Futuro Roma, gli eventi dal 22 al 24 maggio

Gli eventi al Festival Internazionale di danza e cultura contemporanea

Nuovi appuntamenti all’interno del Festival Internazionale di danza e cultura contemporanea, Futuro Roma, diretto da Alessia Gatta. Altri tre giorni di grandi spettacoli, tra cui due prime nazionali come “Giubo” della BrancaccioDanza Junior Company ed “E/U-topia” della compagnia “ESENCO Dance Movement”. Sguardo all’estero con la compagnia polacca Zawirowania Dance Theatre”. In programma anche l’omaggio ai 25 anni di attività della compagnia di Alessia Gatta, Ritmi Sotterranei, con tutti gli artisti che ne hanno fatto la storia. Gli spettacoli saranno allestiti tra il Teatro Brancaccio e il Brancaccino Open Air / Chapiteau.

Giovedì 22

Giovedì 22 alle ore 19 in scena la Mandala Dance Company con “Trittico 15° Anniversary” – “Insieme”, “Balancier”,”Essence”. Allestite le Produzioni 2024 (anno del 15° anno di attività di Mandala) accomunate da una poetica riflessione a firma di Paola Sorressa su varie tematiche umane: l’amore, la ricerca di equilibrio, la matrice che ci accomuna nonostante le apparenti diversità.

“Insieme” – Omaggio all’amore del corpo dell’uomo e della donna che nella loro diversità sono ugualmente perfetti.

“Balancier” – Siamo tutti alla ricerca di un equilibrio, statico o dinamico, ma forse ci viene chiesto semplicemente di oscillare all’infinito nel duale senza mai raggiungerlo.

“Essence” (Estratto) – Si indaga la delicata questione di cosa nonostante le apparenti diversità ci accomuna. L’interrogativo se compreso nel suo senso più profondo porta all’assenza di pregiudizi, al rispetto tra i popoli, alla tolleranza e all’accoglienza della diversità intesa come risorsa. L’approdo finale è la scoperta di essere parte di una Matrice comune che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri a brevi e lunghe distanze temporali e territoriali.

La serata di giovedì prosegue con lo spettacolo “Giubo” (Coreografia: Gianni Notarnicola), in scena in prima nazionale alle ore 21 al Brancaccino Open Air / Chapiteau. Protagonista la “BrancaccioDanza Junior Company”, la compagnia giovanile, diretta dalla coreografa Alessia Gatta, costituita all’interno del Teatro Brancaccio. Un trampolino di lancio per giovani danzatori che segna il passaggio dalla scuola alla professione. Giubo è un incontro tra esseri umani provenienti da epoche diverse, ma uniti in un singolo istante, in un luogo incognito. È uno spazio senza confini, dove le vite e le esperienze di differenti periodi storici si intrecciano, dando vita a un mosaico di diversità, ma anche di possibilità di comprensione e scambio.

Venerdì 23

Venerdì 23 è la volta della compagnia polacca “Zawirowania Dance Theatre” che propone “Tell Us About the Future” (ore 19:00, Brancaccino open-air / Chapiteau). Coreografia di Elwira Piorun. Lo spettacolo è ispirato alle opere di Stanisław Lem, in particolare al romanzo Solaris. Il protagonista, inviato su un pianeta alieno, deve affrontare da solo i suoi ricordi, le sue paure e i suoi traumi. Di fronte a un oceano che materializza le sue visioni, deve decidere fino a che punto resistere o arrendersi ad esse. La brillante metafora di Lem sull’esistenza umana diventa ancora più attuale oggi, in un’epoca in cui la tecnologia tenta di manipolare le menti umane.

La serata contiunua alle ore 21 al Teatro Brancaccio con “Venticinque”, celebrazione dei 25 anni di attività della [Ritmi Sotterranei] Contemporary Dance Company di Alessia Gatta. Per onorare questi anni come il risultato di un lavoro collettivo e di una visione artistica chiara e autentica, la serata mette in scena creazioni autoriali firmate dai danzatori e dagli artisti che ne sono stati e ne sono tuttora protagonisti. Parteciperanno gli artisti che ne hanno fatto la storia. Presenti i danzatori fondatori, come Viola Pantano, Gioele Coccia, Vanessa Guidolin, Daniele Toti, Matilde Cortivo e Noemi Dalla Vecchia, che hanno dato vita alla compagnia. E ancora i nuovi membri dell’ensemble, come Francesco Colella, Giovanni Bellucci, Lorenzo Caldarozzi, Samuele Bazzano e Simone Federico, che portano avanti il lavoro con passione e impegno. Anche artisti di grande valore come Marco Ubertini, Giacomo Ferrara, Alessio Mecozzi, Cristian Marras e Marco Angelilli che ha arricchito in modo determinante le produzioni, dando vita a progetti innovativi e interdisciplinari che hanno rafforzato l’identità della compagnia.

Sabato 24

Sabato 24 si apre all’insegna di una nuova prima nazionale proposta al Brancaccino Open Air/ Chapiteau (ore 19.30), “E/U-topia” della Compagnia “ESENCO Dance Movement”, con regia e coreografia di Antonella Albanese e Cassandra Bianco. La ricerca prende ispirazione dalla poesia di Pablo Neruda “Restare in silenzio” ponendo uno sguardo al silenzio, all’ascolto, alla sensibilità come potente mezzo di trasformazione sociale.

Un progetto di “buon luogo” come indagine di allineamento di intenti, un campo energetico dentro il quale agire e che agisce sullo spazio, i corpi e il loro incedere nel tempo.

Alle ore 21.30 (sempre al Brancaccino open-air / Chapiteau) viene rappresentato “Spoken Dance: Stimmung e Figure Coreografiche” della compagnia “Vidavé Company” (Compagnia con sede in Italia del duo di danzatori e Coreografi Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali). Stimmung e Figure Coreografiche sono due creazioni facente parti del progetto di ricerca Spoken Dance, un contenitore di sperimentazioni coreografiche che indagano possibili ibridazioni tra voce e corpo, tra linguaggio parlato e linguaggio di movimento, con drammaturgie ed estetiche originali. Questo progetto sulla danza parlata e/o parola danzata avviato nel 2022, si articola attraverso periodi di studio e ricerca con il fine di costruire solidi strumenti coreografici.

“Trittico

Compagnia “Mandala Dance Company” [IT]

Regia Paola Sorressa

Coreografia Paola Sorressa

Drammaturgia Paola Sorressa

Musiche AA.VV.

Interpreti Andretto Virginia, Galuppi Davide, Stocchi Alessia, Valente Martina

Scenografia Paola Sorressa, per “Balancier” Fiorenzo Zaffina

Disegno luci Luca Bevilacqua e Paola Sorressa

Direzione tecnica Luca Bevilacqua

Management Jessica Paradisi

Direzione generale Paola Sorressa

Una produzione Mandala Dance Company

Ufficio Stampa Theatron 2.0

con il sostegno di (“Insieme) Canova 22 (progetto CLOSE UP – Culture in Movimento, Roma Capitale/Siae), RP Consulting, Culturalmente, Spazio Agorà, MIC; (“Balancier”) RP Consulting, Culturalmente, Spazio Agorà, MIC; (“Essence”) realizzata in collaborazione con RP Consulting, Culturalmente, Spazio Agorà, Regione Lazio, MIC

Contributi fotografici Vanessa D’Orazi, Edmund Kurenia, Dino Frattari

Giovedì 22 h 19:00 – Luogo Brancaccino open-air / Chapiteau

Durata 50’ – Prezzo 15 €

“GIUBO” – PRIMA NAZIONALE

Compagnia “BrancaccioDanza Junior Company” [IT]

Regia e coreografia Gianni Notarnicola

Una produzione BrancaccioDanza

Contributi fotografici Mark David

Giovedì 22 h 21:00 – Brancaccino open-air

Durata 30’ – Prezzo 15 €

„Tell Us About the Future”

Compagnia “Zawirowania Dance Theatre” [POLONIA]

Regia e coreografia Elwira Piorun

Drammaturgia Włodzimierz Kaczkowski

Interpreti Anna Banasik, Michał Góral

Visual design Julia Ruszczyńska

Animation Dominika Struzik

Direzione tecnica Kiryl Krasko

Management Marta Fortowska

Una produzione Fundacja Scena Współczesna

Contributi fotografici Piotr Szymański

Venerdì 23 h 19:00 – Brancaccino open-air / Chapiteau

Durata 60’ – Prezzo 15 €

“Venticinque”

Compagnia “[Ritmi Sotterranei] Contemporary Dance Company” [IT]

Contributi fotografici Massimiliano Fusco, Fulvio Bernola, Mase Agency, Federica Italiano, Marco De Giorgi, Guido Mencari, Simona Albani

Venerdì 23 Maggio 2025

h 21:00 – Teatro Brancaccio

Durata 75’ – Prezzo 20 €

“E/U-topia” – PRIMA NAZIONALE

Compagnia “ESENCO Dance Movement” [IT]

Regia e coreografia Antonella Albanese, Cassandra Bianco

Drammaturgia Francesco Tirelli

Musiche Nicola Campanella

Interpreti Antonella Albanese, Cassandra Bianco

Disegno luci Antonella Albanese, Cassandra Bianco

Costumi Maria Albanese

Una produzione ResExtensa – Porta D’Oriente – Centro Nazionale di Produzione per la Danza

Produzione esecutiva ResExtensa – Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza

Con il supporto di Tanz Gervasi Company, Sala Nera – Tempio del Futuro Perduto, CineTeatro San Filippo Neri, Caleidoscopio, The Loom Movement Factory | Progetto finalista del bando Residenza – La casa della nuova coreografia 2023 promossa nell’ambito del progetto “New Dance Box-scouting, promotion and more 2022/2024” – Con il sostegno di Ministero della Cultura – Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Contributi fotografici MariaPia Albanese, Ronak Nanda, Akshita

Sabato 24 – h 19:30 – Brancaccino open-air / Chapiteau

Durata 25’ – Prezzo 15 €

“Spoken Dance: Stimmung e Figure Coreografiche”

Compagnia “Vidavé Company” [IT]

Regia e coreografia Vidavé

Musiche Karlheinz Stockhausen e Maria Teresa Sartori; Vidavé

Interpreti Noemi Dalla Vecchia, Matteo Vignali

Stimmung – Una produzione DANCEHAUSpiù, con il sostegno di Primavera Dei Teatri Festival e Centro Coreografico Canal di Madrid

Figure coreografiche – Una produzione DANCEHAUSpiù, creazione vincitrice del premio Residanza “la casa della nuova coreografia” 2022/23 diretto da Movimento Danza Napoli

Contributi fotografici Alice Colombo

Sabato 24 – h 21:30 – Brancaccino open-air / Chapiteau

Durata 45’ – Prezzo 15 €

TEATRO BRANCACCIO Via Merulana, 244, 00185 Roma



