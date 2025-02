Inaugurazione sabato 8 febbraio ore 18:00

God Save the Cover

All’Antisalotto Culturale di Firenze arriva la nuova mostra di Mauro Pispoli.

Alternando il suo lavoro di visual designer a quello di artista, sperimenta continuamente nuovi linguaggi e possibilità espressive. Le sue cover, ispirate a band e solisti del rock e del pop, sono veri e propri viaggi visivi e sonori, capaci di evocare emozioni e ricordi ancora percepibili, da vedere e quasi da ascoltare.

Firenze, 7 febbraio 2025

– Dall’8 febbraio, l’Antisalotto Culturale di Firenze (Via della Fornace 9) ospita “God Save the Cover”, la nuova mostra di Mauro Pispoli, allestita insieme a Maurizio Della Nave.

Designer e artista visivo, Pispoli trasforma le immagini in versi e le copertine in racconti, creando un ponte tra passato, presente e futuro. L’inaugurazione è prevista per le ore 18:00.

La sua ricerca artistica si concentra sulla creazione di “copertine ideali”, immaginari artwork di LP e CD che reinterpretano il linguaggio della cultura pop e della grafica musicale. Queste opere non si limitano a rievocare il passato, ma cercano di proiettarlo in avanti, come fossero ricordi ricomposti e trasformati in nuove visioni.

Lo stile di Pispoli è immediatamente riconoscibile: la sua tecnica, spesso associata al collage, in realtà si distingue per un approccio unico. L’artista non usa forbici, ma strappa la carta a mano o con un taglierino, prediligendo materiali riciclati come carta e cartone. Le sue opere non includono giornali o riviste, bensì fotocopie a tinte piatte, che manipola attraverso un’originale tecnica di cottura del toner.

Antisalotto Culturale Firenze

Siamo alle porte dell’Oltrarno fiorentino, poco sotto al Piazzale Michelangelo, in uno dei quartieri più caratteristici di Firenze. Qui, in via della Fornace 9, due persone coraggiose provenienti da diversi ambiti professionali, hanno da pochi mesi dato vita all’Antisalotto Culturale: due palchi attrezzati, due pianoforti e un locale che offre alla città una proposta artistica non scontata.

All’Antisalotto si spazia dal jazz alla musica classica, passando per la musica contemporanea e di ricerca, e lo si fa dal martedì al sabato dal pomeriggio fino a tarda sera. Non mancano le mostre di artisti internazionali, così come gli incontri divulgativi, il tutto in un luogo di incontro e di socialità che ha deciso di non abdicare a logiche prettamente commerciali.

Dopo aver gettato queste solide basi, a partire dal 2025 la direzione dell’Antisalotto condotta da Gino Mauro Vitali (Presidente Acsi Firenze), Maurizio Della Nave (Direzione artistica) e Renzo Cresti (Direzione artistica Progetti speciali) ha deciso di alzare ulteriormente il livello del suo programma (tutti i concerti hanno inizio alle 21:15, le presentazioni di libri e le inaugurazioni delle mostre alle 18).