Schio Grande Teatro

Martedì 4 febbraio ore 21 – Teatro Civico

LELLO SERAO

LUCA SACCOIA

NATALE IN CASA CUPIELLO di Eduardo De Filippo

Spettacolo per attore cum figuris Una delle opere sacre della storia del teatro, una messinscena contemporanea, un unico attore, sette pupazzi, un gruppo di manovratori. Lo spettacolo, fedele al testo in napoletano di Eduardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, aprendo uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria di ogni spettatore. Il presepe è l’orizzonte in cui si muove tutta l’opera sia in senso reale che metaforico, è l’elemento necessario al capofamiglia Luca Cupiello per sperare in un’umanità rinnovata e senza conflitti, ma è anche la rappresentazione della nascita e della morte, è la miscela tra passato e presente. Tommasino, suo figlio, si fa quindi interprete di una tradizione, testimone di una rievocazione di fatti familiari comici e tragici che hanno segnato la sua vita. Con poesia e artigianalità si serve di figure che si rianimano dentro i suoi sogni/incubi, che continuano a riaffacciarsi alla memoria ogni anno come il presepe e i suoi pastori. Si lascia sorprendere ancora una volta dalle storie che questi raccontano, ripercorre il sogno del padre di smussare i conflitti. Un sogno che prende vita attraverso il teatro di figura, dal quale l’attore Luca Saccoia fa rivivere quel celebre “Natale” che ci accompagna da 90 anni.



Luca Saccoia, nato nel 1975 a Napoli, è attore e regista. Autodidatta che ama ricercare il proprio stile come un viaggiatore, piantando tende e non radici, divide la sua attività tra teatro, cinema e tv. Ha collaborato con il teatro San Carlo di Napoli come voce recitante e cantante solista per progetti legati ai giovani allievi di scuole primarie di I e II grado. Al cinema ha recitato in “La Divina Cometa” (2022) di Mimmo Paladino, “Fino ad essere felici” (2021) di Paolo Cipolletta, “Qui rido io” (2021) di Mario Martone.