere i paesani, Don Silvestro

decide di abbandonare l’arca, rifugio sicuro, per condividere con i suoi fedeli quel terribile

momento. Un gesto infinito d’amore. Allora Dio, vedendo fallire il suo progetto, interrompe il

diluvio, imposta l’arcobaleno. Si chiude su una tavola in festa celebrando il ritorno alla serenità

benedetta da Dio.

NOTE DI REGIA

La regia dell’ottava edizione di “Aggiungi un posto a tavola” della gloriosa ditta G&G e Jaja

Fiastri nel suo 50° anniversario con un cast completamente nuovo e la presenza di due star

Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini è un onore ed un sogno che diventa realtà.

In qualità di capitano timoniere della mitica arca con la quale ho solcato per quasi 800 recite i

palcoscenici d’Italia nei ruoli prima di Toto e poi del Sindaco Crispino nel rispetto dell’età tanto

da sperare nella voce di lassù tra 20 anni, sono riconoscente al mio equipaggio composto da

eccellenti professionisti del Teatro ovvero tutto il cast creativo produttivo tecnico ed

organizzativo che mi ha supportato e dato fiducia sin da subito.

Nel totale rispetto di un capolavoro del nostro miglior Teatro, ho fatto una scelta all’inizio: il

voler, assolutamente, rispettare le intenzioni degli autori recuperando lo spirito del tempo, le

linee guida, i disegni dei personaggi tra primi ruoli e caratteri e il racconto coinvolgente di una

favola eterna tra prosa e musica memorabile di Armando Trovajoli e le coreografie di Gino

Landi.

Rispetto all’attualità del testo, sottolineo il messaggio di inclusione ed accoglienza più che mai

necessario in questi tempi, e l’obiettivo primario di chi ha sempre amato gli spettatori, di

divertirli in maniera intelligente, toccando il cuore di ciascuno e generando emozioni per fare

di ogni serata un evento unico ed indimenticabile.

FB Sisi Communication

IG sisi_communication

WEB www.comunicazioneeservizi.com

Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno visto e vedranno questa meravigliosa

“commedia musicale” senza età e tutta italiana aggiungendo infiniti posti alla tavola teatrale

più famosa nel mondo.

MARCO SIMEOLI

NOTE DELLA DIREZIONE MUSICALE

Armando Trovajoli è stato il più grande autore della commedia musicale italiana e Aggiungi un

posto a tavola è senz’altro la sua opera più popolare e squisitamente italiana, va da sé quindi

che dopo 50 anni ancora risuoni con la stessa freschezza di allora.

Io sono orgoglioso di averne curato le ultime versioni e in particolare di prendere parte (scusate

la coincidenza) a questa sorta di giubileo musicale.

MAURIZIO ABENI

La commedia musicale è prodotta da Viola Produzioni centro di produzione teatrale. Dopo i

successi ottenuti con Rapunzel il musical, Sister act il musical, Peter Pan il musical, L’ultima

strega, E… se il tempo fosse un gambero? La Regina di ghiaccio il musical, Aggiungi un posto

a tavola, Shakespeare in Love, Aladin il musical geniale, La piccola bottega degli orrori, Tutti

parlano di Jamie il musical, Alessandro Longobardi conferma il Centro di Produzione

d’eccellenza tra i più attivi e proficui in Italia.

Completano il cast artistico 16 performer.

50 ANNI DI AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

TEATRO BRANCACCIO

Dal 29 novembre al 12 gennaio

A grande richiesta aggiunte 3 repliche straordinarie 17, 18 e 19 gennaio

Qui il trailer https://drive.google.com/file/d/1fkdpBXeAqF4js2elQRkkbu5LYyTHES7w/view

TEATRO BRANCACCIO

Via Merulana, 244, 00185 Roma botteghino@teatrobrancaccio.it

ORARI SPETTACOLO

giovedì – venerdì ore 20:30

sabato ore 16:00 e ore 20:30

domenica ore 17.00

31 dicembre SPECIALE CAPODANNO

biglietti da €40,00 a € 80,00 € – disponibili su www.teatrobrancaccio.it e www.ticketone.it

LE DATE DEL TOUR

24 – 26 gennaio 2025 – Genova, POLITEAMA

31 – 2 febbraio 2025 – Vicenza, TEATRO COMUNALE

7 – 9 febbraio 2025 – Firenze, TEATRO VERDI

14 – 16 febbraio 2025 – Fermo, TEATRO DELL’AQUILA

21 – 23 febbraio 2025 – Reggio Emilia, TEATRO VALLI

28 – 2 marzo 2025 – Bologna – EUROPA AUD.

7 – 9 marzo 2025 – Ancona – TEATRO DELLE MUSE