Zoomarine, arriva Halloween

4 e 5 ottobre 2025 Ingresso gratuito per i bambini

Si apre il sipario sul regno delle tenebre, fatto di zombie, streghe, fantasmi e incantesimi spaventosi. Arriva Halloween e il parco Zoomarine, come ormai accade da qualche anno, ha deciso di festeggiare il mese da brivido per eccellenza con un calendario fitto di eventi, che si aprirà il 4 e 5 ottobre 2025 con ingresso gratuito per i bambini, per trasformare la ricorrenza in una opportunità di “divertimento e paura” formato famiglia. Quest’anno tra le numerose novità anche un tributo al personaggio del momento, ovvero Mercoledì Addams, tornata alla ribalta grazie all’interpretazione di Jenny Ortega nella omonima serie Netflix di Tim Burton, arrivata alla seconda stagione.

Il 4 ottobre, nella giornata di apertura della festa mostruosa, ad accogliere il pubblico anche se è sabato ci sarà “Mercoledì”, insieme all’amica Enid e al papà Gomez. Un super trio pronto a superare un record, ovvero quello di essere immortalati in centinaia di foto e selfie e riuscire a “sopravvivere”. Per tutto il periodo il ristorante Taverna la Famiglia si trasforma nella “Taverna Mercoledì”, ispirata alla Nevermore Academy e per rimanere in tema, accanto all’ingresso principale, i visitatori troveranno l’originale Carro Funebre del Birrificio “Il Becchino”. L’attuale icona dei giovanissimi offre al parco la possibilità di affrontare un tema critico come il bullismo, perché le paure dei piccoli oggi sono molto più grandi e spesso si nascondono tra i banchi di scuola. “Mercoledì” abbraccia il suo essere unica senza piegarsi e senza timori, per questo può essere per molti un valido esempio per spiegare che nella vita essere se stessi è la vera grande ricchezza. Lo conferma l’associazione “Tradizione & Innovazione Forense” di Roma e Velletri che interverrà con i suoi legali per aiutare le famiglie a capire come agire in caso di necessità, come tutelarsi da eventuali attacchi di bullismo e cyber bullismo. La ricetta del “credere in se stessi” sarà la chiave per entrare nel parco, vestito a festa con vari percorsi horror anche per i più grandi, che potranno scegliere tra: Zombie Village – La Caccia Finale:

Un villaggio abbandonato invaso dagli zombie: case diroccate, strade deserte e non-morti che sbucano tra le ombre. I più piccoli potranno divertirsi a colpirli in totale sicurezza tra paura, adrenalina e risate. REC – La Stanza Dannata: Una stanza inquietante dove tutto prende vita: porte che si chiudono, luci che tremano e creature pronte a terrorizzarti. Dark Nox – L’ultimo Passaggio: Un bosco oscuro avvolto dalla nebbia, popolato da figure misteriose e presenze reali. I personaggi appaiono e scompaiono tra gli alberi. Il Galeone Maledetto: Un veliero fantasma che scricchiola tra le onde: scheletri, ombre e anime prigioniere si aggirano tra cabine e corridoi. Non mancheranno gli spettacoli e gli show come: Halloween Musical Show (a cura dell’Associazione Teatrale Officina Dioniso): Nella notta più paurosa dell’anno, quattro attori scapestrati e decisamente sopra le righe cercheranno di mettere in scena la storia più spaventosa mai raccontata.; Mezzanotte Al Museo (a cura dell’Associazione Circo Bianco): una commedia horror davvero divertente e piena di colpi di scena. Immagina un grande museo, austero e silenzioso, dove i sottili fasci di luce delle lampade curate illuminano con dolcezza busti di marmo e vetrine antiche; Il Relitto Dimenticato (a cura dell’Associazione Circo Bianco): Uno special horror show all’interno del Galeone dei Tuffatori, con 9 artisti in scena pronti a farvi trattenere il fiato; Strega’s Academy (a cura dell’Associazione Teatrale Officina Dioniso) nel villaggio delle BalleMostri, una lezione di incantesimi adatta ai più piccoli, per trovare la parola magica perfetta insieme ad una strega e uno stregone un po’ smemorati. E per i piccoli immancabile anche il laboratorio ZuccArt, durante il quale i bambini potranno decorare la loro la zucca e poi portarla a casa come souvenir da brivido. Per info www.zoomarine.it