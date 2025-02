L’arpa celtica incontra il tip tap

Sabato 1 marzo 2025 alle ore 21, il Teatro Pime di Milano, via Mosè Bianchi 94, ospiterà Tap the Mask, un’originale performance della compagnia Harp & Tap, che unisce due mondi apparentemente lontani: l’arpa celtica e la tap dance.

L’evento fa parte della stagione 2024-2025 del Teatro Pime di Milano.

“Tap the Mask”, come precisa Andrea Zaniboni, direttore artistico del nostro Teatro, “è uno spettacolo che incarna perfettamente lo spirito di ricerca e innovazione che il Teatro Pime ama promuovere. L’incontro tra l’arpa celtica e la tap dance genera un dialogo unico tra suono e movimento, in un gioco di contrasti e armonie che sorprende e affascina”.

Lo spettacolo, ideato da Adriano Sangineto e Ilaria Suss, si sviluppa attraverso una serie di quadri musicali in cui i due protagonisti si sfidano, duellano e infine si alleano, alternando i ruoli in scena e superando ogni connotazione predefinita. In un intreccio di suoni e ritmi dalle colorazioni inaspettate, lo spettacolo passa da una grottesca maschera della commedia dell’arte al ritmo pulsante di un ragtime anni ’30, con un dialogo continuo tra lo swing, il groove e le molteplici sonorità dell’arpa.

Il tema centrale di Tap the Mask è la maschera sociale ed emotiva che spesso cela aspetti profondi dell’individuo. Attraverso un percorso artistico ed emotivo, i due protagonisti rivelano le sfaccettature della loro relazione, dando voce a emozioni universali come gioia, gelosia, protagonismo, rabbia e tristezza. Il risultato è un’esperienza scenica sorprendente, in cui la musica e la danza diventano strumenti di esplorazione e rivelazione.

I biglietti da € 12 a € 17 sono disponibili online teatropime.it_tapthemask oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Per chi lo desidera, è anche possibile abbonarsi al Teatro Pime nel modo seguente:

3 ingressi: Abbonamento 3 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 40

L’abbonamento agli spettacoli, consigliabile per la sua convenienza, si può acquistare online: www.teatropime.it/biglietteria oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con culture. Il Teatro Pime è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

centropime.org

www.teatropime.it/cartellone

