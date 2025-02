Il celebre monologo teatrale di Dario Fo in scena al Teatro Pime di Milano

Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 21.00, presso il Teatro Pime, in via Mosè Bianchi 94 a Milano, andrà in scena “Lu Santo Jullare Francesco”, il celebre monologo teatrale di Dario Fo dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi.

L’evento fa parte della stagione 2024-2025 del Teatro Pime di Milano.

“Portare in scena Lu Santo Jullare Francesco di Dario Fo è un grande onore per il nostro teatro”, ha osservato Andrea Zaniboni, direttore artistico del Teatro Pime. “Questo capolavoro, intriso di satira, poesia e spiritualità, rappresenta un omaggio straordinario alla figura di San Francesco, reinterpretata con la genialità e l’ironia che solo Fo sapeva esprimere. Siamo entusiasti di condividere con il pubblico milanese un’opera che, a distanza di anni, continua a risuonare per la sua profondità e attualità. Vi aspettiamo per una serata che unisce cultura, arte e riflessione”.

All’indomani del conferimento del Premio Nobel per la letteratura, Dario Fo scrisse questo testo in stile “giullaresco”, ispirato alla vita di San Francesco, figura universalmente riconosciuta come simbolo di pace, dialogo tra culture e religioni e armonia tra uomo e ambiente.

Lo spettacolo si distingue per la capacità di intrecciare fonti storiche, tradizioni popolari, leggende e fioretti apocrifi, offrendo un ritratto giocoso e profondamente spirituale del Poverello d’Assisi, che amava definirsi “giullare di Dio”.

Christian Poggioni, apprezzato per la sua interpretazione in un adattamento di “Mistero Buffo”, porta nuovamente sul palco l’eredità artistica di Fo. L’attore ha ottenuto l’autorizzazione a mettere in scena questo spettacolo direttamente dagli eredi di Dario Fo, grazie alla collaborazione con la Fondazione “Dario Fo e Franca Rame”.

La rappresentazione è realizzata in collaborazione con Kerkís. Teatro Antico in Scena e Fondazione Terra Santa.

I biglietti da € 12 a € 17 sono disponibili online teatro pime.it_lusantogiullarefrancesco oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Per chi lo desidera, è anche possibile abbonarsi al Teatro Pime scegliendo una delle seguenti modalità:

– 5 ingressi: Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65

– 3 ingressi: Abbonamento 3 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 40

L’abbonamento agli spettacoli, consigliabile per la sua convenienza, si può acquistare online: www.teatropime.it/biglietteria oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con culture. Il Teatro Pime è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

centropime.org

www.teatropime.it/cartellone

Per informazioni:

Ufficio Stampa Teatro Pime Milano

Chiara Dinoia

eventi@pimemilano.com tel. 366 2534075