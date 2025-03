Libri come, Libri come pace per la XVI edizione

La XVI edizione della Festa del Libro e della Lettura, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, dal 21 al 23 marzo

Sarà la parola Pace al centro della sedicesima edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, che si svolgerà dal 21 al 23 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Una festa che vedrà coinvolti quasi trecento ospiti per un totale di oltre cento incontri, tra lezioni, dialoghi, reading e mostre per un ricco programma presentato Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, dall’ Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci e dai curatori della rassegna Michele De Mieri, Rosa Polacco, Marino Sinibaldi.

“Libri Come è una delle manifestazioni culturali consolidate della città di Roma – dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio – Con la parola Pace, quest’anno il Festival pone al centro della sua programmazione un tema di riflessione che è culturale e anche politico. La pace – che oggi più che mai va invocata con forza – non equivale semplicemente all’assenza di conflitto tra nazioni ma esprime anche un impegno quotidiano collettivo che tocca ogni ambito della vita. Le guerre intossicano, creano muri, bruciano case e libri, e invece la letteratura, la conoscenza, la bellezza costruiscono connessioni e ponti, mettendoci in relazione. Spazi aperti di partecipazione sono una condizione necessaria per la crescita di Roma, che ha tutte le possibilità di tornare ad essere simbolo di dialogo e incontro, luogo in cui la diversità è celebrata”.

“Siamo orgogliosi di presentare la sedicesima edizione di Libri Come, una festa che negli anni si è affermata come uno spazio di confronto aperto, libero e inclusivo – ha commentato Raffaele Ranucci, Ad di Musica per Roma – Quest’anno il nostro tema centrale è la pace, un valore fondamentale, oggi più che mai urgente, che attraversa la letteratura, la cultura e la società. In un momento storico così delicato segnato da conflitti, tensioni e divisioni mondiali, crediamo che i libri possano essere strumenti potenti per comprendere, dialogare e costruire ponti. Attraverso le voci di scrittori nazionali e internazionali, intellettuali e artisti, Libri Come diventa un laboratorio di tutte le idee, un’occasione per riflettere insieme su come la cultura possa contribuire a un futuro più giusto e pacifico.

La Fondazione Musica per Roma, con il suo impegno costante nella divulgazione e diffusione della cultura, vuole ribadire il valore della parola scritta come strumento di speranza. Invitiamo il nostro pubblico a partecipare, a lasciarsi ispirare e a condividere il messaggio che la pace non è solo un’aspirazione, ma una responsabilità collettiva. Grazie a tutti coloro, i curatori in particolare, che rendono possibile questa festa e a chi, con la propria voce e il proprio ascolto, contribuirà a rendere Libri Come un momento di crescita e condivisione.

Così i tre curatori – “Quando abbiamo scelto la parola PACE, come tema della XVI edizione di Libri Come, c’era solo la guerra. Tante guerre in tanti posti del mondo (qualcuno ne ha contate 54) ma due sopra le altre: quella russo ucraina (per l’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina) e quella tra Israele e Hamas (a seguito dell’attacco terroristico del 7 ottobre). Oggi che si parla molto di Pace, finalmente, oggi che c’è un cessate il fuoco in Medio Oriente e un Presidente americano che dice di volere la pace… sembra esserci ancora più guerra, certamente molte parole di guerra anziché di pace”

La pace

Cos’è la pace e che cosa possiamo e dobbiamo fare perché sia duratura e giusta sono alcune delle domande che affronteranno molti degli ospiti invitati a Libri Come.

Lo faranno la Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, lo scrittore e saggista indiano Pankaj Mishra e Gad Lerner che dialogheranno su Il mondo dopo Gaza; lo faranno Sami al-Ajrami e Anna Lombardi, il Pulitzer Nathan Thrall (autore di Un giorno nella vita di Abed Salama) e Francesca Mannocchi (autrice del documentario Lirica Ucraina); e ancora saranno parole analizzate da Nicola Lagioia, David Bidussa, Diego Bianchi, Luciano Canfora, Luca Steinmann, Alberto Negri, ma la parola non sarà ignorata da autori come Amitav Gosh, come pure dall’altro Pulitzer, l’americano di origine vietnamita Viet Thanh Nguyen, da Eshkol Nevo e da Emergency e soprattutto sarà al centro dell’evento finale di domenica sera dove Alessandro Bergonzoni mostrerà e spiegherà il senso della sua opera intitolata “Il tavolo delle Trattative”, esposta nei giorni della festa negli spazi dell’Auditorium e interverranno Anna Foa, Elena Kostioukovitch, Stefano Nazzi, Riccardo Noury e Giovanni De Mauro.

Autrici e autori stranieri

Come sempre la proposta di Libri Come non si esaurisce nel suo tema. Sempre partendo dai nomi di autori stranieri, il festival fa ancora una volta uno sforzo editoriale e organizzativo coinvolgendo venti importanti autori stranieri a partire da Emmanuel Carrère che renderà omaggio a un autore francese contemporaneo ancora poco noto in Italia. Il suo Omaggio a Édouard Levé sarà un reading dello stesso Carrère da Autoritratto dell’artista e scrittore francese morto suicida a 42 anni nel 2007. Dopo Carrère, ancora dalla Francia, un’autrice importante e molto amata anche in Italia come Maylis de Kerangal che presenterà il suo Giorno di risacca; poi la canadese Rachel Cusk, una delle voci più innovative del romanzo contemporaneo, che torna a Libri Come per presentare il suo Corteo; ancora d’oltralpe arriva il Premio Goncourt Mathias Enard, scrittore colto e postmoderno, autore di libri come l’ultimo Disertare. Arriva dalla Germania Uwe Timm e della Germania del secondo dopoguerra si occupa anche il nuovo romanzo, Tutti i miei fantasmi; connazionale di Timm ma di origine turca è Fatma Aydemir che presenterà

il romanzo Tutti i miei segreti. Di passaporto statunitense ma intimamente legata alla sua piccola isola caraibica è Jamaica Kincaid che a Libri Come viene a parlare dei suoi libri e in particolare di Passeggiata sull’Himalaya. L’irlandese Colm Tóibín, maestro del romanzo anglosassone, continua dopo Brooklyn la sua esplorazione newyorchese con Long Island. Della sua terra e della sua famiglia scrive il brasiliano Marcelo Rubens Paiva, autore del libro Sono ancora qui (da cui il film omonimo, Premio Oscar come miglior film straniero). L’elenco continua con l’autore russo, emigrato a Londra, Boris Akunin, che in L’avvocato del diavolo, favola satirica, parla di un paese in cui per troppo tempo la stessa persona è da sola al governo. Ne parla con Paolo Nori.

Il giallo è invece il genere scelto da molti anni per raccontare la storia della sponda algerina del Mediterraneo da Yasmina Khadra, autore che a Libri Come presenta con Francesca Mannocchi I virtuosi. Le indagini di Risolviamo omicidi, raccontate da Richard Osman, sono state un grande successo di pubblico nel mondo anglosassone: dialogherà col suo quasi omologo di genere, Marco Malvaldi. René Karabash viene dalla Bulgaria e racconta il mondo arcaico dei Balcani meridionali, tra Albania, Grecia, Macedonia del nord e Kossovo. Di alberi e delle loro storie verrà a parlare un altro autore inglese, l’esploratore e navigatore Tristan Gooley. Infine torna a Libri Come uno degli autori più importanti della letteratura israeliana: Eskhol Nevo che illustrerà forse il suo libro più amato, La simmetria dei desideri.

Novità autori e autrici italiane

Come sempre sono molte le novità librarie degli scrittori e delle scrittrici italiane presentate durante la kermesse: Francesco Piccolo, Ascanio Celestini, Marcello Veneziani, Serena Dandini, Nadia Terranova, Edoardo Albinati, Yari Selvetella, Andrea Pomella, Mauro Covacich, Paolo Nori, Elena Stancanelli, Veronica Galletta, Barbara Di Gregorio, Wanda Marasco, Gino Castaldo, Antonio Forcellino, Fabio Deotto, Chiara Marchelli, Romana Petri, Melania Mazzucco, Stefano Bollani, Paolo Ruffini, Flavia Gasparetti, Giancarlo Liviano D’Arcangelo, Leonetta Bentivoglio.

Reading

Oltre a quello di Carrère ci sono molti altri reading. Di Sandro Veronesi e del suo ultimo Settembre nero, con la partecipazione di Nanni Moretti e Chiara Valerio. Reading scritto per l’occasione da Giovanni Nucci è quello dedicato alla figura di Ifigenia: l’autore lo mette in scena insieme a Lisa Ginzburg. Altro reading è quello dedicato da amici ed estimatori a La gang dei sogni, romanzo di culto dello scomparso Luca Di Fulvio. Melania Mazzucco e Sonia Bergamasco raccontano e leggono da Silenzio. Le sette vite di Diane Karenne. Un reading spettacolo è anche quello di Pietro Del Soldà, Apologia dell’avventura, con le musiche dal vivo di Valerio Corzani e Erica Scherl.

Dialoghi

Di libri e di molto altro Zerocalcare dialogherà con Luca Sofri, Nathan Thrall con Francesca Mannocchi, Vincenzo Paglia con Corrado Augias, Loredana Lipperini con Claudia Durastanti, Alfonso Berardinelli con Gianluigi Simonetti, Gianrico Carofiglio con Annalisa Cuzzocrea.

Emanuele Trevi e Antonella Lattanzi dialogheranno su Madame Bovary secondo il Premio Nobel Mario Vargas Llosa (L’orgia perpetua), mentre Aurelio Picca e Giampiero Mughini presenteranno uno scrittore molto discusso per il suo collaborazionismo ma anche grande autore della letteratura francese, Robert Brasillach.

Lezioni

Le lezioni di questa edizione di Libri Come saranno tenute da Luciano Canfora, da Riccardo Falcinelli, da Giuseppe Patota, da Antonio Forcellino e da Matteo Lancini.

Omaggi

Gli Omaggi di Libri Come, un po’ festa un po’ riflessione critica, saranno dedicati quest’anno a Philip K. Dick in occasione della pubblicazione di un doppio meridiano: intervengono Edoardo Camurri, Nicola Lagioia e il curatore dell’opera Emanuele Trevi. Quello a Jane Austen, curato da Elena Stancanelli, Felicia Kingsley e Alessandro Piperno, è per l’anniversario dei 250 anni dalla nascita.

Domenica sarà festa per Camilleri 100!, il più amato degli autori italiani che avrebbe compiuto quest’anno un secolo: partecipano alla serata Giancarlo De Cataldo, Antonio Franchini, Gaetano Savatteri e Chiara Valerio.

In programma anche un ricordo di Flannery O’Connor con Luca Briasco.

Presenti e partecipanti, come autori o come presentatori, a Libri Come 2025 anche Ernesto Maria Ruffini, Giuliano Amato, Romano Prodi, Giovanni Floris, Lucia Annunziata, Andrea

Graziosi, Massimo Giannini, Vera Gheno, Lia Levi, Umberto Gentiloni Silveri, Diego Bianchi, Filippo La Porta, Felice Liperi, Adriano Sofri, Giuliano Amato, Luigi Manconi, Marco Damilano, Francesca Sforza, Paolo Pecere, Marco Giusti, Wlodek Goldkorn, Tommaso

Labate, Marina Lalovic, Simonetta Fiori, Annalisa Camilli, Sabina Minardi, Federica Manzon, Christian Raimo, Giancarlo Liviano D’Arcangelo, Giovanni Solimine, Carola Susani, Alessandra Tarquini, Simonetta Sciandivasci, Giorgio Zanchini.

Le mostre

Tante le mostre che accoglieranno al Parco della Musica il pubblico di Libri Come: sul tema della pace Artivism on paper dell’artista Laika, a cura di Rosa Polacco e Galleria Rosso20sette. Nello spazio AuditoriumArte verranno esposti i bozzetti originali delle opere più famose della street artist che sarà presente al festival anche con una performance live. Nel foyer Sinopoli sarà esposta Il Tavolo delle trattative, l’opera di Alessandro Bergonzoni e, per Soundcorner , l’installazione sonora La voce delle poete di Donatella Spaziani.

Torna infine, per il decimo anno, AUTORItratti la mostra di Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello. Il percorso espositivo accompagna lo spettatore nel panorama letterario di oggi e lo guida a conoscere e riconoscere i molti ospiti delle passate edizioni di Libri Come.

Attività per scuole e ragazzi

Come ogni anno saranno le scuole ad inaugurare Libri come, con un programma di incontri e laboratori a titolo gratuito. Per le scuole medie in calendario l’incontro con la giornalista Francesca Mannocchi a partire dal suo libro Sulla mia terra. Storie di israeliani e palestinesi e per le scuole superiori il laboratorio di scrittura teatrale di Valentina Gristina da I Promessi Sposi. Per le scuole primarie, i laboratori di Gaja Cenciarelli e Elena Battista a partire dai loro libri “Il Brugattolo” e “Saltare nelle pozzanghere”.

All’interno della festa sono inoltre previste durante il fine settimana delle letture animate per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni a cura dell’Associazione Culturale ALBERO DELLE CILIEGIE.

