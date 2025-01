Manifesti d’Artista per un Mondo senza Armi: Noweapon.world lancia la sua Seconda Open Call

Un palcoscenico globale per l’arte e la pace: Noweapon.world, un movimento dedicato a smantellare il commercio di armi rendendole invendibili, invita artisti e creativi a partecipare alla seconda edizione di “Manifesti d’Artista”, un’open call per la creazione di poster che promuovono il disarmo e la pace.

Noweapon.world lancia la sua seconda open call “Manifesti d’Artista”, con l’obiettivo di rendere le armi “invendibili” non solo attraverso azioni politiche e sociali, ma anche attraverso il potere dell’arte. I manifesti creati dagli artisti selezionati saranno infatti esposti in una mostra itinerante che toccherà diverse città italiane ed europee, trasformando le strade in uno spazio espositivo a cielo aperto per la pace.Come partecipare:Noweapon.world invita artisti di ogni disciplina e background a presentare le proprie opere. L’unico requisito è la creazione di un poster originale che rifletta il tema del disarmo e della non violenza. Le opere devono essere inviate in formato digitale ad alta risoluzione (300 dpi, 70x100cm, max 20mb).Per inviare la propria opera collegarsi al seguente link:https://www.noweapon.world/it/open-call-per-artisti/Scadenze:

Deadline per l’invio delle opere: 9 febbraio 2025

Annuncio dei vincitori: 24 febbraio 2025

Inaugurazione della mostra: Marzo 2025 (Genova)

I vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti e le loro opere saranno esposte in una mostra itinerante che partirà da Genova a marzo 2025. Le opere vincitrici saranno inoltre presentate in una mostra di manifesti in diverse città italiane ed europee.L’arte come strumento di sensibilizzazione:L’iniziativa di Noweapon.world si inserisce in un contesto storico in cui il tema del disarmo è più che mai attuale. In un mondo segnato da conflitti e tensioni, l’arte può svolgere un ruolo fondamentale nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della proliferazione delle armi e nel promuovere una cultura di pace. I manifesti, con la loro immediatezza e il loro forte impatto visivo, sono un mezzo di comunicazione ideale per raggiungere un pubblico ampio e trasmettere un messaggio chiaro e diretto. Attraverso l’uso di immagini, colori e simboli, gli artisti possono evocare emozioni, stimolare la riflessione e invitare all’azione.Noweapon.world, con il suo approccio innovativo, si affida al potere comunicativo dell’arte per amplificare il messaggio di pace e promuovere il disarmo. Così come molte forme d’arte, Noweapon.world trasforma l’arte in un potente strumento di sensibilizzazione contro la violenza e la guerra.La seconda open call “Manifesti d’Artista” di Noweapon.world rappresenta un’occasione importante per gli artisti di contribuire attivamente alla costruzione di un mondo più pacifico. Attraverso la forza delle immagini e la potenza del messaggio, l’arte può diventare un motore di cambiamento sociale, ispirando le persone a immaginare un futuro libero dalla violenza e dalle armi.Partecipate numerosi alla seconda open call “Manifesti d’Artista” di Noweapon.world! Inviate le vostre opere entro il 9 febbraio 2025 e contribuite a diffondere un messaggio di pace attraverso la forza dell’arte. Per maggiori informazioni e per inviare le vostre opere, visitate il sito web di Noweapon.world: www.noweapon.world.Per inviare la propria opera collegarsi al seguente link:https://www.noweapon.world/it/open-call-per-artisti/L’arte può essere un potente alleato nella lotta per la pace.