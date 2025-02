Accademia di Santa Cecilia, Massimo Biscardi nuovo presidente-sovrintendente

L'insediamento formale martedì 18 febbraio 2025

Il Maestro Massimo Biscardi si è insediato formalmente oggi – martedì 18 febbraio 2025 – nel Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in qualità di Presidente – Sovrintendente.

Biscardi è stato eletto dall’Assemblea degli Accademici di Santa Cecilia il 29 ottobre 2024 per il quinquennio 2025-2030, superando i 2/3 dei voti necessari per l’elezione già al primo turno.

Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra e dopo un inizio di carriera come pianista e direttore d’orchestra, Biscardi si è dedicato all’organizzazione musicale, portando avanti una carriera costellata di successi e riconoscimenti. Dal 1992 al 2010 è stato direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari; dal 2012 al 2014 consulente artistico dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado e dal 2014 a gennaio 2025 è stato Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, contribuendo a un considerevole sviluppo artistico e organizzativo nel teatro, unanimemente riconosciuto.

Numerose sono le opere da lui riscoperte, o di rara rappresentazione, messe in scena e proprio per l’impegno di programmazione e la divulgazione di questi titoli del repertorio operistico, gli è stato conferito nel 2001 il Premio Abbiati della critica musicale italiana.

Al Teatro Petruzzelli ha curato, dal 2021 al 2024 la rassegna Aus Italien, dedicata a compositori italiani viventi, ottenendo per questa programmazione il suo secondo Premio Abbiati della critica musicale italiana, con la seguente motivazione: «Per l’originalità della proposta della rassegna “Aus Italien”, ammirata per l’elevata qualità delle esecuzioni musicali e delle riprese audio-video».

Nel 2022 è stato eletto Accademico effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Intervistato a seguito della sua elezione, ha dichiarato: «Il compito principale di un organizzatore è di far comporre i compositori, il nostro futuro. La musica non deve diventare un museo: deve rinnovarsi. Una parte di Novecento è ormai repertorio classico».

Massimo Biscardi

Il 29 ottobre 2024, gli Accademici di Santa Cecilia hanno eletto Massimo Biscardi Presidente-Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il quinquennio 2025-2030.

Dopo gli studi classici, Biscardi si è diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, perfezionandosi con i maestri Vincenzo Vitale, Armando Renzi e Franco Ferrara. Si è esibito come pianista e direttore in prestigiose istituzioni musicali, come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro Colòn di Buenos Aires, l’Arena di Verona, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro di San Carlo e l’Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli.

Dall’età di quarant’anni ha iniziato a dedicarsi esclusivamente alla organizzazione musicale. Dal 1992 al 2010 è stato direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari; dal 2012 al 2014 è stato consulente artistico dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado e dal 2014 è Sovrintendente e Direttore artistico della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, teatro che ha in questi dieci anni ottenuto un considerevole sviluppo artistico e organizzativo unanimemente riconosciuto.

Numerose sono le opere da lui riscoperte, o di rara rappresentazione, messe in scena: per l’impegno di programmazione e divulgazione di questi titoli rari del repertorio operistico, gli è stato conferito nel 2001 il Premio Abbiati della critica musicale italiana, suffragato dalle recenti e continuative prime esecuzioni italiane.

Biscardi ha profuso grande impegno anche a favore della diffusione di lavori di compositori italiani contemporanei, dedicandosi a figure come Aldo Clementi, Azio Corghi, Sylvano Bussotti, Ivan Fedele, Michele Dall’Ongaro, Fabio Nieder, Alberto Colla, Carlo Boccadoro, Francesco Antonioni, Fabio Vacchi, ai quali sono state commissionate nuovi lavori per l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari o per l’Orchestra Mozart.

Dal 2021 ad oggi ha curato una rassegna intitolata Aus Italien, con programmi musicali dedicati a compositori italiani viventi eseguiti dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Fra essi spiccano Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele, Carlo Boccadoro, Pasquale Corrado, Caterina Di Cecca, Michele Dall’Ongaro, Luca Francesconi, Silvia Colasanti, Azio Corghi, Alessandro Solbiati, Matteo D’Amico, Fabio Vacchi, Marcello Panni, Simone Cardini, Andrea Portera, Federico Gardella, Aureliano Cattaneo, Claudio Ambrosini. Per questo progetto gli è stato conferito il secondo Premio Abbiati della critica musicale italiana con la seguente motivazione: «Per l’originalità della proposta della rassegna “Aus Italien”, ammirata per l’elevata qualità delle esecuzioni musicali e delle riprese audio-video».

Nel 2022 è stato eletto Accademico effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

_________________

www.santacecilia.it