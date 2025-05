Accademia di Santa Cecilia, Kavakos/Pace per La Sonata a Kreutzer

Mercoledì 7 maggio 2025 ore 20.30 in Sala Sinopoli

Tolstoj amava profondamente la musica, tanto da averne bisogno per scrivere: non sorprende, allora, che il titolo di uno dei suoi più celebri (e oscuri) racconti riporti come titolo La Sonata a Kreutzer, romanzo del 1889 che riprende la celebre Sonata per violino e pianoforte “a Kreutzer” di Beethoven. Oltre a essere la ‘colonna sonora’ di Tolstoj, la Sonata chiuderà anche il concerto del violinista Leonidas Kavakos e del pianista Enrico Pace, in programma mercoledì 7 maggio alle ore 20.30 in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica). Accanto alla sonata di Beethoven, sarà eseguita anche la Fantasia in do maggiore di Schubert e una selezione di brani del compositore contemporaneo Dubugnon.

È un duo d’eccezione quello formato da Kavakos e Papi, due musicisti il cui sodalizio artistico procede felicemente ormai da diversi anni, durante i quali hanno suonato nelle più prestigiose sale da concerto internazionali e hanno inciso diversi album. Spicca, fra essi, la registrazione dell’integrale delle Sonate di Beethoven per pianoforte e violino, pubblicata da Decca Classics nel gennaio 2013 successivamente nominata per un Grammy Award. E sarà proprio una delle sonate di Beethoven, la Sonata per violino e pianoforte n. 9 op. 47, a concludere la serata ceciliana. Il programma offerto dal violinista greco vede un altro caposaldo della letteratura per violino e pianoforte: ad aprire la serata sarà infatti la Fantasia in do maggiore di Schubert. A seguire, tre brani del compositore svizzero Richard Dubugnon (classe 196) che, curiosamente, condivide con il Direttore Musicale di Santa Cecilia Daniel Harding un aspetto della sua carriera: anche lui è, infatti, un pilota di linea.

Leonidas Kavakos

Leonidas Kavakos è riconosciuto in tutto il mondo come violinista e artista di rara qualità, acclamato per la sua tecnica ineguagliabile, la sua arte accattivante, la sua superba musicalità e l’integrità della sua esecuzione. Kavakos collabora regolarmente con le più grandi orchestre e direttori d’orchestra del mondo e si esibisce in recital nelle più prestigiose sale e festival del mondo. Negli ultimi anni si è costruito una solida reputazione come direttore d’orchestra, dirigendo orchestre come la New York Philharmonic, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Dallas Symphony, la Vienna Symphony, l’Orchestre Philharmonique de Radio France e la Filarmonica della Scala. La pluripremiata discografia di Kavakos include il Concerto per violino di Beethoven (Sony Classical), che ha diretto ed eseguito con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, e la ristampa della sua registrazione del 2007 delle Sonate di Beethoven con Enrico Pace, per la quale è stato nominato ECHO Klassik Instrumentalist of the Year. Nel 2022 Kavakos ha pubblicato “Beethoven for Three: Sinfonia n. 6 “Pastorale” e Op. 1, n. 3″, arrangiato per trio, con i partner abituali dei recital Emanuel Ax e Yo-Yo Ma. Nato in una famiglia di musicisti ad Atene, Kavakos cura ogni anno una masterclass di violino e musica da camera ad Atene, che attrae violinisti e ensemble da tutto il mondo. Nel 2022 è stato dichiarato membro effettivo della Cattedra di Musica della Seconda Classe di Lettere e Belle Arti per i suoi servizi alla musica. Kavakos suona il violino Stradivari “Willemotte” del 1734.

Enrico Pace

Nato a Rimini, Enrico Pace ha studiato pianoforte con Franco Scala sia al Conservatorio Rossini di Pesaro, dove si è diplomato in Direzione d’Orchestra e Composizione, sia all’Accademia Pianistica Incontri col Maestro di Imola. La vittoria al Concorso Pianistico Internazionale Franz Liszt di Utrecht nel 1989 ha segnato l’inizio della sua carriera internazionale. Si è esibito con le orchestre più importanti, tra cui la Royal Concertgebouw Orchestra, la Filarmonica di Monaco di Baviera, i Bamberger Symphoniker, la BBC Philharmonic Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmonica di Rotterdam, la Filarmonica della Radio Olandese, la Filarmonica dei Paesi Bassi, l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmonica Nazionale Ungherese, le Orchestre Sinfoniche di Göteborg, Londra e Stavanger, la Filarmonica di Bruxelles, la Philharmonisches Orchester di Friburgo. Ha lavorato, tra i molti, con direttori d’orchestra del calibro di Daniele Gatti, Roberto Benzi, David Robertson, Andrey Boreyko, Mark Elder, Janos Fürst, Eliahu Inbal, Lawrence Foster, Kazimierz Kord, Jiří Kout, Gianandrea Noseda, Walter Weller, Carlo Rizzi, Jan Latham-Koenig, Vassily Sinaisky, Stanislav Skrowaczewski, Bruno Weil e Antoni Wit. Con Leonidas Kavakos e il violoncellista Patrick Demenga, Enrico Pace ha registrato i Trii per pianoforte di Mendelssohn (Sony Classical). La sua registrazione dell’integrale delle Sonate di Beethoven per pianoforte e violino con Leonidas Kavakos è stata pubblicata da Decca Classics nel gennaio 2013 ed è stata nominata per un Grammy Award. Successivamente è stata pubblicata anche da Sony Classical. Sung-Won Yang ha registrato l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Beethoven, oltre a un disco con opere per violoncello e pianoforte di Chopin e Liszt (Decca Classics).

violino Leonidas Kavakos

pianoforte Enrico Pace

Schubert Fantasia in do maggiore, op. 159, D. 934

Dubugnon La Minute Exquise

Dubugnon Hypnos

Dubugnon Retour à Montfort-Lamaury

Beethoven Sonata per violino e pianoforte n. 9, op. 47 “a Kreutzer”

