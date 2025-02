Domenica 9 febbraio 2025 ore 16.30

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Ruotalibera Teatro – Compagnia Nardinocchi/Matcovich

presentano

Pìnolo

Di Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich

Con Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich, Noemi Piva

Per la rassegna Infanzie in gioco 2024-25 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 9 febbraio alle 16.30 Ruotalibera Teatro e la Compagnia Nardinocchi/Matcovich portano sul palco lo spettacolo per tutta la famiglia Pìnolo. In scena ci sono Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich e Noemi Piva.

Tutto ha inizio con la costruzione di due sagome in legno, che i bambini e le bambine in sala sono chiamati a vestire per rappresentare lo stereotipo del maschio e della femmina; poi le due sagome cadono e il loro crollo dà inizio alla fiaba: Pina, una bambina esclusa dagli amici per non essere “abbastanza maschio” né “abbastanza femmina”, non capita nel profondo dai suoi genitori, riuscirà attraverso l’incontro di un Pino e di una Lumaca, animale ermafrodita per natura, a sentirsi libera di scoprire e mostrare la propria parte maschile senza vergogna. Nello spettacolo non ci sono musiche, ma un forte lavoro sui suoni, riprodotti direttamente in scena dagli attori; anche questi, come le parole, dialogano con i gesti, i movimenti, le partiture fisiche della danzatrice.

Pìnolo è uno spettacolo dove, attraverso l’unione del linguaggio del teatro e quello della danza, si racconta la fiaba di una bambina che desidera andare oltre gli stereotipi di genere, scoprendo e mostrando la propria parte maschile senza vergogna.

Adatto dai 6 anni.

Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it /calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

La compagnia Nardinocchi/Matcovich ha realizzato lo spettacolo “Arturo”, vincitore del Premio Scenario Infanzia 2020, finalista al Premio In-Box 2021, vincitore Premio della Critica FringeMI 2022, vincitore del Premio del Bando Direction Under 30 2022 e vincitore del Bando Life is Live – un progetto di Smart e Fondazione Cariplo.

Scena: Ri.Creativity Di Rossella Amoretti e Francesco Persico

Oggetti di scena: Leo Paride Matteo Pallotta

Costumi: Gabriella Manente

Luci: Chiara Saiella

Una produzione Ruotalibera Teatro

Biglietto unico: 7.00 € – Acquisto solo on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Pagina Instagram: www.instagram.com/centralepreneste/