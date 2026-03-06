Dal 13 al 15 marzo 2026 | ore 21, dom. ore 16

AL TEATRO DUSE ‘CONTRAZIONI PERICOLOSE’ CON ROCIO MUÑOZ MORALES,

GIORGIO LUPANO E GABRIELE PIGNOTTA

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, che firma anche testo e regia, sono i protagonisti di ‘Contrazioni pericolose’, la nuova commedia allestita da ArtistiAssociati – Centro di produzione teatrale diretto da Walter Mramor, in scena dal 13 al 15 marzo al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16).

L’esilarante vicenda si svolge interamente all’interno di un reparto di ginecologia. Una donna sta per partorire e la situazione è concitata. Un ostetrico cerca di tranquillizzarla, ma soprattutto cerca di tranquillizzare l’uomo che la accompagna, che non è il marito, il fratello e nemmeno il compagno. Si tratta di un amico speciale che, solo alla fine della commedia, scoprirà di essere il padre del nascituro.

‘Contrazioni pericolose’ segna un cambio di passo nella carriera di Pignotta, come autore e attore. Gli ingredienti vincenti della sua drammaturgia ci sono tutti: situazioni comiche, l’incontro e scontro tra caratteri, grande feeling fra gli attori in scena e un pizzico di mistero, ma questa volta Pignotta varca la soglia dell’esplorazione dell’animo. Al centro della storia ci sono, infatti, pulsioni, paure, speranze e desideri di una generazione in cerca di un equilibrio nel marasma di una vita che ha perso punti di riferimento. Se il travaglio fa esplodere il vulcano di emozioni che i due amici (Rocío Muñoz Morales e Giorgio Lupano) si portano dentro da anni, l’ostetrico (Gabriele Pignotta) rappresenta, invece, la rassegnata passione di chi lavora e vive situazioni di estrema gioia e dolore negli ospedali romani, sempre più in difficoltà per carenza di mezzi e personale. Una commedia, dunque, che fa ridere ed emozionare ma anche riflettere sui limiti, le pesantezze e le fragilità di un’intera generazione, e non solo.

ArtistiAssociati-Centro di produzione teatrale

Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta

CONTRAZIONI PERICOLOSE

Una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta

aiuto regia Fabio Avaro

scene Alessandro Chiti

costumi Rosalia Guzzo

musiche Stefano Switala

luci Maximiliano Lumachi

BIGLIETTI Intero Ridotto Mini

Platea 31 euro 28 euro 26,50 euro

Prima galleria e palchi 27 euro 24,50 euro 23 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 23 euro 20,50 euro 19,50 euro

e seconda galleria

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

