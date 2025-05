A Cortona la prima edizione del Premio Polimnia

Riconoscimenti a talento, passione e determinazione delle donne

Si è svolta a Cortona, nell’auditorium del Centro convegni Sant’Agostino, la prima edizione del Premio Polimnia #workingwomen, evento capace di coniugare eleganza, contenuti e impegno civile, raccogliendo un pubblico numeroso e attento.

L’iniziativa ha voluto premiare donne che si sono distinte in diversi ambiti – dall’imprenditoria alla scienza, dallo sport all’ecologia – per le loro capacità, per la visione e per l’impegno concreto nella promozione della parità di genere. Tra le protagoniste della serata, anche nomi di rilievo nazionale ed internazionale come Alberta Ferretti, icona del Made in Italy, e la campionessa olimpica Margherita Granbassi.

Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, che ha sottolineato come la città abbia accolto con entusiasmo l’iniziativa, evidenziando il profondo legame tra Cortona e le tematiche culturali e sociali. Meoni ha espresso soddisfazione per un evento che, ha detto, “ha saputo valorizzare storie esemplari di donne che con talento e determinazione contribuiscono ogni giorno alla crescita del Paese e alla costruzione di una società più equa. Cortona, da questo punto di vista, è esemplare: la nostra Amministrazione comunale può vantare molte donne in posizioni apicali e di grande responsabilità”.

Il premio è stato ideato e promosso da Angelo Morelli e Chiara Fatai, che hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata. Morelli ha definito questa prima edizione “un punto di partenza importante”, evidenziando la qualità delle premiate e il valore dei loro percorsi professionali. Fatai ha parlato della necessità di “dare visibilità al merito femminile e dell’ambizione di trasformare questo appuntamento in una ricorrenza annuale di riferimento”.

Sette le protagoniste premiate durante la serata, tutte donne di spicco nel panorama italiano, distintesi in ambiti diversi ma unite da talento, impegno e visione. Per la categoria Management e Finanza è stata premiata Paola Angeletti, mentre l’aretina Eleonora Anselmi ha ricevuto il riconoscimento tra le Eccellenze del Territorio. A Tiziana Monterisi è andato il premio per Ecologia e Ambiente, mentre Eleonora Baglini si è distinta tra i Giovani Talenti.

Spazio anche all’imprenditoria con Alberta Ferretti, icona della moda italiana, che ha ripercorso con emozione le tappe salienti della sua straordinaria carriera. Il premio per la Ricerca Scientifica è stato assegnato a Delia Goletti, che ha voluto condividerlo simbolicamente con il suo team: “Il lavoro di squadra e lo scambio di conoscenze sono fondamentali, come ci ha insegnato anche la pandemia da Covid-19”.

Particolarmente toccante l’intervento della campionessa di scherma e conduttrice televisiva Margherita Granbassi, che ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento a tutte le donne: “Sono una persona timida e riservata e ho lavorato molto su me stessa per superare i miei limiti, nello sport come nel giornalismo”.

A presentare l’evento sono stati i giornalisti Luca Caneschi e Patrizia Mari, che hanno saputo condurre con eleganza e sensibilità una serata ricca di emozioni, tra racconti di vita, traguardi raggiunti e visioni per il futuro.

Il Premio Polimnia ha già lasciato il segno, sapendo offrire un momento di riflessione profonda ma anche di celebrazione, mettendo al centro il contributo femminile allo sviluppo della società e creando un ponte tra generazioni, esperienze e territori.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’impegno, come hanno annunciato gli organizzatori, “di ampliare il progetto e continuare a raccontare, con passione e rispetto, le storie di chi ogni giorno costruisce un presente e un futuro migliori”.