Zoomarine, A Carnevale non avere paura di osare

Il 22-23 febbraio 2025, 1- 2 marzo 2025 a Roma

“A Carnevale non avere paura di osare“. A tutto ritmo Samba e Capoeira nel parco Zoomarine per un angolo di Brasile ma con tante sorprese: l’arrivo di Bing e Flop, Lucilla, la fatina del Sole, con Daisy Dot, la comicità di Fabio Biggi e tanto divertimento tra colori, attrazioni e show.

Tutti pronti ad immergersi nell’atmosfera festosa del Carnevale? Una esplosione di allegria, costumi sgargianti a tutto ritmo Samba e Capoeira. Ogni sabato Zoomarine si trasforma in un angolo di Brasile e, senza volare lontano, il pubblico sarà così catapultato nel cuore di questa terra affascinante con lo spettacolo “Sabor do Brasil” che apre le celebrazioni per l’evento carnascialesco nel parco a due passi da Roma, con tanto di lezioni di samba per tutte le età e una grande parata finale. Con il claim: “A Carnevale non avere paura di osare”, il direttore generale Alex Mata invita i visitatori di ogni età ad esprimere la propria personalità e liberare la propria immaginazione per trasformare questa festa in una opportunità di condivisione formato famiglia ed in più, solo per i più piccoli, ecco un regalo eccezionale. Per l’anniversario del parco, che quest’anno compie 20 anni, i bambini potranno infatti entrare gratuitamente nei due prossimi week (22-23 febbraio e 1-2 marzo) prenotando l’ingresso on line. Per questo Carnevale 2025 è stato studiato un programma ricco di iniziative che permetteranno davvero a tutti di costruirsi il proprio mondo fantastico con ben 12 dimostrazioni e show inclusi nel biglietto. Per i due weekend di Carnevale Zoomarine firma una collaborazione con Fabio Biggi, artista completo con una geniale vena di umorismo e comicità, che si esibirà nel suo nuovo live show: “Illusioni Comiche Show”. Il 23 febbraio per i bambini arriva poi lo strepitoso incontro dal vivo con Bing e Flop, gli amatissimi personaggi della serie animata per la tv. Il 2 marzo poi super show di Lucilla, la fatina del Sole, con l’amica Daisy Dot, pronte a far scatenare la platea per cantare in italiano e in inglese tutte le canzoncine dei bambini che tanto piacciono anche ai genitori. Nel parco per i due super week sarà poi possibile divertirsi nelle oltre 15 attrazioni, dalla Battaglia Navale alle Montagne Russe, senza dimenticare i percorsi educativi alla scoperta del mondo animale e l’affascinante mondo sostenibile del Zoorassico. E per chi volesse creare una maschera originale? Nessun problema, perché sarà attivo (a pagamento e fino ad esaurimento posti) il “Laboratorio delle Maschere” per creare il ricordo unico di una giornata magica insieme a biologi e educatori. Per info e prenotazioni www.zoomarine.it