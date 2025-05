Andato in scena presso il Teatro di Cestello di Firenze

Non l’ho fatto apposta è un’ammissione di colpa e un mantra infantile che si ripete, a scadenze regolari, lungo tutto il corso di questo particolare riadattamento di Delitti esemplari, andato in scena, per la regia di Cantiere Obraz, presso il Teatro di Cestello di Firenze.

Il libro di Max Aub, del 1956, riprende i testi che aveva pubblicato per la rivista Sala de Espera e raccoglie una serie di confessioni anonime di omicidi inferti come punizioni catartiche a danno di soggetti perturbatori, capaci di disturbare inconsapevolmente la funzione di controllo ossessivo di personalità con tendenze paranoidi.

Ma questa raccolta di appropriazioni indebite della vita degli altri, perpetrate sempre diversamente per ottenere il medesimo risultato, quest’abuso di potere che si ripete continuamente per i più futili e svariati motivi, attraverso un singolare esercizio narrativo di stilizzazione della violenza, assume risvolti esilaranti.

Il cardine fondamentale dell’opera è dunque da rintracciarsi ben oltre l’enfatizzazione del canale accusatorio, in un’indagine sociale che vuole slatentizzare il disadattamento relazionale attraverso lo stratagemma satirico, come è stato ben individuato in questo breve e intenso lavoro di trasposizione.

Il teatro di partecipazione di Cantiere Obraz è da sempre orientato alla sensibilizzazione, alla promozione di una cittadinanza attiva e questa volta affronta il tema delicatissimo del raptus violento, interpellando direttamente gli spettatori nella condivisione della riflessione, in un presente talmente caratterizzato da notizie di morte, da aver provocato una certa desensibilizzazione nell’opinione pubblica.

Per suscitare una sensazione di rispecchiamento, tutti i protagonisti criminali che prendono parola sono riportati alla contemporaneità, efficacemente riprodotta attraverso la scenografia essenziale degli accessori e dei costumi farseschi di Thomas Harris, dedicati ad esprimere sempre delle identità tipo nel corso della loro quotidianità, più che dei ruoli funzionali ad una trama d’insieme, in una sorta di bestiario, di raccoglitore archivistico delle casistiche di omicidio più assurde.

L’influencer, l’operaio, la casalinga, il paziente, l’uomo della porta accanto, sono colti nel vivo dell’auto-narrazione, mentre ancora si prendono gioco delle loro vittime, stigmatizzandole persino nel ricordo, per poter ricollocare positivamente i significati delle loro azioni; così anche il pubblico in sala è richiamato ad interpellare, per associazione, gli istinti aggressivi, ad esaminarli e a considerare che, tuttavia, nessuna delle loro ragioni è sufficientemente valida perché possano essere compresi.

L’omicidio, in questa ripetizione continua ed esasperata, per accumulazione e sproporzione tra movente e accaduto, perde di credibilità nel suo valore intrinsecamente scandaloso, per acquisire un aspetto decisamente tragicomico, probabilmente rinforzato dalla sintesi caustica dei fatti, dalla struttura epigrammatica che manifesta, in modo ossimorico, le sentenze di coloro che dovrebbero essere giudicati e che, invece, si esprimono nei confronti degli assassinati, in opinioni tanto lapidarie da essere disarmanti.

Il cono di luce di Diego Cinelli che investe, di volta in volta, i brevissimi monologhi interpretati da Emma Bani, Paolo Ciotti, Alessandra Comanducci e Thomas Harris, illumina analiticamente le elaborazioni di colpa di entità iceberg, che ci appaiono nel loro limbo, esclusivamente impegnate nella ricerca di strategie funzionali al totale annientamento delle turbolenze interiori, secondo uno stile talmente semplicistico da risultare totalmente insensato.

La confessione rinnova ogni volta il torto inestinguibile e il bisogno, la pretesa di giustificarlo, di attribuirne la causa alla circostanza o alla vittima, nel impossibile intento di scagionarsi da ogni responsabilità.

Raccontando in modo crudo e disinibito l’incapacità di gestione della propria rabbia, in una sorta di captatio benevolentiae che cerca scampo dalla punizione e non si preoccupa della dannazione, i protagonisti ricordano facilmente un disturbo dissociativo di personalità e il principio di piacere che vince su quello di realtà.

Eppure, il rituale del sacrificio umano si fa addirittura poetico, ungarettiano, nei vuoti dei brevi enunciati narrativi e il meccanismo rigido e automatico degli eventi, che hanno sempre lo stesso epilogo, innesca gradualmente la risata negli spettatori, annientando ogni immedesimazione nelle vittime, perché al centro della scena i protagonisti devono essere esclusivamente i carnefici.

Viene esplorata la banalità del male, la fragilità e l’inadeguatezza di queste figure che suscitano, proprio attraverso la risposta della risata, vitalità reattiva alle ingiustizie: l’umorismo nero, attraverso la finzione narrativa di casi non così distanti dal reale, dissacra profondamente la violenza, non rimuovendo la fonte del disagio provocata dalle macabre cronache, ma affrontandola, in un operazione deliberatamente escogitata contro l’indifferenza.

Il racconto è di difficile esposizione, per la sua frammentarietà, per l’ibridazione di generi e per l’assenza di complessità degli eventi, ma il riadattamento convince, grazie al ritmo veloce e crescente dei delitti che si susseguono, dando unitarietà alla pièce e, nonostante qualche insicurezza espressiva, gli attori si provano in una efficace capacità di decodifica della retorica dei non detti, sui quali si regge l’intera struttura del testo.

In questi delitti che sono tutto fuorché fatti esemplari, come ci suggerisce la fine ironia di Aub, annientare l’altro sembra l’esasperata soluzione estemporanea all’incapacità di comunicare, di adattarsi, di risolvere le frustrazioni spia di un profondo male di vivere, che forse aveva sperimentato anche l’autore stesso, visto il suo impegno politico nel Partito Socialista Operaio spagnolo, che gli costò la persecuzione da parte dei franchisti, il campo di concentramento e l’esilio; riparò in Messico, dove trascorse il resto della sua vita e dove continuò a scrivere, incentrando spesso la sua prolifica produzione sui temi della follia, della violenza e del crimine.

Le sue opere così originali ed eccentriche mistificano spesso la realtà per descriverne i tabù e raccontano un perpetuo impegno nell’analisi della natura umana, abbondando di elementi provocatori e spiazzanti, solo apparentemente votati alla leggerezza e probabilmente molto più incentrati sulla sublimazione terapeutica delle disavventure autobiografiche.

Una produzione Cantiere Obraz

in collaborazione con Teatro di Cestello

Da Crimenes Ejemplares di Max Aub

Traduzione Valentina Marzili

Adattamento Alessandra Comanducci

Produzione Ideazione e Regia Cantiere Obraz

Con Emma Bani

Paolo Ciotti

Alessandra Comanducci

Thomas Harris

Disegno luci Diego Cinelli

Scene e costumi Thomas Harris

Organizzazione Michela Cioni

Comunicazione Camilla Pieri

Assistenti Miriam Berchicci, Margherita Cecchi, Carlo Mattia Governa

Il progetto è realizzato grazie a Regione Toscana – Bando per il sostegno alla produzione

Spettacolo dal vivo e Comune di Firenze – Contributi Culturali Triennali