Dal lirismo di Barber alla drammaticità di Šostakovič: Riccardo Bisatti torna a dirigere l’Orchestra della Toscana. Solisti il soprano Alessia Panza e il basso Adolfo Corrado Un viaggio tra natura e morte: il giovane direttore Riccardo Bisatti, 24 anni, guiderà l’Orchestra della Toscana in un programma di rara intensità emotiva, affiancato dal soprano Alessia Panza e dal basso Adolfo Corrado. L’appuntamento è fissato per il 5 febbraio a Firenze e il 6 a Livorno.

Il programma si apre con l’Adagio per archi di Barber, un brano che richiama la serenità della natura ispirandosi a un passo delle Georgiche di Virgilio – il mormorio di un ruscello che disseta i campi arsi. Questo capolavoro, divenuto simbolo del repertorio colto americano, fu diretto per la prima volta da Arturo Toscanini a New York nel 1938, segnando l’inizio della sua fama internazionale.

A seguire, nel cinquantenario della morte, la Quattordicesima Sinfonia di Šostakovič, composta nel 1969 durante l’era Brežnev, affronta il tema della morte con uno sguardo spoglio e tragico. La partitura, scritta per orchestra d’archi, percussioni e due voci soliste, riflette una visione cruda e ineluttabile della morte, priva di qualsiasi consolazione. Come dichiarò lo stesso Šostakovič alla prima esecuzione pubblica: “La morte aspetta tutti noi, e per questo non vedo nulla di buono alla fine della nostra vita. Questa Sinfonia è un addio, un testamento. Ma voi che ascoltate, uscendo di qui, dite a voi stessi che la vita è meravigliosa!”.

La sinfonia, in aperto contrasto con l’ottimismo imposto dal realismo socialista, si basa su undici poesie musicate in russo. I testi appartengono a Federico García Lorca, ucciso durante la guerra civile spagnola; Guillaume Apollinaire, una delle voci più potenti del surrealismo; Vil’gel’m Karlovič, esiliato in Siberia dopo l’insurrezione decabrista del 1825; e Rainer Maria Rilke.

Protagonisti di questa intensa serata saranno Alessia Panza, giovane soprano bresciano di 26 anni con già importanti collaborazioni internazionali, tra cui la Filarmonica di Vienna e la Filarmonica di Berlino, e Adolfo Corrado, basso di consolidata carriera. Sul podio, Riccardo Bisatti, un direttore di grande talento, già primo direttore ospite dell’Orchestra “Rossini” di Pesaro e figura sempre più presente nelle principali stagioni musicali italiane.

Un’esperienza musicale imperdibile, dal lirismo contemplativo di Barber alla riflessione esistenziale di Šostakovič.

Teatro Verdi – Firenze: Intero €22,00 – Ridotto €18,00 + €2,00 se acquistati in prevendita – Under 30 €10,00 – Studenti €5,00 (Under 30 e studenti acquistabili solo presso la biglietteria del Verdi). Biglietti in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – da lunedì a venerdì ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00, sabato 16:00-19:00) nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su Ticketone.it. Per informazioni tel. 055 0681726 – teatro@ orchestradellatoscana.it

Teatro Goldoni – Livorno: Biglietti in vendita alla Biglietteria del Teatro Goldoni tel. 0586 204290 (orario martedì e giovedì ore 10:00-13:00, mercoledì, venerdì e sabato ore 16:30-19:30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà 2 ore prima dell’inizio) e online su Ticketone.it.