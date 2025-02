“Carmen” e “La strada” aprono le danze al Teatro Regio

Alina Cojocaru sarà, invece, la protagonista sabato 8 febbraio ore 20.30 de La strada, coreografia per undici danzatori di Natalia Horečná, ispirata all’omonimo film di Federico Fellini del 1954, sulle musiche di Nino Rota, con le scene e i costumi di Otto Bubeniček, le luci di Andrea Giretti, produzione Acworkroom Ltd. L’étoile romena vestirà i panni della giovane e ingenua Gelsomina, protagonista di questa creazione che trasforma in danza un capolavoro cinematografico senza tempo. Con lei in scena Mick Zeni, (Zampanò), Johan Kobborg, (Il Matto), insieme al corpo di ballo Claudio Cangialosi, Lukas Hunt, Marc Bascompte, Maria Tolstunova, Winnie Pinto, Yaiza Suppert, Giulio Galimberti, Jonathan Costa.

Ma cosa ha attratto Alina Cojocaru della Gelsomina di Giulietta Masina? «Quello che amo di lei è che sa ciò che è giusto -dichiara Alina Cojocaru. Me lo ha fatto capire la scena in cui pianta semi di pomodoro: quando crescerà la pianta lei non sarà più lì, ma i frutti matureranno per altri che potranno cibarsene. È la cosa giusta da fare. Forse per questo i suoi occhi sono luminosi più di tutto, sino alla fine, quando viene assassinata e noi continuiamo a sperare che sia viva, per poterla vedere ancora e ancora. Essendo semplicemente se stessa, così ingenua e vulnerabile, Gelsomina dona interamente il suo spirito, permettendo a tutti coloro che la incontrano di maturare e cambiare, forse anche Zampanò, che capirà quanto ha perduto».

Un personaggio cinematografico e teatrale – scrive Valentina Bonelli – che si direbbe avulso dalla realtà odierna, così dura e cinica, ma che offre a un’artista come Alina Cojocaru uno specchio per scoprire ancora qualcosa di se stessa. «Mi sono chiesta da dove venga il suo legame con una dimensione superiore – ognuno di noi la chiami come vuole – e penso dipenda dall’avere lei la mente e il cuore uniti, come in un tutto. Certo continuare a interpretare il personaggio di Gelsomina è una “strada” (journey, in inglese) per guardare dentro di me, con lo sguardo più puro».

LADANZA DIETRO LE QUINTE

Danzatori, ballerini, coreografi delle compagnie ospiti della Stagione di Danza del Teatro Regio di Parma svelano e raccontano il loro lavoro prima del debutto, negli appuntamenti de La danza dietro le quinte, la rassegna a cura di Valentina Bonelli di incontri e classi aperte dedicati al pubblico e di masterclass gratuite riservate agli allievi delle scuole di danza.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e partecipazione gratuita (fino a esaurimento dei posti disponibili). Per informazioni e prenotazioni: danza@teatroregioparma.it

Martedì 4 febbraio 2025, ore 17.00 Presentazione con dimostrazione della compagnia e del repertorio di Antonio Gades condotta dalla direttrice artistica Stella Arauzo con dimostrazioni danzate di flamenco dei solisti Cristina Carnero e Angel Navarro in scena in Carmen.

Venerdì 7 febbraio, ore 17.00 Presentazione con dimostrazione dello spettacolo insieme ad Alina Cojocaru con dimostrazioni danzate di alcuni brani de La strada interpretati dalla stessa étoile del balletto e dai danzatori della compagnia.