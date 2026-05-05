Dal 15 al 17 maggio

PIANO CITY MILANO

Dal 15 al 17 maggio torna a Milano

il festival diffuso che ridisegna la città con la musica

OLTRE 250 CONCERTI IN PIÙ DI 140 LUOGHI

Inaugura il festival

SOFIANE PAMART

Online il programma degli eventi

www.pianocitymilano.it

Dal 15 al 17 maggio torna PIANO CITY MILANO, il festival diffuso che ridisegna la città con la musica.

Promosso e prodotto da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, la sedicesima edizione del festival conta oltre 250 concerti in tutta la città e non solo, coinvolgendo più di 250 artisti italiani e internazionali che si esibiranno in oltre 140 luoghi.

«La musica è di tutti e a tutti deve arrivare. È un principio di democrazia ad ispirare Piano City Milano – commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Ciò che caratterizza la manifestazione da sedici edizioni è, infatti, la capacità di entrare nei luoghi dell’arte e della cultura più istituzionale così come nei cortili, nei parchi, nei quartieri popolari, per parlare a chiunque. Non fa eccezione l’edizione 2026 della rassegna: grazie alla bravura di pianisti e musicisti di fama internazionale, concerti, laboratori e occasioni di incontro in musica faranno vibrare di emozioni il Teatro alla Scala, la GAM, le Torri del Gratosoglio, il velodromo Maspes-Vigorelli o il CASVA, regalando a chi abita o è in visita a Milano momenti speciali. Con i suoi appuntamenti di qualità, Piano City Milano si conferma così una delle manifestazioni culturali più coinvolgenti ed emozionanti che la nostra città ospita nel corso dell’anno, un’eccellenza di cui siamo orgogliosi». Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.

«Piano City Milano si conferma uno degli appuntamenti più vivaci della scena culturale milanese. Ogni anno la città si riempie di musica, quest’anno con oltre 250 concerti sparsi in 140 luoghi, trasformando Milano in un grande palcoscenico aperto a tutti. Il festival come sempre non si ferma ai luoghi ‘classici’, ma arriva anche in spazi meno abituali nei quartieri, portando la musica in luoghi da riscoprire come l’Ex Cinema Orchidea, che si riapre straordinariamente alla città in quest’occasione. Dentro questo percorso si inserisce anche ‘Armonie di comunità’, il progetto sostenuto dalla Fondazione di Comunità Milano che porta i concerti in ospedali, strutture di accoglienza, ma anche alla Biblioteca Calvairate e in spazi urbani come via Chavez. L’idea è semplice: usare la musica per creare inclusione e rendere la cultura più accessibile». Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

«Piano City Milano diffonde la musica sul territorio e quest’anno si conferma più che mai inclusivo, con grandi nomi del pianoforte di oggi e di domani, da tutta Italia e dal mondo, in ogni quartiere della città. Luoghi emblematici e da scoprire, dal Gratosoglio al quartiere Niguarda, dal Vigorelli al QT8 a San Vittore e così via, per l’occasione accolgono tra le note un pubblico di qualunque età, con concerti e laboratori. Nuove musiche e nuovi progetti rimarcano lo spirito innovativo e internazionale, oltre che comunitario, del festival. Un sentito grazie ai preziosi partner e ai calorosi milanesi che ospitano concerti in casa propria per questa tre giorni straordinaria». Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica Piano City Milano.

Con il contributo di Fondazione di Comunità di Milano.

Si conferma main partner del festival Corriere della Sera, affiancato dai partner Volvo Car Italia, Area Mameli, NTT Data, Serravalle Designer Outlet; per i talenti Hermès; supporter Apple Music Classical, Milano Certosa District, Armani / Silos, Agnona, Fondazione Prada.

Tra i partner istituzionali: Galleria D’Arte Moderna, Teatro alla Scala, Università IULM, ADI Design Museum, Museo Bagatti Valsecchi, Teatro Franco Parenti, Accademia Pianistica della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, Conservatorio G. Verdi di Milano, Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, Conservatorio B. Marcello di Venezia, Premio Venezia, Civica Scuola di Musica C. Abbado, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Concours international de piano d’Orléans e Concerts au Château de Ville d’Avray.

Partner tecnici Griffa Pianoforti, Steinway & Sons, Tagliabue, Yamaha, Kawai, Fazioli, Piatino Pianoforti, Scorticati, Tarantino Pianoforti, Serazio Pianoforti.

Media partner Radio Capital, Music Paper, Zero, Club Milano, Le Rane, Lampoon, con la collaborazione di Yes Milano.

Partner Scientifico: Politecnico di Milano.

Mobility partner: bikeMi.

Per il secondo anno consecutivo, bikeMi powered by IGPDecaux è mobility partner di Piano City Milano, con una promozione dedicata che offre il 50% di sconto sull’abbonamento giornaliero per i tre giorni di evento, invitando il pubblico a muoversi in modo sostenibile tra i concerti diffusi in città. Tra le novità di quest’anno, la presenza di un corner bikeMi all’evento di inaugurazione. La partnership riflette l’impegno di IGPDecaux, membro dell’Alleanza per l’Aria e il Clima del Comune di Milano, nel promuovere azioni consapevoli verso soluzioni di mobilità urbana più sostenibili per supportare la transizione ecologica della città.

Water partner: WAMI.

Il programma degli eventi è disponibile online a partire da oggi, martedì 5 maggio, sul sito ufficiale www.pianocitymilano.it.

Tutti i concerti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni.

INAUGURAZIONE e MAIN STAGE

Venerdì 15 maggio alle 21.00, la GAM – Galleria D’Arte Moderna accoglie sul Main Stage uno degli artisti più iconici della scena contemporanea: Sofiane Pamart.

Tra i più ascoltati al mondo, Pamart porta a Milano un universo sonoro capace di parlare a un pubblico trasversale. Primo pianista nella storia a esibirsi e registrare il tutto esaurito allo Stade de France e all’Accor Arena di Parigi, incarna una figura unica, tra cultura urban e haute couture, con una scrittura intensa, poetica e riconoscibile.

Sabato 16 maggio alle 21.00 è la volta di AyseDeniz con Frozen in Time, un progetto originale che unisce virtuosismo e sensibilità contemporanea. Pianista di formazione internazionale e membro votante dei GRAMMY®, AyseDeniz è considerata una delle pianiste emergenti più interessanti della scena mondiale. Alle 22.00 suona Gaël Rakotondrabe, artista francese di grande raffinatezza e ricerca che nel 2008 ha vinto il Primo Premio al concorso pianistico al Montreux Jazz Festival, che vanta collaborazioni con Marina Abramovic, Willem Dafoe e Anohni (Anthony & The Johnson). Segue l’incontro speciale tra Rami Khalifé, che torna sul palco di Piano City Milano, e il fratello Bachar Mar-Khalifé, che alle 23.00 danno vita a un dialogo musicale raro e intenso tra radici libanesi, influenze classiche e aperture contemporanee.

A mezzanotte, la Piano Night di quest’anno si apre alle sonorità elettroniche e immersive di Stegonaute, un’esperienza tra ambient e narrazione suggestiva in cui pianoforte, i sintetizzatori e i materiali sonori costruiscono paesaggi sonori sospesi e visionari.

Domenica 17 maggio, la GAM ospita protagonisti assoluti della scena internazionale. Alle 19.00 Andrea Bacchetti e Dado Moroni con “Two Pianos One Soul”, il programma a due pianoforti che esplora, con contaminazioni tra classica e jazz, musiche di Bach, Schubert, Debussy, Omizzolo, Monk, Peterson, Evans e altri ancora. Alle 20.00 la pianista britannica Zoe Rahman, vincitrice dei principali premi jazz del Regno Unito, che porta un repertorio che riflette il suo background classico, le sue radici britannico-bengalesi e la sua ampia cultura musicale. Alle 21.00 è la volta di Wayne Horvitz, figura chiave della scena Downtown newyorkese, innovatore capace di attraversare jazz, contemporanea e sperimentazione con uno stile radicale e in continua evoluzione. Chiude il festival, alle 22.00, Tigran, tra i pianisti più visionari della sua generazione: virtuoso capace di fondere jazz, rock progressivo e tradizione armena, costruisce universi sonori potenti e spirituali, riconosciuti e celebrati a livello internazionale come una delle espressioni più originali della musica d’oggi.

PIANO CENTER

I concerti che si svolgono durante il giorno nel meraviglioso giardino all’inglese della GAM, uno dei cuori più eleganti e narrativi del festival, tra Piano Giardino e Piano Laghetto, sono dedicati espressamente alla villa e al giardino.

Sabato 16 maggio Piano Giardino si apre con un omaggio monografico a Chopin del giovanissimo Giulio Libero Consoli (alle 10.30), seguito dal talento internazionale di Kostantin Emelyanov (alle 12.10) dell’Accademia Pianistica della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro. La giornata prosegue con Axel Trolese (alle 15.40), che prevede un programma Belle Epoque in sintonia con la mostra Troubetzkoy attualmente allestita alla GAM, successivamente, è la volta della maestosa creatività di Enrico Intra (alle 17.10), che presenta in anteprima nuove composizioni ispirate alla GAM che saranno incluse nel suo prossimo album, e infine chiude il concerto di Danilo Blaiotta (alle 19.50) e il suo nuovo progetto di tributo a Paolo Conte.

Domenica 17 il programma si muove tra contemporaneo e grande repertorio: da Aki Kuroda (alle 10.30) e Ilaria Brognara (alle 12.10) a “Napoleone e altri eroi” di Francesco Libetta & friends (alle 14.50), con la partecipazione di Christian De Nicolais, Simone Mao e Giovanni Mascia, per poi approdare alle atmosfere sospese e contemplative di Leo Gevisser (alle 17.20), prix du public Concours International de piano d’Orléans, e le incantevoli sonorità di Hans Otte, a cent’anni dalla nascita.

Affacciato sull’acqua e immerso in un’atmosfera raccolta e poetica, Piano Laghetto propone un programma che valorizza l’intimità dell’ascolto e la qualità interpretativa. Sabato 16 maggio si susseguono il Duo Intreccio (alle 11.20) con il programma La natura racconta: l’ascolto della natura attraverso lo sguardo dell’infanzia, Mila Gostijanovic (alle 14.50), in collaborazione con Concerts au Château de Ville d’Avray, e il progetto “Dancing Queens” di Ginevra Costantini Negri ed Elena Chiavegato (alle 19.00), con brani di Mel Bonis, Amy Beach, Fanny Mendelssohn e altre compostrici di spicco.

Domenica 17 il palco accoglie Davide Conte (alle 11.20), secondo classificato Premio Venezia 2025, seguito da Simone Mao (alle 13.00) e Gisela Mabel (alle 16.30), la cui musica intreccia jazz, influenze africane e sensibilità contemporanea.

ARMONIE DI COMUNITÀ

Con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, quest’anno Piano City Milano rafforza la propria vocazione pubblica e sociale con il progetto di welfare culturale Armonie di comunità, che riconosce nella musica uno strumento di inclusione. Dal dialogo con il territorio nascono interventi che portano il pianoforte nei luoghi della fragilità, promuovono percorsi di riscatto e partecipazione, rigenerano spazi urbani e sostengono empowerment ed equità di genere, confermando il festival come motore di coesione sociale di una città più solidale, accessibile e consapevole.

Si parte venerdì 15 all’Edicola Civic Garibaldi alle 18.00 con le composizioni originali del giovanissimo Eduardo Elia Amore.

Sabato 16 alle 10.30 la musica di Piano City Milano si espande in tre diverse location: alla Biblioteca di Calvairate Andrea Giovanni Pogliani presenta Maledetti Cantautori, un omaggio al grande cantautorato da Bob Dylan a De André, Guccini e Battisti; al Giardino Gabriella Bortolon il Duo Adami-Chiarella propone Musica e film, un viaggio nelle colonne sonore da Chaplin a Morricone e, alla Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, Danilo Remo Venturoli rende omaggio a Umberto Bindi.

Alla Casa delle Donne alle 11.30 la newyorkese Noa Fort intreccia jazz, improvvisazione e influenze di musica classica contemporanea in un concerto dedicato alla femminilità, alla pace e alla speranza. Alle 12.00 il Parco Chiesa Rossa accoglie Carlo Morena con un programma dedicato a Ennio Morricone, mentre alle 14.30 il jazz di Gaetano Liguori risuonerà nel Carcere di San Vittore con il “concerto per la libertà” (riservato ai detenuti).

Eccezionalmente, in occasione di Piano City Milano, riapre la Stazione di Porta Genova per un ultimo saluto prima della chiusura per riqualificazione: alle 17.00 lo spazio si trasforma in un palcoscenico accogliendo l’elettronica di Andor Sanderson.

Nei nuovi spazi del CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive all’ex mercato del quartiere QT8 una serie di Piano Lesson e concerti che si apre alle 10.30 con Ingrid Carbone e L’universo femminile tra Schubert, Liszt e Leoncavallo, prosegue alle 12.00 con Emanuele Ferrari e il suo Tra estro e passione: Brahms e alle 13.30 con le improvvisazioni di Alberto Forino in Holdin Egos. Alle 15.00 Jorge Juárez Alvarez riscopre Giulio Ricordi con Ricordi di Milano, mentre alle 16.30 Véronique Vanhoucke chiude la giornata la musica del pittore James Ensor con Ensor on the Beach.

Case Nuove – Spazio Verde ospita alle 16.00 i giovani talenti del quartiere San Siro, seguiti da concerti per due pianoforti dedicati alla musica del XX secolo dal Giappone al Sudamerica alle 18.00 con il Duo pianistico Sugiko Chinen & Luca Arnaldo Maria Colombo e alla tradizione iberica alle 20.00 con il Duo pianistico Valero – Rodríguez.

Domenica 17 alle 9.00 l’appuntamento di quartiere in Via Chavez con Skùmaskot accompagna le prime ore del mattino. In Via Benedetto Marcello alle 11.00 l’omaggio ai Beatles di Fabrizio Grecchi, mentre a Cascina Turro alle 11.30 note classiche con Corinna Cesarotto.

Alle 14.30 al Centro Milano Donna Pietro Formai propone un programma interamente incentrato sull’universo femminile, e alle 15.30 alle Torri Bianche del Gratosoglio Nicolas Horvath presenta in prima italiana Assassin’s Creed: The Piano Collection, rendendo omaggio alla celebre saga di videogiochi dai mondi e immaginari fantascientifici/fantasy.

Yasugo Segawa alle 16.00 all’Istituto Neurologico Carlo Besta esegue un repertorio per sola mano sinistra. Alla Fondazione Biffi – Residenza Villa Antonietta alle 16.30 La canzone napoletana al pianoforte con Luca Bombardi.

ALBA

Domenica 17 alle 6.00 il concerto all’alba si svolge al Velodromo Maspes-Vigorelli, luogo simbolico della città che nel passato ha ospitato anche storici concerti internazionali di artisti come i Beatles, i Led Zeppelin e tante altre grandi band della scena pop, rock e non solo. In questo contesto, che Milanosport riapre alla musica quest’anno eccezionalmente per Piano City Milano, il compositore islandese Snorri Hallgrímsson presenta le sue musiche, pensate per accompagnare il risveglio della città in un’atmosfera sospesa e onirica. Un’alba suggestiva in cui il suono si intreccia con la luce nascente.

ANTEPRIMA

Giovedì 14 maggio torna il consueto appuntamento con l’anteprima di Piano City Milano presentata da Apple Music Classical. All’Anfiteatro del Liberty si esibirà Olivia Belli, tra le compositrici più riconoscibili della contemporary classical internazionale, apprezzata per una scrittura evocativa e contemplativa.

Per tutta la durata del festival l’Anfiteatro del Liberty sarà attraversato dalle musiche originali di Thomas Umbaca: un soundscape composto appositamente per questa nuova edizione di Piano City Milano, pensato per avvolgere e far risuonare la venue iconica di Apple in un’esperienza d’ascolto immersiva.

CITY CONCERT

Venerdì 15 maggio un percorso di avvicinamento al festival prevede i concerti nelle Scuole dell’Infanzia di Milano, in collaborazione con l’Associazione Diamo il La, con i pianisti Fabio Arisi, Mell Morcone, Francesca Signorini ed Elena Zuccotto. Alle ore 12.00, all’Aeroporto di Milano Linate in collaborazione con SEA, Claudio Maviglia presenta una selezione di colonne sonore.

Venerdì alle 19.00 presso Fondazione Prada, in occasione della mostra Dash di Cao Fei, il Piano Reading di Marco Rossari e Pietro Aloi Animalia, dalle metamorfosi fantastiche di Cortazar.

Anche quest’anno Volvo Car Italia con Volvo Studio Milano è partner di un percorso musicale che attraversa epoche e linguaggi del pianoforte, con una programmazione che unisce repertorio classico e nuove sensibilità contemporanee. Sabato 16 alle 15.00 Edoardo Riganti Fulginei, terzo classificato Premio Venezia 2025, interpreta Mendelssohn, Schumann e Balakirev. La giornata prosegue alle 19.00 con la Piano Lesson di PierC, tra i protagonisti di X Factor, in conversazione con Samuele Valori (Billboard Italia). Domenica 17 la programmazione vede i laboratori per bambini con la Toy Piano Orchestra di Piano City Milano e la musica di Terry Riley alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00 e, alle 16.00, la Piano Lesson di Sergio Cammariere con suoi brani, in dialogo con Hamilton Santià (Rolling Stone). Per iscriversi ai laboratori scrivere a pianocity@lanuovamusica.com.

Nell’ottica della rigenerazione urbana e di quartiere, sabato 16 maggio Area Mameli omaggerà il quartiere Niguarda con una giornata speciale fatta di musica per pianoforte e non solo. Nella piazza pedonale di Viale Suzzani 96-98, davanti all’ingresso del cantiere dell’ex Caserma Mameli, prenderà vita una vera e propria festa per tutta la città: ad arricchire lo spazio e intrattenere il pubblico, tre concerti per pianoforte di Arturo Stàlteri, Edoardo Vilella e i Genesis di Marco Bottazzi, il vintage market gestito da Remira Market e il servizio di ristoro organizzato da Ape Milano e Ape Cesare.

La giornata si inserisce in un progetto più ampio, che prevede la nascita di una “nuova area” di Milano, l’Area Mameli, un tempo occupata dall’omonima ex caserma, e che sarà finalmente uno spazio aperto al quartiere e alla città. Durante la giornata sarà possibile visitare parte del cantiere e approfondire il processo di riqualificazione, con le operazioni di bonifica attualmente in corso.

Il progetto nasce dall’impegno congiunto di Ardian e Near, insieme a Prelios SGR quale gestore esterno di AREEF 3 Mameli SICAF. Si tratta di un intervento di oltre 100mila metri quadrati che punta a unire sostenibilità ambientale, innovazione sociale e qualità urbana, creando una nuova area capace di far dialogare e connettere i quartieri di Niguarda con Bicocca e il Parco Nord.

Tra le location si conferma Armani/Silos che ospiterà un concerto speciale per questa nuova edizione del festival: domenica 17 alle 11.00 Angelo Trabace presenta Orfeo, una performance immersiva per pianoforte, live electronics e immagini di Virgilio Villoresi. Nato dalla collaborazione tra il compositore e il regista, il progetto mette in dialogo musica e scrittura visiva in un’esperienza che unisce tradizione classica e ricerca elettro-acustica, dando vita a un universo sonoro e immaginifico di forte intensità evocativa.

Nel cuore del quartiere Bicocca, in BiM – il progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando un iconico edificio in una work destination all’avanguardia, che unisce business, cultura e socialità – il pianista Ji Liu propone sabato 16 alle 17.30 Low: From Bowie to Glass, un programma che esplora il dialogo artistico tra David Bowie e Philip Glass. Al centro della performance la trascrizione per pianoforte solo della Low Symphony di Glass, ispirata all’album Low di Bowie e Brian Eno, affiancata da nuovi arrangiamenti di brani iconici come Starman, Space Oddity e Sound and Vision, in un percorso che ricompone l’universo sonoro e creativo tra rock e minimalismo contemporaneo.

Il progetto di rigenerazione urbana e sviluppo di quartiere Milano Certosa District ospita tre concerti: sabato 16 alle 12.00 all’Ex Koelliker si tiene Il Piano di Agatha Christie, Piano Reading dedicato ad Agatha Christie, cent’anni dopo la sua misteriosa scomparsa durata 11 giorni, con il racconto del musicologo Giacomo Sangiorgi e al pianoforte Pietro Beltrani. Alle 17.00 alla Forgiatura l’omaggio a Joe Hisaishi di Domenico Balducci, mentre alle 18.00 segue l’esibizione di Francesco Lettieri con composizioni originali.

Domenica 17 alle 16.00 alla Piscina Cozzi, per Milanosport, Alberto Bof unisce pianoforte ed elettronica con un linguaggio synthwave e brani come The Distance Between Us, Giulia e Mirrors, insieme a composizioni inedite e reinterpretazioni contemporanee, in un set che alterna energia dance e momenti di sospensione.

Per l’intera giornata di sabato 16, la Rotonda della Besana ospita uno dei progetti speciali del festival: l’esecuzione integrale dei Poemi Sinfonici e delle Sinfonie di Franz Liszt nelle versioni pianistiche a quattro mani e due pianoforti, in collaborazione con NTT Data. Dalle 11.30 alle 18.30 pianisti come Roberto Franca, Marino Nahon, Carlotta Lusa e altri ancora danno vita alla modernità visionaria di Liszt che culmina con Sinfonia Faust e Sinfonia Dante, con la partecipazione straordinaria del Coro I Giovani dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

NTT DATA è un’azienda leader nei servizi di business e tecnologia, impegnata ad accompagnare imprese e istituzioni verso un futuro digitale sostenibile e responsabile. Presente in oltre 50 Paesi, mette a disposizione competenze avanzate in intelligenza artificiale, cloud e infrastrutture digitali. Parte del gruppo NTT, che investe costantemente in ricerca e innovazione, è presente in Italia con oltre 6.000 professionisti. Per il secondo anno consecutivo, NTT DATA sostiene Piano City Milano, confermando il proprio impegno a favore della cultura e della comunità.

Impegnata dal 2018 nel sostegno di Piano City Milano, Hermès Italie conferma anche quest’anno il proprio supporto ai giovani talenti emergenti. Al Teatro Franco Parenti – Bagni Misteriosi, sabato 16 alle ore 18:30 Alessandro Sgobbio presenta Piano Music 3, un progetto che intreccia pianoforte ed elettronica; domenica 17 alle ore 18:30 il palco è invece dedicato alla performance di musiche originali ed elettronica di Ze in the Clouds.

Piano City Milano si conferma capace di estendere l’esperienza musicale oltre i confini urbani: dal cuore di Milano fino a Serravalle Designer Outlet, la musica continua a fluire senza interruzioni. Sabato 16, il progetto Concerto in due Atti di Gabriele Rossi si sviluppa in due atti collegati tra loro: alle 14.00 al Parco Ravizza con Atto I, e alle 17.30 presso Serravalle Designer Outlet con Atto II, in un percorso che evolve dalla dimensione narrativa e classica a una più sperimentale e contemporanea. I due appuntamenti sono concepiti come un unico viaggio musicale e saranno collegati da una navetta gratuita dedicata al pubblico al quale sarà riservato anche un aperitivo offerto a Serravalle. Le registrazioni per poter riservare il posto sulla navetta sono già aperte.

Domenica 17, sempre a Serravalle, il programma prosegue con Alice Albicini e il suo omaggio alla swing era dal titolo “One more, once – il jazz nella swing era”.

All’Università IULM, il pianoforte si apre alle sonorità del flamenco. Sabato 16 alle 18.30 Andrés Barrios intreccia canti popolari, flamenco e composizioni originali, offrendo una rilettura personale e attuale del patrimonio musicale iberico.

Il Giardino di Leonardo del Politecnico di Milano ospita sabato 16 alle 11.00 la pianista e matematica giapponese Sachiko Nakajima, che reinterpreta il folk nipponico tra jazz e improvvisazione.

Il Teatro alla Scala ospita nel Ridotto dei Palchi, sabato 16 alle 17.00, l’omaggio ad Alfred Brendel con Giuseppe Guarrera e musiche di Bach, Beethoven e Liszt, e domenica 17, sempre alle 17.00, Daniele Martinelli, primo classificato Premio Venezia 2025.

Sabato 16 maggio il festival attraversa la città con un programma che intreccia repertori di vario genere, linguaggi musicali e luoghi, trasformando Milano in una geografia diffusa del pianoforte. Ogni concerto disegna una mappa di ascolti che abbraccia classica, jazz, improvvisazione, canzone d’autore e sperimentazione.

Nel cortile di Corso di Porta Vigentina, 31 il concerto dedicato alle sfumature dell’amore Liebe und Leben di Chiara Schmidt in collaborazione con FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e Fondazione Francesco Somaini Scultore.

All’Ex Cinema Orchidea, luogo storico che riapre al pubblico dopo 17 anni, il pianista e narratore Luca Schieppati, con la partecipazione dei giovani Valeria Bianchi, Ryutaro Sugiyama, Luyao Zhang e Kevin Zhao, presenta alle 10.30 un omaggio a Carl Maria von Weber nel bicentenario della morte, seguito alle 12.30 dal workshop partecipativo Il Pianoforte è un’orchestra di Claudio Dauelsberg e alle 15.30 dai percorsi pianistici Fiabe e tormenti: il pianoforte racconta in collaborazione con il Conservatorio Donizetti di Bergamo, con introduzione a cura di Alfonso Alberti.

All’Ex Paolo Pini alle 14.00 Lorenzo Tosarelli rende omaggio a Guinga, mentre il Museo Don Gnocchi vede Silvia Di Chiara alle 15.30 con un programma di musica contemporanea.

I giovani brillanti Marco Federico, Maria Drufuca e Omar Al Deek si esibiscono nello spazio pubblico “Piazze Sonore” in Via Savaré alle 16.00. Uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini, dove la musica diventa uno strumento di inclusione e aggregazione

Alle 18.00 alla Cineteca Milano Arlecchino, in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana, il grande Bruno Canino interpreta Schubert e Brahms.

All’Auditorium Lattuada, dalle 15.00 fino a pomeriggio inoltrato, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado dà vita a una maratona dedicata a Ravel, Haydn, Mozart e al jazz. Al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano gli studenti delle classi di composizione affrontano l’integrale degli Studi per pianoforte di Gyorgy Ligeti accanto a 30 composizioni di giovani compositori.

mare culturale urbano – cascina torrette ospita alle 16.00 il pianista nipponico Ryota Kikuchi e alle 18.00 le musiche originali di Davide Santacolomba. Un inizio speciale per festeggiare un compleanno altrettanto speciale: proprio 10 anni fa inaugurava mare culturale urbano con Piano City Milano e una due giorni intensa di musica per pianoforte.

Ad Agnona Showroom alle 17.00 le musiche originali di Mattia Vlad Morleo. Alle 18.00 e successivamente alle 19.00 alla Piazza della Fontana dell’Ippodromo Snai San Siro il concerto di musica classica del giovane talento Guido Orso Coppin. Alle 16.00, presso la Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi, il concerto di musica classica di Andrea Carcano e Corrado Greco.

A Casa Emergency Davide “Boosta” Dileo firma un omaggio a Gino Strada.

Il Grand Hotel et de Milan ospita alle 12.00 Yazan Greselin in un percorso che va da Bach ai giorni nostri. All’Indigo Hotel Milan il pianista e compositore Gianluca Mancini propone alle 15.00 musiche originali. Allo Sheraton Milan San Siro il live di D Flat alle 16.00 esplora originali paesaggi sonori, mentre alle 17.00 allo Château Monfort il pianista Dario Latrino porta un programma dal titolo Il sogno, l’amore, il cielo. Il Senato Hotel Milano ospita una doppia serata: alle 18.00 il recital classico di Cinzia Dato e, alle 20.00, Marcelo Cesena con From Hollywood to Cinecittà, un viaggio nelle grandi musiche per il cinema. All’Hilton Milan il pianista e compositore Rocco De Rosa presenta alle 18.30 il suo universo tra jazz, world music e improvvisazione, mentre alle 19.45 da 21 House of Stories Navigli le musiche originali del duo Sonic Twins.

Domenica 17 maggio Piano City Milano prosegue il suo viaggio nella città con una giornata che unisce maratone pianistiche, luoghi simbolici e concerti, dal sorgere del sole fino alla sera, tra repertorio classico, jazz, colonne sonore e contemporanea.

Al Castello Sforzesco la giornata si apre alle 10.30 con Sotto il cielo di Spagna – parte I, ampia maratona dedicata a Manuel de Falla nel centocinquantenario dalla nascita e al pianismo iberico, con i giovani pianisti di Pianofriends, mentre nel pomeriggio, alle 16.00, Federico Bricchetto, con il suo programma dal titolo “Miniatures and form”, suona musiche di Kurtág e Prokofiev.

La Rotonda della Besana ospita i concerti a due pianoforti: da Šostakovič, Gershwin, Brahms e Schumann dei Duo Bonardi-Zullo (alle 10.00) e Duo Tolomelli-Castellani (alle 11.00), al Quartetto PianoPiano (alle 12.00), alla Piano Lesson di Giulia Mir sul concerto per pianoforte e orchestra (alle 14.00).

Nel pomeriggio Sotto il cielo di Spagna – parte II, con Vincenzo Balzani e Giuseppe Andaloro, seguito alle 17.00 dal Puiu Piano Duo e, alle 19.00, il duo Andrea Rebaudengo e Bruna Di Virgilio con un programma tra Steve Reich ed elettronica contemporanea con prime esecuzioni italiane.

Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano è protagonista di due maratone: alle 10.00 nella Sala Puccini con I verdi talenti del Verdi e alle 17.00 in Piazza Tina Modotti con Per fare un bosco, ci vuole un piano, aspettando il Bosco della Musica.

All’ADI Design Museum si sviluppa un percorso tra contemporaneo e divulgazione: Carlo Boccadoro apre alle 11.00 con Italia Germania 5-3, seguito alle 12.30 dall’omaggio a György Kurtág con i giovani talenti guidati Mariagrazia Bellocchio in collaborazione con Divertimento Ensemble, poi alle 14.30 la Piano Lesson di Enzo Beacco Galassia pianoforte con Ricciarda Belgiojoso, alle 16.00 il Clavicembalo ben temperato raccontato da Luca Mosca e alle 18.00 il celebre album Music for Airports di Brian Eno rivisto da Enrico Gabrielli.

Al Museo Bagatti Valsecchi alle 12.00 Luca Ciammarughi e Andrea Scalzo eseguono la “Patetica” di Čajkovskij a quattro mani, seguiti alle 13.00 da Mario Panciroli. Alle 14.30 Wataru Mashimo attraversa epoche e stili da Scarlatti a Liszt per un concerto in collaborazione con l’Accademia Pianistica della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, e alle 16.00 Eliana Grasso suona musiche di Debussy, Schumann e Chopin. Chiudono la giornata l’omaggio a Hans Werner Henze delle 17.30 in collaborazione con il Conservatorio B. Marcello di Venezia e, alle 19.00, il Duo Antonia Miller – Cristina Marton Argerich con À l’Ungherese.

Alla Fondazione Feltrinelli Bachar Mar-Khalifé racconta le origini libanesi della sua musica, con la partecipazione dell’autrice e conduttrice radiofonica RAI Marzia Puleo (si consiglia la prenotazione su pianocitymilano.it).

A Casa Emergency alle 15.00 il jazz senza confini di Nico Morelli, mentre alle 16.30 alla Biblioteca del Grano il pianista e compositore Thomas Umbaca porta al pubblico, con il suo concerto Waiting For Music To Surprise Me Again, un paesaggio sonoro tra pianoforte, elettronica e materia acustica. Alla Casa di Riposo RSA Pindaro Anteo Impresa Sociale il concerto di Ettore Bove con il suo programma La musica è follia.

All’Auditorium Lattuada proseguono i concerti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: il pomeriggio e la sera si sviluppano i concerti degli allievi come una lunga staffetta pianistica dal Barocco al Novecento, tra Schubert, Beethoven, Ravel, Chopin, Scriabin e Schumann.

A mare culturale urbano – cascina torrette alle 19.00 suonano Giacomo e Marzo Zorzi. A seguire, le musiche originali di Piotr Paduszyński.

Al Grand Hotel et de Milan alle 12.00 Beatrice Nicholas mette in dialogo classica e swing; al The Westin Palace Milan allo stesso orario suona Mattia Niniano. A Casa Brera, a Luxury Collection Hotel, Milan, Antonio Davì propone alle 15.30 Pianoforte senza confini tra Bach, Chopin e cinema d’autore; all’Excelsior Hotel Gallia alle 16.30 Alessandro Commellato con un concerto dal titolo Broadwood Beethoven. All’Enterprise Hotel alle 18.30 Luca Amitrano suona il suo Omaggio al Cinema, un viaggio tra Morricone, Sakamoto, Nyman e Bacalov.

INFO

Il programma degli eventi è disponibile online a partire da oggi, martedì 5 maggio, sul sito ufficiale www.pianocitymilano.it.

Tutti i concerti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni:

sono aperte le registrazioni per la navetta gratuita A/R di sabato 16 maggio in partenza da Milano- Parco Ravizza per Serravalle Designer Outlet al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-navetta-ar-milano-serravalle-designer-outlet-piano-city-milano-1988561971387?aff=oddtdtcreator

da oggi alle 13.00 aprono le iscrizioni per Volvo Studio Milano, IULM, Fondazione Feltrinelli e l’anteprima di Apple Music Classical.

da domani, mercoledì 6 maggio, alle 12.00 apriranno le iscrizioni per i concerti presso i nostri Hospitality Partner.

dal 14 maggio alle 12.00 sono aperte le registrazioni per gli House Concert.

Informazioni su www.pianocitymilano.it nella sezione programma – ricercando il concerto o il luogo d’interesse – e su tutti i canali social del festival.

Sito web: www.pianocitymilano.it

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