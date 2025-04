Darker di David Lang e Bill Morrison

UnArchive Found Footage Fest, il festival dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS che racconta gli orizzonti artistici del riuso creativo delle immagini, in programma dal 27 maggio al 1° giugno, svela l’evento speciale della terza edizione. Sabato 31 maggio, alle ore 21:00, nella pregiata cornice del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Via Pietro de Coubertin, 30), andrà in scena la prima internazionale di darker: un cine-concerto su partiture originali di David Lang per dodici archi, eseguito dal PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble, diretto da Tonino Battista, su immagini d’archivio rielaborate dal regista candidato agli Oscar Bill Morrison.

Prodotto con il decisivo sostegno dell’American Academy in Rome, e con la collaborazione della Fondazione Musica per Roma, il progetto è frutto della ultradecennale collaborazione tra David Lang e Bill Morrison che ha portato, nel corso degli anni, a differenti performance di ensemble dal vivo con proiezioni cinematografiche, tre le quali si ricordano Carbon Copy Building (The Kitchen, 2000), The New Yorkers (BAM Next Wave, 2003), Shelter (BAM Next Wave, 2005) e Anatomy Theater (LA Opera, 2016), oltre ai film indipendenti How to pray (2006), Back to the Soil (2014), Let me come in (2021), The Village Detective: a song cycle (2021).

darker, la loro decima collaborazione, realizzata in un arco di 24 anni, è per molti versi più simile a un oggetto che a un brano musicale. Secondo David Lang, rappresenta “un’esplorazione estrema del controllo emotivo: è un lungo e lento passaggio da qualcosa di per lo più uniforme e piacevole a qualcosa di un po’ meno piacevole. Il mio pezzo, come la vita, impiega molti sforzi per percorrere una distanza molto breve, dal bello a un po’ meno bello, da un po’ di luce a qualcosa di un po’ più scuro. darker è allo stesso tempo estremamente dettagliato e implacabilmente sobrio, e richiede una concentrazione quasi sovrumana per continuare a muoversi, inesorabilmente, verso la fine”.

“Per darker – aggiunge Bill Morrison – ho preso ispirazione dalla colonna sonora minima di David per creare un film che, come la musica, può esistere sia davanti che sotto le palpebre dello spettatore. Una rappresentazione lenta e cadenzata del Sublime, dove attori, ballerini e acrobati riappaiono per poi scomparire di nuovo in una sorta di palude del tempo in piena ebollizione”.

Il Festival, in particolare, ha stretto con Morrison un legame speciale: Incident, il suo film candidato agli Oscar nella categoria cortometraggi documentari, era stato presentato in anteprima italiana e premiato nella prima edizione, mentre l’anno successivo il regista ha preso parte alla giuria internazionale e mostrato uno dei suoi film-cult, Decasia, accompagnandolo con una masterclass. Tra i principali esponenti al mondo del cinema di found footage, noto per la capacità di restituire sul piano artistico i segni di degradazione, muffe e sindromi acetiche delle pellicole, il regista, definito dal New York Times “poeta dei film perduti”, dichiara: “Sono onorato di poter presentare quest’opera nella veste di cine-concerto dal vivo in prima internazionale all’UnArchive Found Footage Fest, una rassegna che già nei suoi due orimi anni di vita ha dimostrato di saper proporre una programmazione estremamente intelligente, che esplora il ruolo dell’archivio nella società, offrendo agli amanti del cinema l’opportunità di incontrarsi e dialogare in un ambiente intimo e suggestivo. È stato un piacere vedere il festival crescere in prestigio internazionale, e senza dubbio la collaborazione con l’American Academy in Rome e il Parco della Musica rappresenta un’evoluzione entusiasmante per tutti noi che teniamo a questo evento. Non vedo l’ora di vederlo realizzato!”.

I biglietti sono già in prevendita sul sito dell’Auditorium: https://www.auditorium.com/it/ event/pmce-darker-di-david- lang-e-bill-morrison/