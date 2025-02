A TUTTO BRAHMS

Concerto sinfonico dedicato al grande compositore tedesco, al Lirico di Magenta

Sabato 1° marzo, alle ore 21, l’Orchestra Città di Magenta e l’Orchestra Antonio Vivaldi, dirette da Lorenzo Passerini, presenteranno un esclusivo concerto interamente dedicato a Johannes Brahms. Il programma si compone di due delle sue opere più emblematiche: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle maggiore, op. 83 e la Sinfonia n. 1 in do minore, op. 68, con la partecipazione del pianista Andrea Molteni.

Il concerto offre un’occasione unica per vivere la magia della musica di Brahms, perfezionista e tormentato dal desiderio di eguagliare i grandi predecessori, che seppe unire la forza espressiva della sua musica alla solidità della tradizione. In un’epoca di rivoluzioni, la sua capacità di rinnovare la classicità con passione e rigore lo ha reso un genio senza tempo, capace di parlare ancora oggi con una voce straordinaria.

Solista d’eccezione al pianoforte sarà Andrea Molteni, giovane talento di 26 anni che sta sviluppando la propria carriera internazionale con regolari concerti in Cina, Australia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Singapore e Italia. Andrea suona presso l’Esplanade di Singapore, la Forbidden City Concert Hall di Pechino, lo Shanghai Oriental Art center, la Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo, lo Scriabin Museum di Mosca, al Chinese Cultural Center di Singapore, al National Opera Center, il DiMenna Art Center di New York e altre sale in tutto il mondo.

La direzione delle due orchestre sarà affidata a Lorenzo Passerini, diplomatosi in trombone al Conservatorio di Como nell’anno 2009, ha iniziato la carriera di direttore d’orchestra alla guida dell’Orchestra Antonio Vivaldi, da lui fondata nel 2011. Dal 2018 dirige produzioni d’opera in alcuni tra i più importanti teatri d’opera del mondo: Sydney Opera House, Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, Teatro Regio di Torino, Teatro Real di Madrid, Teatro nazionale polacco di Varsavia, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Théâtre du Capitole di Tolosa, Teatro dell’opera di Colonia, e altri ancora. La Stagione in corso lo vede debuttare alla Houston Grand Opera con La Cenerentola, al Festival di Erl con I puritani, alla Wiener Staatsoper (alla guida dei Wiener Philharmoniker) con La bohème, e al Liceu di Barcellona con La sonnambula. Da settembre 2024 è direttore musicale dell’Orchestra Jyväskylä Sinfonia in Finlandia.

Il programma

Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle maggiore, op. 83. Considerato uno dei concerti più monumentali e affascinanti del repertorio pianistico, il Concerto n. 2 offre una partitura straordinariamente complessa e ricca di sfumature. A differenza del primo concerto di Brahms, passionale e tempestoso, questo secondo concerto è maturo, lirico e sinfonico, in cui il pianoforte si intreccia sapientemente con l’orchestra. Un’opera che, nella sua struttura equilibrata, offre continui dialoghi tra il solista e l’orchestra, creando un’esperienza musicale di rara bellezza.

Sinfonia n. 1 in do minore, op. 68. Completata dopo vent’anni di lavoro, la Sinfonia n. 1 segna un momento cruciale nella carriera di Brahms, affermandolo come erede della tradizione beethoveniana. Un’opera imponente, che fonde il rigore classico con una ricca espressione emotiva. La sua potenza drammatica e il lirismo intenso la rendono un capolavoro assoluto della musica romantica. Un’architettura musicale che riflette il genio di un compositore in grado di dare nuova vita alla sinfonia, pur rispettando i canoni tradizionali.

I biglietti sono in vendita al costo di: platea 16 euro; galleria 12 euro; ridotto 10 euro (under 26). Biglietto speciale per le scolaresche al costo di 5 euro.

Possibilità acquisto online su www.vivaticket.com

Teatro Lirico Magenta, via Cavallari, 2 – 02 97003255 – www.teatroliricomagenta.it

Orario biglietteria: martedì/giovedì 10-12; 17-19. sabato 10-12.

serata del concerto: un’ora prima dell’inizio spettacolo