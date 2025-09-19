Venerdì 3 Ottobre 2025

ore 21.00

ORNELLA MUTI

in

Racconti di Cinema

e con Espedito De Marino, Marta De Marino, Silvia Bianculli

Regia di Francesco Branchetti

Evetimes Produzioni

Ornella Muti, attrice italiana tra le più note e apprezzate dal grande pubblico, sarà in scena con “Racconti di Cinema” al Teatro Dehon di Bologna venerdì 3 ottobre alle ore 21, un viaggio intimo e coinvolgente, scandito da un dialogo autentico e leggero.

Ornella Muti si racconta in una serata a teatro ripercorrendo quella lunga e prestigiosa carriera che l’ha portata a essere una vera icona del cinema internazionale, parlando di arte e cultura, episodi, suggestioni e aneddoti.

Ad accompagnare il racconto, le musiche di Espedito De Marino alla chitarra e la voce raffinata di Marta De Marino, che interpreteranno brani del repertorio americano e brani di musica italiana.

A cornice di tutto, saranno proiettate le suggestive immagini dei momenti salienti della sua carriera, insieme alle scene delle sue indimenticabili interpretazioni.

Un affascinante ritratto di una delle più luminose stelle del nostro tempo, in uno spettacolo che saprà regalare al pubblico emozioni e divertimento.

Ornella Muti (Francesca Romana Rivelli all’anagrafe) ha esordito a soli 14 anni e ha lavorato in ruoli intensi e drammatici, oltre che in quelli più leggeri, con i più importanti registi italiani e stranieri, da Ettore Scola a Damiano Damiani, da Mario Monicelli a Dino Risi, passando per Marco Ferreri, Carlo Verdone, John Landis e Woody Allen.

Una lunga e importante carriera che l’ha portata a vincere numerosi premi come la Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Ciak d’Oro, tre Globi d’Oro, due Nastri d’Argento e tanti altri riconoscimenti al festival del Cinema di Venezia.

PrezzI Intero € 28,00 – Ridotto € 23,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it