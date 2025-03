Accademia di Santa Cecilia, Beatrice Rana e Jakub Hrůša. in concerto

Giovedì 27 marzo ore 19.30, venerdì 28 marzo ore 20.30, sabato 29 marzo ore 18

Due volti ben noti al pubblico ceciliano saranno protagonisti del concerto di giovedì 27 marzo alle ore 19.30 (repliche venerdì 28 marzo alle ore 20.30, e sabato 29 marzo alle ore 18). Sul podio della Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) torna il direttore Jakub Hrůša e la pianista Beatrice Rana, pronti a suonare insieme dopo il successo ottenuto nel concerto ceciliano del 2023. Questa volta, i musicisti saranno alle prese con un programma interamente al francese, scandito da anniversari e prime esecuzioni italiane: saranno, infatti, eseguite musiche di Bizet (di cui si celebra il 150° anniversario della morte), il brillante Concerto in Sol di Maurice Ravel (nel 150° anniversario della sua nascita) e la prima italiana del Concertino per pianoforte orchestra di Éric Montalbetti, composto per la stessa Beatrice Rana come omaggio a Luciano Berio. Dato peculiare di questa composizione è il fatto che essa trae ispirazione dal romanzo Le otto montagne di Paolo Cognetti: ciascuno dei tre movimenti è contrassegnato da una frase che l’associa alle rocce dei monti – d’altronde, in dialetto valdostano “berio” significa proprio roccia.

Definito dalla rivista Gramophone uno dei migliori direttori del panorama musicale internazionale, Hrůša è stato più volte ospite delle stagioni ceciliane dopo il suo debutto con l’Orchestra nel 2016, tanto da arrivare a dirigere anche il concerto del 1° giugno 2021 nei giardini del Quirinale per le celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica Italiana, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. È ospite delle maggiori orchestre internazionali, e recentemente è stato nominato Direttore Musicale della Royal Opera House Covent Garden di Londra, incarico che assumerà a settembre 2025, succedendo ad Antonio Pappano. Al direttore si affiancherà la pianista Beatrice Rana, che con Santa Cecilia ha da sempre un legame molto stretto, tanto da aver definito questo luogo una “famiglia musicale”. Dopo aver frequentato i corsi di perfezionamento, Rana ha esordito a 21 anni con l’Orchestra di Santa Cecilia. È inoltre stata una dei tre musicisti insigniti del titolo di ‘artista in residenza’ nella storia di Santa Cecilia.

Per lei è stato scritto il Concertino per pianoforte e orchestra, composto da Montalbetti in occasione della nascita del compositore Luciano Berio. Montalbetti, tra le voci più sorprendenti e autorevoli della musica contemporanea, ha affermato: «Luciano Berio è stato per la mia generazione negli anni ’80 uno dei primi compositori a mostrare un possibile percorso di conciliazione tra l’eredità seriale e un pensiero armonico di origine più modale. […] Ho avuto la fortuna di conoscerlo ma senza mai osare a quel tempo di mostrargli le mie partiture. Ciononostante, per me è stato una figura tutelare e, senza scrivere nello stile di Berio ma a modo mio, mi è sembrato importante rendergli omaggio nell’anno di un centenario che avremmo voluto poter celebrare in sua presenza».

Jakub Hrůša

Nato in Repubblica Ceca, Jakub Hrůša è Direttore Principale dei Bamberger Symphoniker, Direttore Musicale Designato del Royal Opera House, Covent Garden di Londra (di cui sarà Direttore Musicale dall’autunno 2025), Direttore Ospite Principale della Filarmonica Ceca. È stato anche Direttore Ospite Principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Philharmonia Orchestra e della Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Nel 2023 è stato nominato “Direttore dell’anno” da Opus Klassik. Jakub Hrůša viene regolarmente invitato a collaborare con molte delle principali orchestre del mondo quali i Wiener e Berliner Philharmoniker, l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, la Filarmonica di Monaco di Baviera, l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, la Staatskapelle di Dresda, l’Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, l’Orchestre de Paris, la NHK Symphony e la Mahler Chamber Orchestra, mentre negli Stati Uniti collabora con ensemble del calibro della Cleveland Orchestra, New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra e Boston Symphony Orchestra. In campo discografico, ha ricevuto numerosi premi e ‘nomination’. È stato premiato ai Gramophone Awards 2024 nelle categorie Concerto e Opera per le sue registrazioni del Concerto per violino di Britten con Isabelle Faust e l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, e di Kát’a Kabanová con la Filarmonica di Vienna. Sia nel 2022 sia nel 2023 ha ottenuto, insieme ai Bamberger Symphoniker, il Premio ICMA per la Musica Sinfonica (Sinfonia n. 1 di Rott e Sinfonia n. 4 di Bruckner). Jakub Hrůša ha studiato direzione all’Accademia delle Arti e dello Spettacolo di Praga, dove Jiří Bĕlohlávek è stato uno dei suoi maestri. Nel 2024 ha ricevuto la Medaglia d’argento del Presidente del Senato ceco, il più alto riconoscimento nazionale. È stato inoltre insignito del Premio della Cultura Bavarese, del Premio “Antonín Dvořák” dell’Accademia Ceca di Musica Classica e, insieme alla Sinfonica di Bamberg, del Premio di Stato Bavarese per la Musica.

Beatrice Rana

Beatrice Rana, che a Santa Cecilia ha debuttato nel 2015, si esibisce nelle sale da concerto e nei festival più rinomati al mondo. Le sue collaborazioni orchestrali includono apparizioni con la Royal Concertgebouw Orchestra, Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Chamber Orchestra of Europe, Orchestra del Festival di Lucerna, New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Chicago e Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Filarmonica della Scala, NHK Symphony, Tonkünstler Orchester. Collabora abitualmente con direttori del calibro di Yannick Nézet-Séguin, Antonio Pappano, Manfred Honeck, Klaus Mäkelä, Gianandrea Noseda, Jakub Hrůša, Riccardo Chailly, Valery Gergiev, Mirga Gražinytė-Tyla e Zubin Mehta. Nella stagione 2024/25, sarà Artist-inresidence presso Radio France a Parigi. La residenza prevede un recital all’Auditorium di Radio France e diversi concerti e tournée con l’Orchestre National de France e l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Tornerà inoltre alla New York Philharmonic con Marek Janowski, alla Symfonieorchester des Bayerischen

Rundfunks diretta da Noseda e debutterà con l’Orchestra Filarmonica Ceca e Alain Altinoglu. Beatrice Rana registra in esclusiva per Warner Classics. Il suo ultimo album, appena pubblicato, comprende i Concerti per tastiera di Bach BWV 1052-1054 e 1056 eseguiti con la Amsterdam Sinfonietta. Nel 2017 ha fondato il Festival di musica da camera ‘Classiche Forme’ nella sua città natale, Lecce. Il Festival è diventato uno dei più importanti eventi estivi italiani.

Nel 2013 Beatrice Rana ha vinto la Medaglia d’Argento e il ‘Premio del pubblico’ al Concorso Van Cliburn. Aveva tuttavia attirato l’attenzione internazionale già nel 2011, a 18 anni, con la vittoria del Concorso di Montreal. Ha iniziato i suoi studi musicali a quattro anni e si è diplomata in pianoforte sotto la guida di Benedetto Lupo al Conservatorio di Monopoli. Ha in seguito studiato con Arie Vardi ad Hannover e di nuovo con Benedetto Lupo all’Accademia di Santa Cecilia.

Giovedì 27 marzo ore 19.30, venerdì 28 marzo ore 20.30, sabato 29 marzo ore 18

Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Jakub Hrůša

pianoforte Beatrice Rana

Bizet* L’Arlésienne: suite I

Montalbetti Concertino per pianoforte e orchestra ‘omaggio a Luciano Berio’ (prima italiana)

Ravel** Concerto in Sol

Bizet* L’Arlésienne: suite II

* nel 150° anniversario della morte

** nel 150° anniversario della nascita

Spirito Classico – venerdì 28 marzo

Spazio Risonanze, ore 19

Introduzioni all’ascolto con aperitivo

Spirito Classico è una serie di otto appuntamenti con giornalisti e musicologi per approfondire i brani del programma eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Accademia. Un appuntamento imperdibile per avvicinarsi alla musica con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce. Le conferenze si svolgono in Spazio Risonanze e sono precedute da un aperitivo.

Venerdì 28 marzo alle ore 19 (Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze) sarà Stefano Zenni a introdurre al concerto diretto da Jakub Hrůša.

Spirito Classico: Introduzione all’ascolto con aperitivo – INFO