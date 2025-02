Aragorn News – Febbraio 2025

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, anteprima benefica per Fondazione Ronald McDonald Una novità e il ritorno di due lavori coreografici dall’inusuale fonte di ispirazione, portati in scena dal Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. È il trittico di danza contemporanea protagonista dell’anteprima benefica al Piermarini a sostegno di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS. L’appuntamento è per giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20, con creazioni di Patrick de Bana, Angelin Preljocaj e Philippe Kratz. clicca qui Michele Mariotti dirige la Filarmonica della Scala nel concerto per Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano Si terrà venerdì 14 marzo alle ore 20 al Teatro alla Scala il concerto benefico a sostegno di Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, che da oltre 160 anni è a fianco dei più vulnerabili. La Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Michele Mariotti con la partecipazione del pianista Federico Colli, accompagnerà il pubblico in un viaggio metaforico nella grande tradizione del Romanticismo tedesco: in programma Schumann e Brahms. clicca qui 101 lampade di 101 designer per illuminare il futuro di bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che ricorre l’ultimo giorno di febbraio, design e solidarietà si uniscono per accendere una luce su bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche. Succede per “lighTOGether”, iniziativa organizzata dalla Fondazione TOG – Together To Go ETS in programma giovedì 27 febbraio 2025 a partire dalle ore 18 presso il Centro TOG Carlo De Benedetti in via Livigno 1 a Milano. clicca qui Parkinson Corpo e Anima: la prima convention che unisce medici, pazienti e caregiver È in programma venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025 a Napoli Parkinson Corpo e Anima, la convention nazionale organizzata da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS. Il forum riunisce persone con Parkinson, familiari, caregiver, neurologi e personale sanitario in un solo grande contesto di confronto, con l’obiettivo di migliorare la relazione tra medici e pazienti e favorire il benessere di chi convive con la malattia, rendendo più efficace il percorso terapeutico. clicca qui Cuori in 3D per formare i giovani medici dei Paesi in via di sviluppo Ogni anno nel mondo 1,5 milioni di bambini con cardiopatie non ha accesso alle cure necessarie. Per colmare questa carenza l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo – A.I.C.I. Onlus porta avanti Esculapio, progetto di formazione avanzata in cardiochirurgia e cardiologia pediatrica per i medici che operano nelle zone più svantaggiate del mondo. Per sostenerlo, fino al 23 febbraio 2025 è attiva la campagna di raccolta fondi con numero solidale 45587. clicca qui