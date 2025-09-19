BolognaConcerto

SERENA ROSSI AL TEATRO DUSE CON LA SUA ‘SERENATA A NAPOLI’

Redazione
Redazione
47

27 e 28 settembre 2025 | sab. ore 21, dom. ore 18

SERENA ROSSI AL TEATRO DUSE CON LA SUA ‘SERENATA A NAPOLI’

27 e 28 settembre 2025 | sab. ore 21, dom. ore 18

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

 

S’intitola ‘Serenata a Napoli’ lo spettacolo di musica e parole che Serena Rossi dedica alla sua città e che andrà in scena il 27 e 28 settembre (sabato ore 21, domenica ore 18) al Teatro Duse di Bologna.

Lo show, che torna sul palco vi Cartoleria a grande richiesta del pubblico dopo il sold out della scorsa stagione, è un intreccio notturno di racconti e note in cui una canzone apre una storia che richiama una melodia, che rimanda a sua volta ad una leggenda e arriva ad una ninna nanna. Al centro, la città più misteriosa del mondo che ha confuso anche le sirene e che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione.

A Napoli Serena Rossi dedica, dunque, la sua serenata, cantando le canzoni dell’infanzia, vissuta tra il Vesuvio e il mare. L’attrice e cantante farà così rivivere le voci e i vicoli di quella terra tellurica, i canti e le feste per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di fascino e di storia.

 

AGATA Produzioni, Savà Produzioni Creative

Serena Rossi

SERENATA A NAPOLI

Notturno di musica e parole

da un’idea di Serena Rossi

scritto con Maria Sole Limodio, Pamela Maffioli

direzione musicale e arrangiamenti del M° Valeriano Chiaravalle

regia M. Cristina Redini

 

 

BIGLIETTI            

Intero          

Prima platea                                         57,50 euro

Seconda platea                                     51,50 euro

Prima galleria e palchi                           46 euro

Prima galleria con visibilità ridotta          40 euro

Seconda galleria                                   40 euro

Loggione e balconata laterale                34,50 euro

                             

 

BIGLIETTERIA

 

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

 

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER. Funding Partner: Pelliconi.

You Might Also Like

Rebirth – Performance di danza e musica dal vivo
Christian Thielemann inaugura la Stagione Sinfonica
Fondazione Musica per Roma, appuntamenti dal 14 al 22 gennaio
Briciole
Terra Ca Nun Senti’ – CARMEN CONSOLI
Condividi questo articolo
Articolo precedente SIGNAL RELOAD XIX edizione – Il Ghetto, Cagliari
Articolo successivo ORNELLA MUTI in Racconti di Cinema

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Moulin Rouge – il musical, il Sistina Chapiteau prende forma
Musical Roma
Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 21 al 28 settembre
Evento Roma
Teatro Verde, 40 anni di magia, storie e comunità
Programmazione/Cartellone Recensioni/Articoli Roma
Note Sacre della IUC, Davide Bucci e Marianna Ivaschchenko in concerto
Concerto Roma