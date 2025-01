Museo del Corso – Polo museale, dopo Chagall arriva Picasso

Oltre 120 mila visitatori in soli due mesi

Oltre 120 mila visitatori in soli due mesi per il nuovo Museo del Corso – Polo museale, la nuova istituzione culturale voluta e promossa da Fondazione Roma, con le visite alla Collezione permanente e all’Archivio storico di Palazzo Sciarra Colonna e per la Crocifissione bianca di Marc Chagall, esposta a Palazzo Cipolla dal 27 novembre 2024 al 27 gennaio 2025. Tra i visitatori dell’opera, figura anche Papa Francesco, che ha potuto ammirare il capolavoro con una visita a sorpresa, in occasione dell’Immacolata Concezione.

“Chagall a Roma – la Crocifissione bianca, oltre a rappresentare uno degli eventi culturali più rilevanti del Giubileo, ha avuto soprattutto un ruolo simbolico e spirituale per il messaggio di evangelizzazione e di difesa della dignità di ogni individuo. Lo testimonia anche la visita di Papa Francesco venuto ad ammirare l’opera, tra le sue preferite proprio per il messaggio di unità tra culture religiose che ispira” ha dichiarato Franco Parasassi, Presidente di Fondazione Roma “Il nuovo Museo del Corso – Polo museale, inaugurato a fine novembre, sta riscuotendo un grande successo. Stiamo ricevendo un altissimo numero di richieste di prenotazione. Tutto questo dimostra come Roma sia una città in cui c’è ancora spazio per l’arte e la bellezza e per promuovere tante iniziative culturali, ed è a questo bisogno che Fondazione Roma vuole rispondere attraverso un impegno costante, che conferma con la prossima prestigiosa mostra dedicata a Pablo Picasso, attesa per il 27 febbraio”.

Organizzata da Fondazione Roma con Marsilio Arte, Picasso lo straniero apre al Museo del Corso – Polo museale dal 27 febbraio al 29 giugno 2025 ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Musée national Picasso-Paris (MNPP), principale prestatore, il Palais de la Porte Dorée di Parigi, il Museu Picasso Barcelona, il Musée Picasso di Antibes, il Musée Magnelli – Musée de la céramique di Vallauris e importanti e storiche collezioni private europee. Picasso lo straniero, a cura di Annie Cohen-Solal con un intervento di Johan Popelard del MNPP, presenta più di 100 opere dell’artista, oltre a documenti, fotografie, lettere e video: un progetto che si arricchisce – per la seconda tappa italiana dopo Palazzo Reale di Milano e Palazzo Te a Mantova – di un nucleo di opere inedite, selezionate dalla curatrice esclusivamente per il percorso espositivo del Museo del Corso – Polo museale. La mostra presenta in particolare un’importante sezione dedicata alla primavera romana del 1917 trascorsa da Pablo Picasso con Jean Cocteau, Erik Satie, Serge de Diaghilev e Leonid Massine.

Il Museo del Corso – Polo museale riflette la missione della Fondazione Roma, che ha voluto realizzare un luogo in grado di coniugare inclusività, impegno territoriale e promozione della cultura, principi che da sempre guidano l’operato della Fondazione nella comunità. Inaugurato nel 1999 con la sua prima sede espositiva, oggi il museo si vuole posizionare come punto di riferimento culturale di grande respiro, dove la tradizione si fonde con la contemporaneità. Un programma ricco di iniziative, che comprende visite guidate gratuite, laboratori didattici e attività speciali per le scuole, rendendo il Museo del Corso un luogo di incontro e di crescita culturale per tutti.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita per Picasso lo straniero visitare il sito https://museodelcorso.com/picasso-lo-straniero/

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Museo del Corso – Polo museale

www.museodelcorso.com | info@museodelcorso.com

T. 06/22877077, call center dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 alle 18.00.

Social: FB e IG @museodelcorso

Luoghi e orari

Palazzo Sciarra Colonna

via Marco Minghetti, 22 – Roma

Collezione permanente

e la mostra Percorsi di speranza. Testimonianze dall’Archivio storico della Fondazione Roma

Dal 30 novembre 2024 al 29 giugno 2025

Apertura il sabato e la domenica con visite guidate su prenotazione.

Apertura il giovedì mattina per gruppi e scuole con visite guidate su prenotazione.

Per fasce orarie e tipologie di visite guidate consultare il sito www.museodelcorso.com

Ingresso gratuito

Palazzo Cipolla

via del Corso, 320 – Roma

Picasso lo straniero

Dal 27 febbraio al 29 giugno 2025

Orari: Lunedì 15.00-20.00

da Martedì a Domenica 10.00-20.00

Giovedì chiusura 22.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura della mostra.

Aperture straordinarie:

Domenica 20 aprile 10.00-20.00

Lunedì 21 aprile 10.00-20.00

Venerdì 25 aprile 10.00-20.00

Giovedì 1° maggio 10.00-22.30

Lunedì 2 giugno 10.00-20.00

Domenica 29 giugno 10.00-20.00

Prevendite aperte sul sito https://museodelcorso.com/picasso-lo-straniero/