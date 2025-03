Anni Luce, Call Powered By REF 2025

Candidature aperte entro e non oltre il 17 aprile

Un progetto Romaeuropa Festival 2025. Nell’ambito di Anni Luce_osservatorio di futuri possibili

Coordinamento e accompagnamento artistico: Carrozzerie | n.o.t

Corealizzazione residenze: Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio in collaborazione con: ATCL – circuito multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini polo culturale multidisciplinare regionale, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 369gradi srl e Cranpi

Powered by REf è un’opportunità di sostegno, formazione e sviluppo dedicata ad artist_ che operano nel campo della ricerca teatrale e della performance nat_ fra il 1995 ed il 2005.

La call intende individuare tre progetti artistici emergenti di natura multidisciplinare e/o caratterizzati da una forte originalità nella ricerca dei formati, dei linguaggi o dei temi trattati.

I tre progetti selezionati potranno accedere ad una serie di azioni di accompagnamento e sostegno appositamente immaginate per affiancare e rafforzare l’autonomo processo di creazione e allestimento artistico.

Powered by REf vuole esplorare le nuove possibilità della scena emergente e contribuire alla fase di avvio e impulso alla creazione delle nuove generazioni con una attenzione particolare alla gradualità e alle possibilità di accrescimento e formazione investendo nelle fasi di ricerca e in un tempo di creazione prolungato e sostenibile.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Powered by REf è rivolto ad artist_ nat_ fra il 1996 ed il 2005 attiv_ nel campo della ricerca teatrale e della performance. Possono presentare domanda singol_ artist_ o formazioni (compagnie costituite o gruppi informali)

n.b. Purché i/le titolari di progetto rispettino i requisiti anagrafici sopra specificati -nel caso di formazioni composte da tre persone sarà considerato ammissibile un fuoriquota.

Indipendentemente dal numero di collaboratori previsti dal progetto nelle sue fasi di sviluppo successive, in tutte le fasi indicate dal bando -ivi incluse quelle di presentazione degli studi- potranno prendere parte massimo 3 persone.

Ogni artista o formazione potrà presentare un solo progetto di lavoro inedito ed ancora in via di sviluppo.

Non saranno ammessi progetti già presentati al pubblico in forma completa, ad eccezione della forma di studio o dimostrazione di lavoro/mise en espace a completamento di periodi di prova o residenza precedentemente effettuati.

n.b. Ove necessario, in qualsiasi momento delle fasi di selezione, è possibile che vengano richiesti approfondimenti o integrazioni sulle progettualità presentate dai candidati.

MATERIALI RICHIESTI PER LA CANDIDATURA DEI PROGETTI

scheda di presentazione dell’artista e/o della formazione artistica

dati anagrafici completi de_ partecipanti al progetto;

scheda di presentazione del progetto completa di descrizione artistica e scenica dettagliata. È possibile includere eventuali riferimenti visivi/estetici, immagini, bozzetti, etc;

descrizione delle linee di sviluppo del progetto inclusiva di breve accenno alle linee produttive;

link a video del progetto min 4 min caricato su server esterno (youtube, vimeo o altri canali).

il materiale video può essere realizzato con qualsiasi supporto (smartphone, videocamera, etc) ed in qualsiasi location purché risulti rappresentativo del linguaggio e della dimensione scenica del progetto candidato;

eventuali link a lavori precedenti;

N.b. Ove necessario, in qualsiasi momento delle fasi di selezione, è possibile che vengano richiesti approfondimenti o integrazioni sulle progettualità presentate dai candidati.

CIASCUN PROGETTO SELEZIONATO AVRÀ DIRITTO A:

5 giorni di studio/incontro con i partner per l’avvio delle azioni di affiancamento artistico e tutoraggio da svolgersi presso Carrozzerie | n.o.t e/o il Teatro Biblioteca Quarticciolo (RM) (date da definire giugno/luglio 2025);

10 giorni di Residenza presso le sedi gestite da Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio [specificatamente Teatro La Fenice di Arsoli (RM) oppure Teatro il Rivellino e Supercinema di Tuscania (VT)] con alloggio in foresteria da svolgersi in una delle tre location fra il 26 agosto ed il 4 settembre 2025;

2 serate di presentazione dei lavori in forma di studio (durata massima di 30 minuti) in programma al Romaeuropa Festival 2024 presso le sale del Teatro 1 o Teatro 2 de La Pelanda – Mattatoio [25 + 26 ottobre 2025 con una giornata di premontaggio in data 24 ottobre 2025];

incontri di conoscenza e approfondimento con i partner;

coordinamento e accompagnamento artistico a cura di Carrozzerie | n.o.t;

tutoraggio dedicato (artistico o tecnico) con una figura individuata per lo sviluppo di azioni specifiche e di approfondimento;

partecipazione gratuita al workshop STARTER PACK_istruzioni per l’uso del sistema teatrale per giovani artisti e compagnie emergenti presso Carrozzerie | n.o.t (12_13_14_15 maggio 2025 – Roma)

tutoraggi dedicati sul management, l’amministrazione di compagnia, la circuitazione e la preparazione dei materiali di comunicazione/diffusione dei progetti a cura di 369gradi e Cranpi;

un forfait di max 800€ a gruppo per il rimborso delle spese (es viaggio/alloggio su Roma, etc) da gestire in accordo con le strutture partner con il sostegno di ATCL,

preparazione e follow up delle giornate di presentazione iniziale, prova aperta e di presentazione degli studi;

inserimento nel dossier di presentazione di Powered by Ref per azioni di promozione e diffusione condivise comprensive di inviti ad un panel di operatori selezionato sul panorama nazionale per le presentazioni di lavoro in Pelanda.

N.B. per le giornate di svolgimento delle Residenze (10 gg) e per le fasi di lavoro in Pelanda (1 gg montaggio + 2 presentazioni degli studi) è prevista l’agibilità e la paga alla minima per le persone coinvolte da ciascun progetto (massimo 3 pax per ciascun progetto selezionato).

Le giornate di incontro e formazione prevedranno, invece, la copertura assicurativa per tutti i partecipanti.

INFO TECNICHE: Per il periodo di residenza i progetti selezionati potranno avvalersi della dotazione tecnica residente prevista negli spazi messi a disposizione e dell’assistenza/coordinamento tecnico previsto dai partner.

Per i periodi di incontro e formazione si intende, invece, disponibile solo l’impiego di luci di servizio e impianto l/r

A seguito della presentazione degli studi in Pelanda i Partner si riservano di individuare fra i selezionati uno o più progetti per continuare il processo di accompagnamento e di disporre quindi ulteriori strumenti di sostegno, finanziamento, progettazione o programmazione nel corso dell’annualità successiva.

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 17 APRILE 2025 ALLE ORE 15.00 E POTRANNO ESSERE TRASMESSE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DELL’APPOSITO FORM ON LINE DISPONIBILE AL LINK

info e dettagli su romaeuropa.net/news/call-powered-by-ref-2025/