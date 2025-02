Teatro del Lido di Ostia, Omaggio a Quincy Jones

Il 15 febbraio ore 19 a Ostia

Sabato 15 febbraio alle 19 l’Orchestra del Teatro del Lido omaggia il grande musicista Quincy Jones e omaggia la sua carriera.

L’Orchestra TDL, gruppo di talentuosi musicisti provenienti dal progetto nato all’interno del Teatro del Lido di Ostia, diretti dal Maestro Pino Cangialosi, presenta un concerto in omaggio al leggendario Quincy Jones.

Quincy Jones, compositore, produttore, arrangiatore e trombettista, è una figura iconica nella storia della musica americana. Con una carriera che abbraccia sette decenni, ha lavorato con artisti del calibro di Frank Sinatra, Michael Jackson, Aretha Franklin e molti altri. Il suo impatto sulla musica popolare, jazz, soul e funk è incommensurabile. In questo concerto speciale, l’Orchestra TDL, ripercorre la straordinaria carriera di Quincy Jones, in un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi, dalle colonne sonore di film come “The Color Purple” a brani iconici come “Thriller” e “We Are the World”.

Il Teatro del Lido è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

La programmazione dei Teatri in Comune 2024-2025 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

sabato 15 febbraio ore 19 • musica

Orchestra TDL in

OMAGGIO A QUINCY JONES

direzione e arrangiamenti Pino Cangialosi

ospiti speciali

Jonis Bascir attore, voce solista, Gianni Oddi sax solista

componenti orchestra

Martina Corsini voce solista, Pietro Floridia flauto, Fabio Battistelli, Eros Mele clarinetto e clarinetto basso, Renata Collalti sax soprano e alto, Massimo Citino, Marcos Palombo sax alto e tenore, Mauro Orlandi sax baritono, Livia Cangialosi corno in fa, Nicola Tariello, Claudio Braccioforte, Samuel Federici, Naomi Yanagita trombe, Rocco Degola, Gian Marco Santoro, Riccardo Ferrari tromboni, Edgar Dutary basso tuba, Leonardo Viciani chitarra elettrica, Dario Rogato piano, Flavio Cangialosi basso, Luca Cutilli batteria, Stefano Catalano, Antonio Oppedisano percussioni

coro

Cristina Arigoni, Eleonora Segneri soprani, Gabriella Cangialosi, Patrizia Cangialosi mezzosoprani, Mauro Bufalino, Marcello Cangialosi tenori, Fabio Ponzio, Davide Santonastaso bassi

tecnico del suono Simone Sciumbata

acquista i biglietti online su vivaticket.com

https://www.vivaticket.com/it/ticket/omaggio-a-quincy-jones/255453