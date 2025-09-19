27 e 28 settembre 2025 | sab. ore 21, dom. ore 18

SERENA ROSSI AL TEATRO DUSE CON LA SUA ‘SERENATA A NAPOLI’

27 e 28 settembre 2025 | sab. ore 21, dom. ore 18

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

S’intitola ‘Serenata a Napoli’ lo spettacolo di musica e parole che Serena Rossi dedica alla sua città e che andrà in scena il 27 e 28 settembre (sabato ore 21, domenica ore 18) al Teatro Duse di Bologna.

Lo show, che torna sul palco vi Cartoleria a grande richiesta del pubblico dopo il sold out della scorsa stagione, è un intreccio notturno di racconti e note in cui una canzone apre una storia che richiama una melodia, che rimanda a sua volta ad una leggenda e arriva ad una ninna nanna. Al centro, la città più misteriosa del mondo che ha confuso anche le sirene e che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione.

A Napoli Serena Rossi dedica, dunque, la sua serenata, cantando le canzoni dell’infanzia, vissuta tra il Vesuvio e il mare. L’attrice e cantante farà così rivivere le voci e i vicoli di quella terra tellurica, i canti e le feste per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di fascino e di storia.

AGATA Produzioni, Savà Produzioni Creative

Serena Rossi

SERENATA A NAPOLI

Notturno di musica e parole

da un’idea di Serena Rossi

scritto con Maria Sole Limodio, Pamela Maffioli

direzione musicale e arrangiamenti del M° Valeriano Chiaravalle

regia M. Cristina Redini

BIGLIETTI

Intero

Prima platea 57,50 euro

Seconda platea 51,50 euro

Prima galleria e palchi 46 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 40 euro

Seconda galleria 40 euro

Loggione e balconata laterale 34,50 euro

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

