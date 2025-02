Gli appuntamenti dell’ORT a marzo 2025

Nel mese di marzo, l’Orchestra della Toscana sarà impegnata in tre produzioni della stagione concertistica, replicate in tutta la regione.

La prima vede protagonista il trombettista e direttore Marco Pierobon che dirigerà l’orchestra il 1° marzo a Grosseto, il 3 marzo a Poggibonsi e il 4 a Firenze. Il programma prevede arrangiamenti per tromba e trombone di alcuni brani celebri del repertorio cinematografico, un autentico omaggio alla musica americana del Novecento, alla città di New York e a tre giganti della composizione come Morricone, Kander, Gershwin.

Il secondo ciclo di concerti inizierà il 15 marzo a Cascina, con il nostro Direttore principale Diego Ceretta e il pianista Federico Colli protagonisti.

Il concerto replicherà a Piombino (17), a Sarzana il 18 marzo, a Firenze il 19 e infine a Figline il 20. Musiche di Schumann, Prokof’ev e Schonberg saranno al centro di questo ciclo di concerti.

L’ultima produzione si aprirà a fine mese, con la prima al Teatro Verdi di Firenze. Sul podio ci sarà la direttrice Erina Yashima, con il violinista Kristóf Baráti, che eseguiranno il Concerto per violino e orchestra op. 77 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 2 op. 36 di Ludwig van Beethoven.

Prosegue anche la rassegna dei Concerti Aperitivo dei Gruppi da Camera della nostra orchestra presso Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts di via Ghibellina, 87 a Firenze. Il 2 marzo in scena “Vince la Musica” con il quartetto d’archi dell’ORT, il 23 “Incanto di Madrid” con il quintetto d’archi e infine il 30 marzo, l’ensemble dell’ORT composto da due fiati e tre archi con “Tra le righe”.

“La Grande Mela, Broadway e il Musical” è il titolo del concerto che porta sul palco la tromba di Marco Pierobon, musicista visionario e poliedrico che ha collaborato, tra le altre, con la Toscanini di Parma, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia di Santa Cecilia e la Chicago Symphony Orchestra.

Il programma si apre con la magia cinematografica de La leggenda del pianista sull’oceano di Ennio Morricone, ricca di poesia e suggestioni, dal tremolio degli archi che evocano la nebbia dell’oceano, alla sfida jazz con Jelly Roll Morton. Si prosegue poi nel cuore pulsante della città con New York, New York di John Kander, un inno immortale alla Grande Mela, reso celebre da Frank Sinatra, e il musical Chicago, tra intrighi, swing e proibizionismo.

La seconda parte del concerto è dedicata a George Gershwin, nato a Brooklyn e autore di capolavori come Rhapsody in Blue Summertime, brani che raccontano le sfumature della città, i suoi sogni e le sue contraddizioni. Il gran finale? Porgy and Bess, che unisce jazz, opera e musical in un’esplosione di energia e passione, proprio come New York: maestosa, luminosa e sfarzosa.

Un concerto imperdibile che mescola cinema, teatro e jazz in un viaggio emozionante nella città che non dorme mai. Lunedì 3 marzo al Teatro Politeama di Poggibonsi e martedì grasso 4 marzo al Teatro Verdi di Firenze.

A partire dal 15 marzo un altro appuntamento, in questa stagione, con il direttore principale dell’Orchestra della Toscana Diego Ceretta. La prima sarà a Cascina (15), per poi proseguire a Piombino (LI) il 17 marzo, a Sarzana il 18, a Firenze il 19 e infine a Figline il 20. Nel cuore del programma uno dei Concerti più iconici del romanticismo tedesco, quello per pianoforte di Robert Schumann. “Un qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata”, lo descriveva il compositore, che con questo lavoro intendeva unire il pianoforte e l’orchestra in una maniera nuova, in modo tale, cioè, che il solista fosse perfettamente integrato con gli altri strumenti e rifiutasse l’esibizione virtuosistica che caratterizzava i Concerti del passato. Solista è Federico Colli, pianista di rinomanza internazionale nella generazione dei trenta-quarantenni per le sue letture volutamente distanti dalle convenzioni e un certo approccio filosofico al far musica. Nella seconda parte del programma due volti differenti del Novecento. L’uno guarda alla Vienna di Haydn e Mozart: è la Sinfonia Classica di Sergej Prokof’ev concepita in prossimità della Rivoluzione d’ottobre. L’altro è la Kammersymphonie n.2 di Arnold Schönberg, padre della dodecafonia, un metodo di scrittura iper-matematicizzato che però che non compare in quest’opera cominciata nella Vienna espressionista dei primi del secolo, lasciata a lungo da parte, poi ripresa a fine anni Trenta negli Stati Uniti, dove il compositore d’origine ebrea era espatriato per fuggire il nazismo.

Erina Yashima, direttrice di origini giapponesi con passaporto tedesco, è una presenza fissa nei cartelloni dell’ORT da tre stagioni grazie al suo talento raro. Dopo gli studi in Germania e a Vienna con Mark Stringer, la svolta è arrivata nel 2015 con l’Opera Academy verdiana di Riccardo Muti, diventando poi sua assistente a Chicago. Ha collaborato con maestri come Salonen, Eschenbach, Mehta e Nézet-Séguin, debuttando poi con orchestre internazionali e ottenendo nel 2023 la nomina a primo direttore della Komische Oper di Berlino.

Per il suo ritorno con l’ORT, Yashima dirigerà due capolavori del repertorio viennese: il Concerto per violino di Brahms e la Sinfonia n. 2 di Beethoven. La parte solistica sarà affidata al violinista ungherese Kristóf Baráti, che suona uno Stradivari del 1703 e si distingue per la sua capacità di esaltare la musica con eleganza e discrezione. La prima sarà il 27 marzo a Firenze al Teatro Verdi, per proseguire poi il 28 a Carrara e il 29 a Empoli.

Continua la rassegna dei Concerti Aperitivo che si tengono a Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts, domenica 2 marzo è la volta di Vince la Musica con il quartetto d’archi dell’ORT che porterà il Quartetto per archi n.8 in do minore, op.110 di Dmitrij Šostakovič e il Quartetto per archi n.21 in re maggiore K.575 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il concerto di domenica 23 marzo si intitola Incanto di Madrid e vede protagoniste due composizioni di Luigi Boccherini: Quintetto n. 5 per archi op.11 G.275 e il Quintetto n.6 per archi op.30 G.324 ‘La musica notturna delle strade di Madrid’.

Il mese si chiude con l’ensemble di fiati dell’ORT che il 30 di marzo presenta un programma con protagonisti Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven: Mozart, con il suo Ein musikalischer Spaß K. 522, regala un brano ironico e parodistico, in cui gioca con la musica stessa. Note volutamente “sbagliate”, dissonanze esagerate e improvvisi cambi di direzione creano un effetto di sorpresa e divertimento, che ben riflette il lato più scherzoso del compositore. Mozart conosceva profondamente il corno, avendo scritto per il suo amico cornista Joseph Leutgeb, e in questo brano sfrutta lo strumento per accentuare il carattere burlesco dell’opera, come già aveva fatto inserendo annotazioni umoristiche nei suoi Concerti per corno.

Di tutt’altro spirito è il Sestetto per due corni e archi op. 81b di Beethoven, un lavoro solido e strutturato, in cui i corni diventano strumenti di puro virtuosismo. Beethoven affida loro passaggi brillanti e tecnicamente impegnativi, portando la scrittura a un livello quasi concertante.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

sabato 1° marzo 2025 ore 21:00 – Grosseto, Teatro Moderno

lunedì 3 marzo 2025 ore 21:00 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama

martedì 4 marzo 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 2024/2025

Marco Pierobon direttore e tromba

Concerto di Carnevale LA GRANDE MELA Broadway & il Musical

domenica 2 marzo ore 11:00 – Firenze, Palazzo Firenze

Quartetto dell’ORT

I concerti aperitivo

Vince la Musica

ŠOSTAKOVIČ Quartetto per archi n.8 in do minore, op.110

MOZART Quartetto per archi n.21 in re maggiore K.575

sabato 15 marzo 2025 ore 21:00 – Cascina (PI), Città del Teatro

lunedì 17 marzo 2025 ore 21:00 – Piombino (LI), Teatro Metropolitan

martedì 18 marzo 2025 ore 20:45 – Sarzana (SP), Teatro degli Impavidi

mercoledì 19 marzo 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

giovedì 20 marzo 2025 ore 21:00 – Figline (FI), Teatro Comunale Garibaldi

Stagione Concertistica 2024/2025

Diego Ceretta direttore

Federico Colli pianoforte

SCHUMANN Concerto per pianoforte e orchestra op.54

PROKOF’EV Sinfonia n.1 op.25 ‘Classica’

SCHÖNBERG Kammersymphonie n.2 op.38

domenica 23 marzo ore 11:00 – Firenze, Palazzo Firenze

Quintetto d’archi dell’ORT

I concerti aperitivo

Incanto di Madrid

BOCCHERINI Quintetto n.5 per archi op.11 G.275

BOCCHERINI Quintetto n.6 per archi op.30 G.324 ‘La musica notturna delle strade di Madrid’

giovedì 27 marzo 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

venerdì 28 marzo 2025 ore 21:00 – Carrara, Teatro degli Animosi

sabato 29 marzo 2025 ore 21:00 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Stagione Concertistica 2024/2025

Erina Yashima direttrice

Kristóf Baráti violino

BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77

BEETHOVEN Sinfonia n.2 op. 36

domenica 30 marzo ore 11:00 – Firenze, Palazzo Firenze

Ensemble dell’ORT

I concerti aperitivo

Tra le righe

MOZART Ein musikalischer Spaß, divertimento musicale per due violini, viola, contrabbasso e due corni K. 522

BEETHOVEN Sestetto per due corni e archi op.81b

Prezzi:

Stagione Concertistica

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 (inclusa prevendita) acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.05521232 aperta da martedì a venerdì 10-13 e 16-19, sabato solo 16-19, festivi chiuso) nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

Livorno: Biglietti da €5,00 a €12,00 acquistabili online su www.ticketone.it e alla Biglietteria del Teatro Goldoni tel. 0586204290

Empoli: Biglietti da €6,00 a €15,00 in vendita online sulla piattaforma www.eventbrite.it – Info Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni tel. 0571711122 – cel.3737899915

Pisa: Biglietti da €5,00 a €15,00 in vendita al Botteghino del Teatro Verdi di Pisa, alla Biglietteria telefonica (tel. 050941188) e online su www.vivaticket.com

Figline: Biglietti da €8,00 a €12,00 acquistabili online su www.teatrogaribaldi.org, nei punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita), presso la Biglietteria del Teatro nei tre giorni precedenti lo spettacolo tel. 055952433

Grosseto: Biglietti da €10,00 a €15,00 acquistabili online su www.vivaticket.com, (+ costi di prevendita), Info Agimus Grosseto cel. +393397960148

Poggibonsi: Biglietti da €5,00 a €13,00 acquistabili online su www.politeama.info e alla Biglietteria del Teatro

Sarzana: Biglietti da €10 a €15 Biglietti acquistabili presso il Teatro degli Impavidi, Il Dialma – Cantiere Creativo Urbano / La Spezia e online sul sito www.vivaticket.com

Cascina: Posto unico €12,00 (comprensivi di prevendita) Biglietti acquistabili online su www.vivaticket.com, nelle rivendite autorizzate e presso la biglietteria del Teatro.

Carrara: Biglietti da €10 acquistabili alla Biglietteria del Teatro degli Animosi e online su www.vivaticket.com (in vendita solo biglietti a tariffa intera).

Concerti Aperitivo

Firenze: Biglietti €12,00 (compreso aperitivo) acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.05521232 aperta da martedì a venerdì 10-13 e 16-19, sabato solo 16-19, festivi chiuso) nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it (con commissioni aggiuntive)