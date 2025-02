dal 18 al 23 febbraio dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

IL MINISTERO DELLA SOLITUDINE

uno spettacolo di lacasadargilla

parole di Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Francesco Villano

drammaturgia del testo Fabrizio Sinisi

regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni

con Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Francesco Villano

drammaturgia del movimento Marta Ciappina

Interpreti e personaggi:

Giulia Mazzarino – Alma

Francesco Villano – F.

Emiliano Masala – Primo

Tania Garribba – Simone

Caterina Carpio – Teresa

produzione Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, Teatro di Roma -Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello

in collaborazione con lacasadargilla

Premi UBU 2023

Miglior Regia: Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni

Miglior Attore/Performer: Francesco Villano

Durata: 95’ guarda il trailer

Lisa Ferlazzo Natoli firma insieme al regista e disegnatore del suono Alessandro Ferroni, Il Ministero della Solitudine, nuovo spettacolo di lacasadargilla.

Il lavoro, una scrittura interamente originale a cura di tutto l’ensemble, si avvale della collaborazione di Fabrizio Sinisi, che cura la drammaturgia del testo, e di Marta Ciappina che cura invece la drammaturgia del movimento.

Lo spunto dello spettacolo nasce da una notizia di cronaca politica internazionale. Nel gennaio 2018, la Gran Bretagna ha nominato ufficialmente un ministro della Solitudine, il primo al mondo, per far fronte ai disagi che questa può provocare a livello emotivo, fisico e sociale. L’anno successivo viene inaugurato il relativo Ministero, «istituzione dalla natura politicamente ambigua e dalle finalità incerte».

A partire da questa vicenda, la compagnia lacasadargilla inaugura una riflessione su un luogo – reale e immaginifico – capace di operare con linguaggi e dispositivi narrativi intorno ai desideri, ai rimossi e alle immaginazioni di un’epoca che sempre più richiede di ragionare con cura sulle comunità dei viventi.

Info e prenotazioni esclusivamente tramite abbonamenti Zefiro , Eolo e CARD LIBERA E CARD LOVE e VIVICINEMAETEATRO info promozioneteatrovascello@ gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Biglietti: Intero 25 euro – Ridotto over 65: 20 euro – Ridotto addetti ai lavori del settore e Cral/Enti convenzionati: 18 euro – Ridotto studenti, studenti universitari, docenti e operatori esclusivamente delle scuole di teatro, cinema e danza 16 euro e gruppi di almeno 10 persone 16 euro a persona È possibile acquistare i biglietti, abbonamenti e card telefonicamente 065881021 con carta di credito e bancomat abilitati,

acquista direttamente alla biglietteria

acquista tramite bonifico bancario a favore di Coop. La Fabbrica dell’Attore E.T.S. BANCA INTESA SAN PAOLO ag. Circ. Gianicolense 137 A di Roma iban IT28f0306905096100000013849

oppure acquista on line

Sabato 22 Febbraio JAZZ IN TEATRO presenta:

“RODOLFO BARONCINI 4tet”

Jazz violin experience

presso il Coffee Plant nel foyer del Teatro Vascello.

* ore 20.30: Cena * Consigliata la prenotazione*

Per riservare un tavolo >> 3494778098

* ore 21.00: inizio concerto

Rodolfo Baroncini Quartet, si muove nell’orbita del Jazz contemporaneo con un repertorio composto da brani originali, particolarmente adatti a valorizzare le potenzialità espressive dello strumento ad arco, un sound ammaliante e seducente, a tratti quasi ipnotico, dovuto alla presenza del violino e a una sua studiata e peculiare emissione sonora. Le sei tracce del disco (Jazz Violin Experience), pubblicato il mese scorso dal Quartetto con l’etichetta Nugo Records, esemplificano bene questo aspetto. L’esteso brano iniziale (Mawimbi) in cui sezioni sospese a carattere rapsodico si alternano ad aree più dinamiche e tematicamente pregnanti, è già di per sé un laboratorio di varie sperimentazioni sonore, in cui il suono avvolgente del violino, abilmente prolungato e valorizzato dai continui echi del pianoforte, trasporta gli ascoltatori in una sorta di erratico viaggio sonoro.

Ospite della serata:

Rodolfo Baroncini: Violino

Tobias Nicoletti: Pianoforte

Giuliano Stacchetti: Basso elettrico

Andrea Bongiovanni: Batteria

* Dalle ore 22.00: ingresso libero!

al 25 febbraio al 2 marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

RECOLLECTION OF A FALLING

30 anni di Spellbound Contemporary Ballet

Programma in due parti

Jacopo Godani – “Forma mentis”

Mauro Astolfi – “Daughters and angels”

Interpreti: Maria Cossu, Giuliana Mele, Lorenzo Beneventano, Alessandro Piergentili, Anita Bonavida, Roberto Pontieri, Martina Staltari, Miriam Raffone, Filippo Arlenghi

Una produzione Spellbound

in collaborazione con Comune di Pesaro & AMAT per Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, Festival Torino Danza

durata 30’ e 38’ con intervallo di 15’

FORMA MENTIS, un’esperienza coreografica che celebra giovani danzatori straordinari che partecipano alla creazione di un manifesto artistico per le nuove generazioni. In questa nuova creazione, Jacopo Godani utilizza l’arte della “danza intelligente” come strumento di realizzazione e come mezzo di comunicazione diretta con le nuove generazioni.

Daughters and Angels è un lavoro ispirato dalla lettura di Knowledge and Powers di Isabel Pérez Molina pubblicato da Duoda, un centro di ricerca interdisciplinare dell’Università di Barcellona riconosciuto a livello internazionale nel campo degli Women’s Studies, secondo questo studio le donne durante il Medioevo furono guaritrici, anatomiste e farmacologhe, intenditrici di piante medicinali e conoscitrici dei segreti della medicina empirica. Riconosciute dalla comunità come “donne sapienti”, ma “chafarderas” (pettegole), prima che “streghe” dalle istituzioni, destabilizzavano un certo sistema organizzato e soprasseduto dagli uomini, sfidando i limiti imposti dai modelli dominanti di genere al punto da divenire un problema per l’élite maschile feudale e patriarcale. Durante il Rinascimento la tensione misogina si consolida, insieme alle dinamiche di esclusione per le donne in ogni campo. È in quel momento che la lotta per il controllo maschile della conoscenza e della scienza si inasprisce e comincia la caccia alle streghe.

