Questa sera a Santo Spirito il 60° Anniversario di Madre Maria Agnese Tribbioli, Giusta tra le nazioni. 

Nel 60° anniversario di Madre Maria Agnese Tribbioli, una serata speciale con la presentazione del libro Madre Maria Agnese Tribbioli e il suo secolo e una lettura drammatizzata della Compagnia delle Seggiole. Appuntamento il 27 febbraio 2025 alle 21 nella Sala Capitolare di Santo Spirito. In occasione del 60° anniversario della scomparsa di Madre Maria Agnese Tribbioli, Fondatrice della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe e riconosciuta Giusta tra le Nazioni, la Compagnia delle Seggiole e la Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe organizzano una serata speciale nella Sala Capitolare della Basilica di Santo Spirito a Firenze. L’evento, in programma il 27 febbraio 2025 alle ore 21, vedrà la presentazione della ristampa della terza edizione del libro Madre Maria Agnese Tribbioli e il suo secolo di Tersilio Rossi, con l’introduzione del professore Piero Bargellini. La serata sarà arricchita da letture drammatizzate a cura della Compagnia delle Seggiole e dall’intervento del Rev.do Don Francesco Armenti, che offrirà un approfondimento sul testo e sulla figura di Madre Tribbioli. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al numero +39 333 2284784 (tutti i giorni dopo le ore 14.00). Lo spettacolo Basilica di Santo Spirito

Piazza Santo Spirito 1, Firenze La Compagnia delle Seggiole e La Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe presentano MADRE MARIA AGNESE TRIBBIOLI Fondatrice della Congregazione e Giusta fra le Nazioni

lettura drammatizzata Testo e Regia di Sabrina Tinalli Allestimento e organizzazione di Silvia Avigo, Daniele Nocciolini, Silvia Perugi con (in ordine alfabetico): Fabio Baronti, Sabrina Tinalli, Silvia Vettori. INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Madre Maria Agnese Tribbioli: una vita tra fede, carità e coraggio Nel cuore della Firenze ottocentesca nasceva una donna destinata a lasciare un segno profondo nella storia della spiritualità e dell'impegno sociale: Madre Maria Agnese Tribbioli (1879-1965). Fondatrice della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe e riconosciuta Giusta tra le Nazioni, la sua esistenza è stata interamente dedicata al servizio degli ultimi, testimoniando una santità vissuta nella quotidianità e nel sacrificio. Le radici di una vocazione Maria Agnese Tribbioli nasce il 20 aprile 1879 in una Firenze in fermento, cresciuta in una famiglia modesta ma profondamente radicata nella fede cristiana. Fin da bambina mostra una sensibilità particolare verso il prossimo e una predisposizione alla preghiera, elementi che la guideranno nella sua scelta di vita consacrata. L'infanzia della futura Madre è segnata da difficoltà economiche e dalla perdita prematura del padre, eventi che rafforzano in lei il senso di responsabilità e la determinazione a trovare nella fede una via di riscatto. La sua educazione, seppur semplice, è arricchita dall'amore per la cultura e per la storia della sua città, che le trasmette un forte senso di appartenenza e di missione. La nascita della Congregazione e l'impegno sociale Nel 1904, spinta dal desiderio di offrire alle giovani donne un'educazione che coniugasse spiritualità e lavoro, Maria Agnese Tribbioli fonda la Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe. L'obiettivo è chiaro: creare un ambiente in cui la preghiera e il lavoro si armonizzino, permettendo alle donne di costruirsi un futuro dignitoso e indipendente. La sua opera si sviluppa in un contesto storico complesso, tra le difficoltà economiche dell'Italia post-unitaria e le trasformazioni sociali del XX secolo. Le Pie Operaie si dedicano all'educazione, all'assistenza agli orfani, alle vedove e alle detenute, incarnando concretamente il messaggio evangelico di carità e accoglienza. Il coraggio durante la guerra e il riconoscimento come Giusta tra le Nazioni La seconda guerra mondiale segna un momento cruciale nella vita di Madre Tribbioli. Durante l'occupazione nazifascista, la sua fede si trasforma in azione concreta di resistenza e protezione. La Congregazione diventa un rifugio sicuro per perseguitati politici ed ebrei, salvando molte vite. Per questo impegno eroico, nel dopoguerra le viene conferito il titolo di Giusta tra le Nazioni, un riconoscimento assegnato a coloro che hanno rischiato la propria vita per salvare ebrei dalla deportazione. Un'eredità spirituale che continua Madre Maria Agnese Tribbioli si spegne il 27 febbraio 1965, lasciando in eredità non solo la sua Congregazione, ma un modello di santità umile e operosa. La sua figura continua a ispirare fedeli e studiosi, tanto che oggi è in corso il suo processo di beatificazione. Le Pie Operaie di San Giuseppe, nate dal suo carisma, continuano la loro missione in Italia e nel mondo, mantenendo viva l'eredità della loro fondatrice. Il suo insegnamento è più attuale che mai: una fede che non si chiude in sé stessa, ma si fa azione, aiuto concreto, accoglienza e speranza per chiunque ne abbia bisogno. Madre Maria Agnese Tribbioli ci ricorda che la santità non è fatta di gesti straordinari, ma di una quotidianità vissuta con amore, sacrificio e dedizione al prossimo.