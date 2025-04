La compagnia internazionale di danza Mandala Dance Company in scena a Bari con la Trilogia per il 15° anniversario

5 aprile ore 20:30 – Teatro Comunale Luciani | Acquaviva delle fonti (Bari)

Per celebrare il 15esimo anniversario della nascita della compagnia internazionale Mandala Dance Company – che nel 2024 ha raggiunto l’importante traguardo -, ResExtensa – Porta D’oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza, diretta da Elisa Barucchieri, ospita tre produzioni firmate dalla coreografa e regista Paola Sorressa, fondatrice di Mandala Dance Company.

Sabato 5 aprile, alle ore 20:30, presso il Teatro Luciani di Acquaviva delle fonti (Bari) va in scena TRILOGIA 15TH ANNIVERSARY, in cui verranno presentate tre delle ultime produzioni firmate da Paola Sorressa: Insieme, Balancier, Essence (estratto). Un percorso di visione che accompagna il pubblico a scoprire le differenti tensioni artistiche e politiche che convivono nei lavori della coreografa romana: indagini antropologiche a partire dalla relazione dei corpi di uomini e donne uniti nel vincolo dell’amore come in Insieme; o visioni creative che si innervano in Balancier, nello studio degli equilibri statici o dinamici e delle oscillazioni dei corpi e degli oggetti, con la presenza per la prima volta in scena dell’opera d’arte realizzata dallo scultore Fiorenzo Zaffina; ma anche riflessioni politiche, nell’era del virtuale e delle guerre, delle pandemie e dell’emergenza climatica, del consumismo e del capitalismo presenti in Essence, produzione che affronta la delicata questione di cosa, nonostante le apparenti diversità, ci lega indissolubilmente gli uni agli altri a brevi e lunghe distanze temporali e territoriali.

Con un costante lavoro di rinnovamento dei linguaggi e delle estetiche della danza contemporanea, in quindici anni di attività, la compagnia internazionale Mandala Dance Company, si è accreditata come una delle eccellenze del panorama coreutico nazionale, abbracciando il linguaggio di Paola Sorressa, danzatrice e coreografa, con una personale poetica e una ricerca in continua evoluzione, basate su un lavoro di destrutturazione corporea unito al floor work, flying low, contact e improvvisazione; un’incessante produzione artistica che ha portato la compagnia a calcare le scene di numerosi teatri italiani, a prendere parte a importanti festival e rassegne nazionali ed internazionali, oltre a essere impegnata in diverse tournée all’estero (USA, Algeria, Thailandia, Tunisia, Messico, Polonia, Spagna) grazie anche alla collaborazione con diversi Istituti Italiani di Cultura.



Maggiori informazioni sul sito: https://www.resextensa.it/