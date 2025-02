sabato 15 febbraio, ore 21 domenica 16 febbraio, ore 16

Il musical senza età torna a far sognare nell’allestimento firmato da Luciano Cannito, con volti noti come Barbara Cola e Garrison Rochelle accanto a giovani talenti. Riduzione prevista per spettatori under 14.



SARANNO FAMOSI – Fame Il Musical

ideato e sviluppato da David De Silva

testi José Fernandez

liriche Jacques Lévy

musiche Steve Margoshes

regia e coreografie Luciano Cannito

con Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi

e con Alice Borghetti, Flavio Gismondi, Ginevra Da Soller, Alfredo Simeone, Raymond Ogbogbo, Alessio Solla, Greta Arditi, Arianna Massobrio, Claudio Carlucci, Martina Giovannini

scene Italo Grassi

costumi Veronica Iozzi

direzione musicale Giovanni Maria Lori

arrangiamenti musicali Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro, Maurizio Sansone

produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment srl

È stato un cult per un’intera generazione, un fenomeno leggendario per tanti giovanissimi pieni di sogni e ambizioni. A trasportarlo dagli anni Ottanta ai giorni nostri, con gli allievi e gli insegnanti della scuola di Performing Arts di New York oggi alle prese con cellulari, video e selfie, è un affermato regista e coreografo come Luciano Cannito in un trionfo di canto, danza e musica per uno show dinamico e travolgente. Il Politeama Pratese è pronto ad animarsi con l’energia e le emozioni di tanti giovani artisti che sognano di diventare delle star: sono i protagonisti di «Saranno famosi. Fame Il Musical», in scena sabato 15 febbraio (alle 21) con replica domenica 16 (alle 16), con un cast che intreccia giovani talenti a nomi importanti.

Un tormentone, quello di «Saranno famosi», che iniziò nel 1982 con la celebre pellicola di Alan Parker, seguita da una serie tv e da un musical di successo internazionale firmato da David De Silva, lo stesso sceneggiatore e produttore del film. Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario collettivo come sinonimo del desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Passione, sudore, talento, competizione, sconfitte e i successi: sono gli ingredienti di una storia che a distanza di quarant’anni continua a emozionare ancora nuove generazioni di pubblico e ispirare tanti giovani talenti. La scelta registica e l’adattamento di Cannito, in particolare, puntano a rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni e dunque più facilmente identificabile nel pubblico di oggi.

Nell’allestimento firmato per la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di «Cabaret» nella passata stagione al Politeama, il musical prodotto dalla Fabrizio Di Fiore Entertainment sposta dunque l’azione dagli anni Ottanta a oggi affidandosi a un cast di volti noti di teatro, musica e tv, fra cui spiccano i nomi di Barbara Cola nel ruolo di Miss Sherman, la preside (una voce straordinaria che le valse il secondo posto al festival di Sanremo nel 1995 con «In amore» in coppia con Gianni Morandi) e Garrison Rochelle nei panni di Mr Myers, docente di recitazione (per vent’anni è stato l’insegnante di danza nella scuola televisiva di «Amici»). Fra le ultime new entry nel cast, di cui fanno parte anche Lorenza Mario e Stefano Bontempi, anche Martina Giovannini nel ruolo di Mabel, una delle protagoniste dell’edizione 2023 di «Amici». Il risultato sarà un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che, oltre a proporre il celebre brano «Fame» vincitore di un Academy Award, avrà una colonna sonora arricchita di nuovi brani, orchestrazioni moderne, inedite coreografie. Le scene sono firmate da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori e gli arrangiamenti musicali da Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro e Maurizio Sansone.

Il costo del biglietto d’ingresso varia da 30 a 60 euro (riduzioni per under 14 a partire da 15 euro, in galleria o platea). È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio). Prima dello spettacolo serale, possibilità di aperitivo con buffet su prenotazione (15 euro) scrivendo a bar@politeamapratese.it o inviando un messaggio su WhatsApp al numero +393887897303. Informazioni: www.politeamapratese.it