Sabato 15 febbraio 2025 ore 21.00 Domenica 16 febbraio 2025 ore 16.00

ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO

Presenta

Don Quixote

TAM Teatro Arcimboldi Milano

Sabato 15 febbraio 2025 ore 21.00

Domenica 16 febbraio 2025 ore 16.00

Torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano, dopo essere già andato in scena nel 2018, lo

spettacolo iconico Don Quixote, con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto.

Ispirato all’omonimo capolavoro di Miguel de Cervantes, Don Quixote è un balletto con

grandi virtuosismi, accattivante espressività ed energia. La messa in scena, in bilico tra

sogno e realtà, alterna momenti romantici ad altri di grande vivacità con tutta la verve e

l’allegria spagnola nelle famose e trascinanti danze popolari.

Il titolo fa ormai parte della storia del Balletto, caratterizzato da un allestimento

accattivante e dai caldi colori mediterranei.

Un crescendo di musica, di colore e di tecnica di altissimo livello contraddistinta dal

virtuosismo esuberante, per uno spettacolo ricco di brio sulle note dello straordinario

compositore Ludwig Minkus.

Come da tradizione, lo spettacolo vedrà come protagonisti grandi nomi della danza

internazionale, insieme agli allievi di AUB: danzeranno Oleh Lihai, Primo Ballerino dello

State Ballet of Georgia.e Anastasia Matvienko, ex solista del teatro

Mariinsky, ballerina ospite nei più importanti teatri del mondo.

Lo spettacolo sarà accompagnato dall'Orchestra Filarmonica di Modena, diretta dal

Maestro Marco Dallara e composta da 54 elementi.

Trama

Don Quixote è un gentiluomo di campagna convinto di essere un cavaliere errante, sogna

la sua dama Dulcinea ed insieme a Sancho Panza, il suo scudiero, parte alla sua ricerca.

Kitri, figlia dell’oste Lorenzo e promessa dal padre al ricco Gamache, è innamorata di

Basilio. Don Quixote, nel suo viaggio, giunge nella città dove vive Kitri, ravvisa in lei la sua

Dulcinea e la corteggia provocando la gelosia di Gamache. Nella confusione che si verifica

i due innamorati riescono a fuggire e si rifugiano in una taverna, inseguiti da Lorenzo e da

Gamache. Mentre giungono anche Don Quixote e Sancho Panza, Basilio, con uno

stratagemma finge di suicidarsi e Kitri implora l’aiuto e l’intercessione di Don Quixote, il

quale convince Lorenzo a benedire le nozze dei due giovani prima della morte di Basilio.

Avvenuta la benedizione, Basilio si rialza svelando l’inganno. Infine, tra grandi feste per

l’avvenuto sposalizio, Don Quixote ed il suo scudiero ripartono alla ricerca di nuove

avventure.

Via Quadronno, 15 Milano

Amministrazione e Gestione:

segreteria@accademiaucraina.it

direzione@accademiaucraina.it

Tel.: +39 02 58316396

https://accademiaucraina.it

facebook: @accademia ucraina di balletto

instagram: @accademiaucrainadiballetto

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

www.teatroarcimboldi.it

MAIL boxoffice@teatroarcimboldi.it

FACEBOOK @teatrodegliarcimboldi

INSTAGRAM @teatrodegliarcimboldi

BIGLIETTERIA:

da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

DON QUIXOTE – DATE e ORARI

sabato 15 febbraio 2025 ore 21.00

domenica 16 febbraio 2025 ore 16.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

– Platea Gold € 52,00 + prevendita

– Platea Bassa € 46,00 + prevendita

– Platea Alta € 40,00 + prevendita

– I Galleria € 32,00 + prevendita

– II Galleria € 23,00 + prevendita

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756