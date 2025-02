Dopo un tour 2024 in teatri e spazi alternativi in tutta Italia che ha registrato grande riscontro di pubblico, lo spettacolo tratto dal bestseller di Giulia Blasi arriva a Roma, allo Spazio Diamante, per una tenitura di 4 giorni (dal 6 al 9 marzo) in concomitanza della Festa della Donna.

«Brutta, racchia, cessa, chiavica, ciospa, cozza, cinghiale, scorfano, cofano, paracarro, strega, mostro, nutria. La donna brutta ha più nomi di Dio. »

«Se sei brutta, diventa bella. Se sei bella, camuffati un po’. Se sei grassa, diventa magra. Se sei magra, rifatti le tette. Se sei intelligente, vola basso. Se parli molto, parla di meno. Se sei visibile, fatti piccola.»

Perché mai un uomo ha il permesso di “essere brutto” – magari calvo, con un naso prominente, occhi sporgenti… – mentre alle donne sembra richiesto di rispettare precisi canoni estetici e di apparire sempre giovani e attraenti?

È una domanda per la quale non abbiamo una risposta soddisfacente.

Una donna nasce, cresce e spesso passa tutta la vita a tenersi alla larga dall’essere identificata come “brutta”: è la storia raccontata da Giulia Blasi nel successo letterario edito da Rizzoli e trasformato in un avvincente e divertente spettacolo teatrale insieme a Cristiana Vaccaro e Francesco Zecca.

Un racconto tutto d’un fiato, un monologo esilarante per tutte e per tutti, a metà tra ferocia e risata. La storia della protagonista dall’infanzia alla prima adolescenza, dai vent’anni all’età in cui comincia l’invecchiamento. La storia del suo corpo: un corpo che va nel mondo con la consapevolezza della quantità di spazio che può occupare e di attenzione che può pretendere in ragione di come viene etichettato.

Chi ha detto che, per occupare uno spazio pubblico, per vivere appieno in società, si debba per forza essere belle?

L’umorismo dona leggerezza e profondità a questa riflessione attuale, mai retorica, che attraversa un universo caleidoscopico fatto di strade polverose calabresi di fine anni ‘70, di cartoni animati anni ‘80, di guaine contenitive sotto i vestiti e di primi amori (e prime delusioni) a ritmo di successi sanremesi anni ’90.

L’attrice e l’autrice hanno affermato riguardo lo spettacolo:

“Sento spesso dire che la bellezza non è un valore ma l’aver cura di sé invece è fondamentale, altrimenti vuol dire che non ti vuoi bene. Se però interpretiamo la “cura di sé” come qualcosa legato principalmente al corpo, all’apparenza, all’estetica – come il marketing globale spesso vuole farci credere – questa equazione diventa una trappola. Ci fa girare a vuoto come un criceto in una gabbia alla ricerca di qualcosa che non troveremo mai”

CRISTIANA VACCARO (attrice)

“Brutte si diventa, a volte per destino genetico, a volte per sfiga, quasi sempre perché invecchiando. Anche le belle diventano brutte per la società. Il problema è che non esiste un vero movimento di ribellione. Io ho cinquantun anni, e le mie amiche si fanno i filler e li sbandierano ai quattro venti. Il terrore di essere brutte è stato sostituito dal terrore di invecchiare.”

Giulia Blasi (autrice)

Francesco Zecca, regista sempre attento alle tematiche femminili (che ha già diretto attrici quali Lucrezia Lante della Rovere, Pamela Villoresi, Crescenza Guarnieri e Marina Confalone), questa volta insieme a Cristiana Vaccaro ( ha collaborato con Michele Riondino, Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno, Guglielmo Ferro,… e co-ideatrice del progetto U.G.O., dove nasce la collaborazione con Giulia Blasi) ci portano a fare un viaggio di grande intensità tra momenti spiccatamente comici e riflessioni pungenti sul senso dello stare al mondo e sull’accettazione di sé.

Brutta è prodotto e distribuito da Do7 Factory (Valerio Lundini, Caterina Guzzanti, Lo Sgargabonzi, Filosofia Coatta, Raffaello Corti, Emanuela Cappello …).

nizio Spettacolo: 21:00 (6,7,8 marzo)

Inizio Spettacolo: 17:00 (9 marzo)

Biglietti: https://www.ticketone.it/eventseries/brutta-storia-di-un-corpo-come-tanti-3796237/

BIOGRAFIE:

Cristiana Vaccaro – Attrice diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, protagonista di commedie teatrali in tour nazionali di successo (con Giuseppe Zeno, Gabriele Pignotta, …) nota per la serie tv Un medico in famiglia, co-fondatrice della Compagnia Circo Bordeaux e dell’omonima scuola insieme a Michele Riondino. Co-ideatrice del progetto U.G.O., punto di riferimento della scena romana per la scrittura comica delle donne, dove nasce la collaborazione con Giulia Blasi. A teatro ha collaborato con Michela Andreozzi e Massimiliano Bruno, al cinema ha lavorato con Matteo Garrone e Aurelio Grimaldi. Instagram

Francesco Zecca – Attore e regista. Si diploma presso Il Centro Internazionale la Cometa di Roma, collabora da subito con N. Karpov, F. Albanese, D. Mamadou, A.Woodhouse e J. Stanzak della Compagnia di Pina Bausch. Lavora tra gli altri con Emma Dante, Roberta Nicolai e Fabiana Iacozzilli. Incontra Lucrezia Lante della Rovere con la quale inizia un lungo e intenso percorso di collaborazione. La dirige nel loro adattamento di Malamore di Concita De Gregorio, L’uomo dal fiore in bocca di L. Pirandello e nell’iconico Io sono Misia, l’ape regina dei geni. Instagram

Giulia Blasi – Scrittrice, formatrice e giornalista, molto attiva su tematiche di genere e diritti civili. Ha pubblicato Nudo d’uomo con calzino (Einaudi 2009), Il mondo prima che arrivassi tu e Siamo ancora tutti vivi (Mondadori 2010, 2013), Manuale per ragazze rivoluzionarie (Rizzoli 2018), Rivoluzione Z (Rizzoli 2020). e Brutta. Storia di un corpo come tanti (Rizzoli 2021). www.giuliablasi.it Instagram