Venerdì 21 febbraio dalle ore 21.00

CAM_Contemporary Art Museum

Il ritmo dell’energia

di

Albulen Neziri

a cura di Alma Idrizi

testo critico di Graziella Melania Geraci

concerto di Andrea Tartaglia & Lucky Salvadori e Me_July

Dopo un anno di chiusura per lavori, il CAM riparte con una programmazione 2.0 arricchendo la propria offerta culturale tra arte e musica ospitando un artista kosovaro e musicisti internazionali.

Venerdì 21 febbraio dalle ore 21.00 il CAM_Contemporary Art Museum di Casoria presenta Il ritmo dell’energia di Albulen Neziri a cura di Alma Idrizi con testo critico di Graziella Melania Geraci e il concerto di Andrea Tartaglia & Lucky Salvadori e Me_July.

La personale dell’artista kosovaro negli spazi della Cam factory propone un percorso espositivo accattivante dove 6 tele monumentali sorprendono per le forme astratte e contorte che si inseguono in un palpitare di intense ondulazioni. Il serpeggiare continuo di linee sottili suggerisce un moto perenne così la composizione si carica di un’energia pulsante, le vibrazioni del titolo della mostra, che si propaga in tutte le direzioni. Lo spazio prende vita grazie ad elementi stranianti, piccoli occhi sembrano affacciarsi attraverso le fessure lasciate libere nel gioco delle sovrapposizioni. Che siano segnali di una realtà virtuale o segni onirici sono questi i simboli di un distacco dall’opera dell’artista che ormai lontano trascina l’osservatore verso il fondo dell’inconscio. Alla sua prima mostra in Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura del Kosovo, Albulen Neziri, classe 1988, ha esposto in numerose gallerie e istituzioni in Kosovo e all’estero, la sua pratica artistica comprende oltre la pittura anche la scultura in cui il suo personalissimo linguaggio trasforma in tridimensionalità il moto inquieto delle sue opere.

In occasione della mostra Il ritmo dell’energia, il museo CAM ospita il concerto di Andrea Tartaglia & Lucky Salvadori e Me_July, e la selezione musicale di Pappel_G che animerà EXIT, il concept bar del museo.

La mostra Il ritmo dell’energia sarà visitabile fino al 1 marzo il martedì, giovedì e domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 – mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle 20.00

Antonio Manfredi, direttore del CAM:

“Abbiamo ripreso la nostra attività che, come sempre, ha un’attenzione particolare verso tutte le espressioni artistiche. Dopo Enzo Cref, siamo felici di ospitare la mostra dell’artista kosovaro Albulen Neziri, una conferma della volontà, anche in questa nuova fase, di dare spazio all’arte locale e internazionale. Inoltre continuano i concerti sul palco al centro del museo, luogo di sperimentazione per musicisti e performers. Non mancherà neanche la possibilità di bere qualcosa ascoltando il dj nell’Exit, uno dei nuovi spazi del CAM.”

Albulen Neziri (Kosovo)

Albulen Neziri è nato in Kosovo, dove ha completato gli studi in scultura presso l’Accademia di Arti Figurative dell’Università di Pristina. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali, sia in Kosovo che all’estero. Oltre alla pittura e alla scultura, la sua ricerca artistica include la scultura monumentale contemporanea e nazionale, reinterpretata in uno stile distintivo e moderno. Dal 2021 è membro dell’Associazione degli Artisti Visivi del Kosovo.

Andrea Tartaglia & Lucky Salvadori

Il cantautore napoletano Andrea Tartaglia torna sul palco del CAM Museum, questa volta accompagnato dal musicista Lucky Salvadori, chitarrista di Manu Chao da oltre 6 anni.

Insieme, propongono un concerto che diviene una fusione di sonorità che mescolano le tradizioni musicali del Sud America con quelle di Napoli, dando vita a un vero e proprio viaggio attraverso la musica.

Lucky Salvadori è un musicista, compositore e produttore italo-argentino, nato a Buenos Aires, dove ha iniziato a suonare all’età di 9 anni. La sua carriera l’ha portato a esplorare diversi paesi e stili musicali. Ha suonato con artisti come Liliana Saumet dei Bomba Estéreo ed è proprio in questo ambiente che ha incontrato Manu Chao, con il quale ha collaborato per sei anni, condividendo palchi, tour e la passione per la musica.

Andrea Tartaglia è un artista napoletano, cantautore e musicista polivalente, socialmente impegnato e difficilmente etichettabile in un unico genere musicale. Da anni supporta il CAM Museum, con cui collabora attivamente. Ha all’attivo centinaia di concerti in Italia e all’estero (Austria, Francia, Spagna, Kosovo) e ha aperto per artisti del calibro di Manu Chao (al “Maco Fest” di Paestum), Daniele Silvestri, Le Luci della centrale elettrica, Calcutta, Io sono un Cane, Lorenzo Kruger, Enzo Avitabile, Salmo, Clementino, James Senese e 99 Posse.

Me, July cantante, producer e musicista campano, presenta al CAM di Casoria il suo nuovo album “Mundi” prodotto da Soundinside Records

Le tracce di questo disco creano ambientazioni visive, istantanee delle varie sfumature umane, ampie ed intense. Line up: Me, July – Chitarre, voce, Angela Bri – Synth – voce, Myhoo – Basso – Synth – voce, Riccardo Schmitt – Batteria – Open Act: Myhoo

INGRESSO EVENTO 5 Euro

Info e prenotazioni 3341808301

CAM_Contemporary Art Museum, Via Calore snc, Casoria (NA)

https://casoriacontemporaryartmuseum.com/it/ 0813996557

pressofficecam@gmail.com