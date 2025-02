Catania riscopre Pacini

Catania si prepara ad accendere i riflettori su una delle figure più affascinanti e ingiustamente dimenticate della storia dell’opera: Giovanni Pacini. Con la “1ª Settimana Paciniana” per celebrarne il 229° anniversario della nascita.

Ideata dall’Associazione Catania per il Bellini, con il supporto del Rotary Club Catania-Est, del Rotaract Club Catania Est e dell’Associazione Kefi la manifestazione offrirà una rassegna di eventi, concerti e iniziative dedicate alla riscoperta di Giovanni Pacini, figura centrale del melodramma ottocentesco purtroppo oggi quasi dimentica. Gli eventi aperti al pubblico si terranno il 15 febbraio nel Foyer del Teatro Massimo Vincenzo Bellini e il 16 febbraio presso la Badia di Sant’Agata, con un programma di appuntamenti dedicati alla musica e alla figura di Pacini.

Sabato 15 febbraio 2025, alle ore 10.00, presso il Foyer del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, si terrà la presentazione della nuova edizione della riduzione per Pianoforte e Canto dell’opera Maria, Regina d’Inghilterra di Giovanni Pacini. Per la prima volta dopo oltre 120 anni, un lavoro di Pacini torna su carta in un’edizione moderna, segnando un momento storico nella riscoperta del suo repertorio operistico.

Questa edizione è edita in tiratura limitata dall’Associazione Catania per il Bellini, nuova realtà culturale che cerca di porsi come riferimento nella valorizzazione del patrimonio musicale meno conosciuto. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Il Rotary per Giovanni Pacini”, promosso dal Rotary Club Catania Est, che ha supportato il recupero di questo importante lavoro sul compositore nato a Catania.

Dopo i saluti istituzionali del Sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano e del Direttore Artistico del Teatro Fabrizio Maria Carminati dialogheranno:

Carlo Di Bella – Presidente dell’Associazione Catania per il Bellini e Curatore dell’Edizione

Giuseppe Montemagno – Conservatorio V. Bellini di Catania

Coordinerà l’incontro Caterina Rita Andò – Responsabile della Comunicazione del Teatro Massimo Bellini

Maria, Regina d’Inghilterra, rappresentata per la prima volta nel 1843 al Teatro Carolino di Palermo e successivamente alla Scala di Milano, è uno degli esiti più maturi della produzione paciniana. Il libretto, firmato da Leopoldo Tarantini, si ispira al dramma Marie Tudor di Victor Hugo, offrendo un intenso affresco storico e psicologico seppur fantasioso della regina Maria I d’Inghilterra.

L’opera si distingue per la profondità drammatica della scrittura vocale, con arie di grande intensità espressiva e un uso orchestrale sofisticato che anticipa soluzioni armoniche tipiche del tardo Romanticismo.

La nuova edizione della Riduzione per Pianoforte e Canto, rappresenta un traguardo fondamentale per la musicologia italiana, consentendo per la prima volta a cantanti, studiosi e direttori d’orchestra di accedere a un materiale fino ad oggi introvabile. Il lavoro di revisione ha richiesto un attento confronto tra le fonti originali, ricostruendo fedelmente la partitura e restituendo al pubblico un’opera di straordinario valore storico e musicale.

Domenica 16 febbraio, alle ore 17.00, la Badia di Sant’Agata ospiterà il recital “Catania riscopre Pacini – Tra le Melodie Ritrovate di Giovanni Pacini”, un evento che riporta alla luce pagine rare e dimenticate del grande compositore catanese. Promosso dall’Associazione Catania per il Bellini, con il sostegno del Rotary Club Catania Est insieme al Rotaract Club Catania Est e l’Associazione KEFI, il concerto proporrà arie tratte da opere come Maria, Regina d’Inghilterra, L’Ultimo Giorno di Pompei, La Vestale, Bondelmonte e Saffo, alcune in prima esecuzione assoluta in epoca moderna. Si alterneranno il soprano Martina Scuto, il tenore Davide Benigno e il baritono Graziano D’Urso, accompagnati al pianoforte da Giulia Russo. L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire l’arte di Pacini e il suo contributo alla grande tradizione operistica italiana.