Leonardo Petrillo

Circo Zarathustra

Nietzsche in pista

con Violante Placido ed Ennio Coltorti

Un nichilismo mai passivo o rassegnato, che affronta eroicamente la realtà per tentare di dare un senso alla vita: con Circo Zarathustra – una produzione Teatro Biondo Palermo –, Leonardo Petrillo porta sul palcoscenico del Teatro Grassi, dal 6 al 10 maggio, il pensiero paradossale, estremo e contraddittorio di Friedrich Nietzsche.

Friedrich Nietzsche, dopo aver profetizzato la degenerazione della società occidentale, ha trascorso gli ultimi undici anni di vita in silenzio. Oggi riprende la parola, “uomo tra gli uomini”, per discutere di morale con il suo grande amore, Lou von Salomè, e il suo personaggio più famoso, Zarathustra, il primo tra tutti i profeti – islamici, ebrei e cristiani.

Attingendo agli scritti di Nietzsche, Leonardo Petrillo firma e dirige un’opera che condensa il pensiero paradossale, a volte estremo e contraddittorio del filosofo più controverso della modernità. Nella sua personale lettura, Zarathustra, il profeta consapevole che «Dio è morto», si assume il compito di annunciare al mondo la propria visione; ma, nel momento in cui prende la parola, non viene ascoltato, perché è in corso uno spettacolo circense. Attori, funamboli, clown e acrobati circondano il filosofo, ideatore del pensiero dell’eterno ritorno, apparso per condividere le sue profezie anche con chi fatica a sostenere quel meraviglioso caos interiore, capace di «generare una stella danzante».

Piccolo Teatro Grassi (via Rovello, 2 – M1 Cairoli), dal 6 al 10 maggio 2026

Circo Zarathustra

Nietzsche in pista

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

con Violante Placido ed Ennio Coltorti

e con Lucia Brusadin, Salvo Cirrincione, Lorenzo Covello, Giuseppe Muscarello

scene Carlo De Marino, costumi Dora Argento

musiche Mariano Bellopede, luci Cesare Accetta

coreografie Giuseppe Muscarello

assistente alla regia Giuseppe Bongiorno

direttrice di scena Valentina Enea

responsabile dei servizi tecnici Giuseppe Baimonte

produzione Teatro Biondo Palermo

con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania

Orari: giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì ore 20.30; domenica ore 16.

Durata: spettacolo in allestimento.

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni piccoloteatro.org