Parenti terribili

Al Teatro Quirino di Roma fino al 19 gennaio 2025

ll momento non potrebbe essere migliore per far rivivere il capolavoro meno visto di Jean Cocteau, Les Parents terribles: una storia di emozioni instabili in una famiglia a tratti comica, caotica e ossessiva. La situazione del ventiduenne squattrinato Michel, che vive nell’appartamento dei genitori sotto l’influenza della madre Yvonne, ultra-possessiva, dovrebbe essere in sintonia con il pubblico in un’epoca in cui molti giovani adulti vivono con i genitori piuttosto che con un coniuge o un partner. Ciò che rende lo spettacolo così emozionante è la rapidità e l’incisività con cui Cocteau porta tutto all’estremo per descrivere il tortuoso percorso di emancipazione di un ragazzo da una madre morbosamente gelosa.

Filippo Dini, interprete e regista dello spettacolo andato in scena al Teatro Quirino, ha colto il punto chiave: questa opera del 1938 di Jean Cocteau è, nell’arguta traduzione di Monica Capuani, più una farsa edipica che una tragedia.

Yvonne è una drammatica Giocasta da boulevard, mentre suo marito, George, è un uomo confuso e incline all’autocommiserazione. I problemi sorgono però quando il loro figlio, Michael, che si compiace del suo stato di adolescenza arrestata, si innamora di una giovane rilegatrice, Madeleine, la quale è ignara di essere anche l’amante di suo padre. Mentre le complicazioni aumentano a dismisura, la sorella di Yvonne, la zia Léonie, ex amante abbandonata di George, gestisce davvero le cose in casa ed è la sola a mantenere un’esistenza ordinata.

Questo trio di amanti del piacere è così manipolatore che persino la convenzionale bontà della generazione più giovane viene messa in dubbio. Madeleine è veramente influenzata dal suo amore per il suo simpatico sugar daddy e per il figlio, o è un’arraffatrice di denaro che si fa in due?

Questi personaggi sono allo stesso tempo grotteschi e credibili. Filippo Dini cattura il conflitto tra passioni primordiali ed esteriorità educate, lasciando libero sfogo al suo cast di prim’ordine e temperando l’energia irrequieta degli attori con una superba scenografia rotante a due livelli ideata da Maria Spazzi, in perfetto stile minimal-glam e i costumi, molto indovinati, di Katrina Vukcevic.

Nei panni della incestuosa Yvonne, che abbraccia le pareti e si scaglia contro gli ignari mobili con un fervore che persino Bette Davis avrebbe potuto invidiare, Mariangela Granelli dà una grande prova di esuberanza e follia umorale, passando in un attimo da frizzante, a disperata, a narcisista. Il ruolo di Michael di Cosimo Grilli, il figlio tormentato e dominato dalla madre, la eguaglia in vivacità, mentre la sorella passivo-aggressiva Léonie (Milvia Marigliano) e l’adultero marito George (Filippo Dini) la eguagliano in ambiguità e spregiudicatezza. Il melodramma raramente è stato così bello.

Una tragicommedia vaudevilliana in cui assistiamo alla perversione e alla inettitudine di questa famiglia come esempio surreale di ciò che può accadere ovunque e ogni volta che un clan crolla al suo interno. Il risultato è un sogno da svegli, anzi un “incubo comico da svegli”, in cui il divertimento è assicurato.

Roberta Daniele