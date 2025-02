UN WEEKEND DI MUSICA E GUSTO: ROCK E REGGAE DA VIVERE DAL VIVO!

Se avete il rock nell’anima e il desiderio di una notte all’insegna della musica dal vivo, questo weekend fa per voi! Due eventi imperdibili per chi vuole lasciarsi travolgere dal sound travolgente delle chitarre distorte o dalle vibrazioni rilassate della musica reggae. Preparatevi a una doppietta di emozioni pure, tra assoli infuocati e ritmi in levare, il tutto accompagnato da buon cibo e birra.

SABATO 22 FEBBRAIO

Bar Teatro di Villa Potenza: Chris Catena’s Rock City Tribe

Il cuore pulsante del rock batterà forte al Bar Teatro di Villa Potenza. Dalle 22:00, sul palco saliranno gli Sharp n’ Loud per scaldare il pubblico con un sound esplosivo, aprendo la strada a una leggenda della scena hard rock: Chris Catena’s Rock City Tribe.

Chris Catena, cantante romano con una carriera ricca di collaborazioni di prestigio (Pavic, Kee Marcello, Vitalij Kupprij, Mountain of Power, Over Drive), porta avanti con passione la fiamma del rock: «Faccio ciò che mi rende felice e finché avrò entusiasmo e passione per quel che faccio, farò sì che il verbo del rock continui a diffondersi anche con il mio piccolo contributo! Il rock è in noi e noi siamo il Rock! Il rock non è morto! You can’t stop rock and roll!»

Una serata da non perdere, tra riff adrenalinici e melodie potenti. E tra un headbanging e l’altro, non mancheranno birra e buon vino per accompagnare al meglio la vostra esperienza rock.

Barlume di Montecassiano: The Cannons e il Reggae di Bob Marley

Se invece volete cambiare atmosfera e lasciarvi trasportare dai colori e dalle vibrazioni della Jamaica, l’appuntamento è al Barlume a Montecassiano, sempre sabato 22 febbraio alle 22:30. Sul palco saliranno The Cannons, band marchigiana che rende omaggio al profeta della musica in levare: Bob Marley.

Una serata perfetta per chi vuole ballare, lasciandosi cullare dalle melodie immortali di Marley, tra positività e ritmi che riportano direttamente alle spiagge caraibiche. La band, composta da Francesco Bigoni, Jacopo Ilari, Valerio Ricci, Fabio Andrenacci e Michele Lelli, promette uno show vibrante e carico di good vibes.

Per rendere l’esperienza ancora più autentica, il locale propone un menù a tema giamaicano con pollo tradizionale, riso e verdure: il perfetto abbinamento per una notte tutta da vivere!

Rock o Reggae: a voi la scelta!

Due serate diverse, ma con un unico filo conduttore: la musica dal vivo suonata con il cuore e l’anima. Che siate amanti delle chitarre elettriche o dei groove reggae, questo weekend ha il sound giusto per voi.

Preparatevi a cantare, ballare e vivere la musica senza filtri. Perché il rock non muore mai, e la musica in levare ci fa sognare!

Ci vediamo sotto il palco!